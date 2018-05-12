ОМлет с авокадо и зеленью

12 Май, 2018

Передаем практически сакральные знания по приготовлению без преувеличения божественного ОМлета с авокадо и зеленью.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч