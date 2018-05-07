Чиа-пудинг: как готовить самый простой в мире завтрак
7 Май, 2018
Мы очень любим, когда наши рецепты начинаются со слов: «Все предельно просто…» Процесс приготовления чиа-пудинга — именно тот случай, когда все не то, что «предельно просто», а «о, боже, как же это просто!» Ну и вкусно. Последний факт даже не обсуждается.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч
Чиа-пудинг, рецепт завтрака
2018-05-07 18:26:11
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Ингредиенты
- 3/4 чашки молока (коровьего, миндального или кокосового - на ваш вкус)
- 1 ст. ложка жидкого меда или кленового сиропа
- 3 ст. ложки семян чиа
- фрукты, ягоды, орехи для топпинга
Способ приготовления
- В банку влейте кленовый сироп или жидкий мед.
- Сверху залейте молоко.
- Добавьте чиа.
- Хорошо в течении минуты перемешивайте все ингредиенты, затем отправляйте банку в холодильник на ночь.
- Утром еще раз перемешайте чиа-пудинг и добавьте к нему ваши любимые ягоды, фрукты или орехи.
- Супер полезный завтрак готов!
- Приятного аппетита!
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