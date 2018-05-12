ОМлет с авокадо и зеленью
12 Май, 2018
Передаем практически сакральные знания по приготовлению без преувеличения божественного ОМлета с авокадо и зеленью.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч
Омлет с авокадо и зеленью
2018-05-12 09:29:03
Порций: 2
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Ингредиенты
- 4 яйца
- 50 г крем-сыра
- 200 г зелени (руккола, шпинат, кресс-салат, микрогрин)
- авокадо
- оливковое масло
- свежевыжатый лимонный сок (чтобы сбрызнуть зелень)
- соль и перец
Способ приготовления
- Перемешайте зелень с оливковым маслом, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком.
- Взбейте яйца, посолите, добавьте перец. Разделите смесь на две части.
- На хорошо разогретой сковородке с небольшим количеством оливкового масла поджарьте сначала одну часть взбитых яиц. Затем другую порцию. Чтобы приготовить омлет с одной стороны, понадобится 3-4 минуты. С помощью спатулы переверните омлет на другую сторону и продолжайте держать на небольшом огне еще минуту-две.
- Готовый омлет смажьте крем-сыром, сверху выложите зелень и кусочки авокадо.
- Приятного аппетита!
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