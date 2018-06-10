Шоколадный-прешоколадный смузи
10 Июнь, 2018
Каждый из них по отдельности — это сила! Банан — энергия и калий. Молоко — кальций, фосфор и витамин D. Какао — это кофеин и теобромин (для улучшения кровообращения). Овсянка — клетчатка и сложные углеводы. Ну а вместе, в одном стакане, они создают супер полезный и очень вкусный смузи.
Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец
Шоколадный смузи
2018-06-10 08:02:59
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Ингредиенты
- замороженный банан
- 250 мл молока
- 1 ч. ложка какао
- 1 ст. ложка сухой овсянки
Способ приготовления
- Перебейте в блендере замороженный банан с какао и овсянкой.
- Влейте молоко, еще раз перебейте смузи. Чтобы подсластить напиток, добавьте в него немного меда или кленового сиропа.
- Шоколадный смузи готов! Наслаждайтесь!
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