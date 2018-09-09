Фрикадельки «Фрики»: что такое и как готовить
9 Сентябрь, 2018
Золотистые, ароматные, сочные фрикадельки традиционно готовят из мясного или рыбного фарша, добавляя измельченный лук и чеснок, зелень, размоченный батон и специи. Размер мясных шариков — примерно с грецкий орех. Варят фрикадельки в бульонах.
В этом рецепте все пошло не так. И от этого наши «Фрики» ничуть не пострадали. Наоборот! Мы добавили к фаршу из индейки сухари, тертый пармезан, слепили шарики приличных размеров (чтоб не на один зуб) и отправили их запекаться на полчаса в разогретую духовку. Не можем не похвастаться, что наши «Фрики» универсально хороши и с овощами, и с пастой, и с рисом или булгуром, и с сальсой или самым обычным томатным соусом.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, фото: Роман Шедловский, графический дизайн: Антон Зайченко
- 400 г индюшиного фарша
- 1 яйцо
- 50 г панировочных сухарей
- 50 г тертого Пармезана
- 2 ст. ложки растительного масла
- половинка луковицы (мелко натертая)
- измельченный зубчик чеснока
- 1/2 ч. ложки соли
- черный перец
- Из всех ингредиентов, указанных в рецепте, приготовьте фарш. Хорошо вымешайте его и сформируйте фрикадельки.
- Разместите фрикадельки на смазанном растительным маслом противне и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 25-30 мин.
- Через полчаса золотистые, ароматные, сочные фрикадельки готовы. Приятного аппетита!
Метки: рецепт фрикаделек, фарш из индейки