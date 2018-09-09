Главная / Top / Фрикадельки «Фрики»: что такое и как готовить

Фрикадельки «Фрики»: что такое и как готовить

9 Сентябрь, 2018

Золотистые, ароматные, сочные фрикадельки традиционно готовят из мясного или рыбного фарша, добавляя измельченный лук и чеснок, зелень, размоченный батон и специи. Размер мясных шариков — примерно с грецкий орех. Варят фрикадельки в бульонах.

В этом рецепте все пошло не так. И от этого наши «Фрики» ничуть не пострадали. Наоборот! Мы добавили к фаршу из индейки сухари, тертый пармезан, слепили шарики приличных размеров (чтоб не на один зуб) и отправили их запекаться на полчаса в разогретую духовку. Не можем не похвастаться, что наши «Фрики» универсально хороши и с овощами, и с пастой, и с рисом или булгуром, и с сальсой или самым обычным томатным соусом. 

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, фото: Роман Шедловский, графический дизайн: Антон Зайченко

Рецепт фрикаделек

Фрикадельки "Фрики"
Порций: 30
Написать отзыв
Сохранить рецепт
Напечатать
Ингредиенты
  1. 400 г индюшиного фарша
  2. 1 яйцо
  3. 50 г панировочных сухарей
  4. 50 г тертого Пармезана
  5. 2 ст. ложки растительного масла
  6. половинка луковицы (мелко натертая)
  7. измельченный зубчик чеснока
  8. 1/2 ч. ложки соли
  9. черный перец
Способ приготовления
  1. Из всех ингредиентов, указанных в рецепте, приготовьте фарш. Хорошо вымешайте его и сформируйте фрикадельки.
  2. Разместите фрикадельки на смазанном растительным маслом противне и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 25-30 мин.
  3. Через полчаса золотистые, ароматные, сочные фрикадельки готовы. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты http://drinkinform.com.ua/
Фрикадельки: как готовить

 

Метки: ,

Похожие публикации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *