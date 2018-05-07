Чиа-пудинг: как готовить самый простой в мире завтрак

7 Май, 2018

Мы очень любим, когда наши рецепты начинаются со слов: «Все предельно просто…» Процесс приготовления чиа-пудинга — именно тот случай, когда все не то, что «предельно просто», а «о, боже, как же это просто!» Ну и вкусно. Последний факт даже не обсуждается.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч