Зеленый смузи. Шпаргалка для чайников
8 Май, 2018
Как устроен зеленый смузи — этот титан здорового питания, притча во языцех всех фитнес-ориентированных, икона детокс-религии? Разбираем по пунктам, готовим, пробуем!
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч
Зеленый смузи
2018-05-08 18:41:32
Порций: 3
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3 чашки зелени на выбор
- шпинат
- брокколи
- огурцы
- петрушка
- стебель сельдерея
2 чашки жидкости на выбор
- миндальное молоко
- кокосовое молоко
- вода
- охлажденный зеленый чай
- свежевыжатый цитрусовый сок
1 чашка фруктов на выбор
- бананы
- киви
- виноград
- яблоки
Добавки
- мед
- кленовый сироп
- орехи
- семечки
- корица
Способ приготовления
- В блендере перебейте выбранную зелень (можете смиксовать предложенные в рецепте ингредиенты или выбрать одну позицию, к примеру, только шпинат) с одним или двумя из предложенных фруктов и жидкостью на ваш выбор.
- Мы смешали молодой шпинат, банан, киви и добавили к ним охлажденный зеленый чай.
- Добавьте в смузи мед или кленовый сироп, если хотите, чтобы ваш полезный напиток был более сладким. Хотя, на самом деле, банан сделает свое дело - достаточно подсластит смузи и без каких-либо дополнительных ингредиентов.
- Также можете добавить в смузи немного тертой корицы, семечек и орехов.
- Зеленый смузи готов! Наслаждайтесь!
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