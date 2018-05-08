Зеленый смузи. Шпаргалка для чайников

8 Май, 2018

Как устроен зеленый смузи — этот титан здорового питания, притча во языцех всех фитнес-ориентированных, икона детокс-религии? Разбираем по пунктам, готовим, пробуем!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч