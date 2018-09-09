Фрикадельки «Фрики»: что такое и как готовить

9 Сентябрь, 2018

Золотистые, ароматные, сочные фрикадельки традиционно готовят из мясного или рыбного фарша, добавляя измельченный лук и чеснок, зелень, размоченный батон и специи. Размер мясных шариков — примерно с грецкий орех. Варят фрикадельки в бульонах.

В этом рецепте все пошло не так. И от этого наши «Фрики» ничуть не пострадали. Наоборот! Мы добавили к фаршу из индейки сухари, тертый пармезан, слепили шарики приличных размеров (чтоб не на один зуб) и отправили их запекаться на полчаса в разогретую духовку. Не можем не похвастаться, что наши «Фрики» универсально хороши и с овощами, и с пастой, и с рисом или булгуром, и с сальсой или самым обычным томатным соусом.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, фото: Роман Шедловский, графический дизайн: Антон Зайченко