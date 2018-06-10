Шоколадный-прешоколадный смузи

10 Июнь, 2018

Каждый из них по отдельности — это сила! Банан — энергия и калий. Молоко — кальций, фосфор и витамин D. Какао — это кофеин и теобромин (для улучшения кровообращения). Овсянка — клетчатка и сложные углеводы. Ну а вместе, в одном стакане, они создают супер полезный и очень вкусный смузи.

Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец