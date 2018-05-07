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Чиа-пудинг: как готовить самый простой в мире завтрак

7 Май, 2018

Мы очень любим, когда наши рецепты начинаются со слов: «Все предельно просто…» Процесс приготовления чиа-пудинга — именно тот случай, когда все не то, что «предельно просто», а «о, боже, как же это просто!» Ну и вкусно. Последний факт даже не обсуждается.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч

Чиа-пудинг: как приготовить самый простой в мире завтрак

Чиа-пудинг, рецепт завтрака
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Ингредиенты
  1. 3/4 чашки молока (коровьего, миндального или кокосового - на ваш вкус)
  2. 1 ст. ложка жидкого меда или кленового сиропа
  3. 3 ст. ложки семян чиа
  4. фрукты, ягоды, орехи для топпинга
Способ приготовления
  1. В банку влейте кленовый сироп или жидкий мед.
  2. Сверху залейте молоко.
  3. Добавьте чиа.
  4. Хорошо в течении минуты перемешивайте все ингредиенты, затем отправляйте банку в холодильник на ночь.
  5. Утром еще раз перемешайте чиа-пудинг и добавьте к нему ваши любимые ягоды, фрукты или орехи.
  6. Супер полезный завтрак готов!
  7. Приятного аппетита!
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Чиа-пудинг: как приготовить самый простой завтрак в мире

Чиа-пудинг: как готовить самый простой завтрак в мире

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