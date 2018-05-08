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Зеленый смузи. Шпаргалка для чайников

8 Май, 2018

Как устроен зеленый смузи — этот титан здорового питания, притча во языцех всех фитнес-ориентированных, икона детокс-религии? Разбираем по пунктам, готовим, пробуем!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч

Зеленый смузи. Шпаргалка

Зеленый смузи
Порций: 3
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3 чашки зелени на выбор
  1. шпинат
  2. брокколи
  3. огурцы
  4. петрушка
  5. стебель сельдерея
2 чашки жидкости на выбор
  1. миндальное молоко
  2. кокосовое молоко
  3. вода
  4. охлажденный зеленый чай
  5. свежевыжатый цитрусовый сок
1 чашка фруктов на выбор
  1. бананы
  2. киви
  3. виноград
  4. яблоки
Добавки
  1. мед
  2. кленовый сироп
  3. орехи
  4. семечки
  5. корица
Способ приготовления
  1. В блендере перебейте выбранную зелень (можете смиксовать предложенные в рецепте ингредиенты или выбрать одну позицию, к примеру, только шпинат) с одним или двумя из предложенных фруктов и жидкостью на ваш выбор.
  2. Мы смешали молодой шпинат, банан, киви и добавили к ним охлажденный зеленый чай.
  3. Добавьте в смузи мед или кленовый сироп, если хотите, чтобы ваш полезный напиток был более сладким. Хотя, на самом деле, банан сделает свое дело - достаточно подсластит смузи и без каких-либо дополнительных ингредиентов.
  4. Также можете добавить в смузи немного тертой корицы, семечек и орехов.
  5. Зеленый смузи готов! Наслаждайтесь!
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Зеленый смузи. Шпаргалка

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