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ОМлет с авокадо и зеленью

12 Май, 2018

Передаем практически сакральные знания по приготовлению без преувеличения божественного ОМлета с авокадо и зеленью. 

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч

Рецепт омлета с авокадо и зеленью

Омлет с авокадо и зеленью
Порций: 2
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Ингредиенты
  1. 4 яйца
  2. 50 г крем-сыра
  3. 200 г зелени (руккола, шпинат, кресс-салат, микрогрин)
  4. авокадо
  5. оливковое масло
  6. свежевыжатый лимонный сок (чтобы сбрызнуть зелень)
  7. соль и перец
Способ приготовления
  1. Перемешайте зелень с оливковым маслом, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком.
  2. Взбейте яйца, посолите, добавьте перец. Разделите смесь на две части.
  3. На хорошо разогретой сковородке с небольшим количеством оливкового масла поджарьте сначала одну часть взбитых яиц. Затем другую порцию. Чтобы приготовить омлет с одной стороны, понадобится 3-4 минуты. С помощью спатулы переверните омлет на другую сторону и продолжайте держать на небольшом огне еще минуту-две.
  4. Готовый омлет смажьте крем-сыром, сверху выложите зелень и кусочки авокадо.
  5. Приятного аппетита!
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Рецепт омлета с авокадо и зеленью

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