Водка FINLANDIA представляет новый дизайн упаковки

26 Апрель, 2018

В апреле 2018 года компания Brown-Forman представила новый дизайн упаковки водки FINLANDIA – бренда, известного своим совершенным и мягким вкусом, а также инновационным подходом к дизайну.

Дизайнеры создали уникальный стиль бутылки, подчеркивающий высокое качество продукта. Источниками вдохновения стали: красота льда, которая уже полвека дает новые идеи для упаковки бренда, и имидж Финляндии, как страны с высокими стандартами качества и чистой природой.

«Новый дизайн — это следующая эволюция льда. Мы добавили детали, открывающие путь к историям, наполняющим бренд смыслом» — говорит Кармен Д’Асендис, старший вице-президент, глобальный директор бренда FINLANDIA Vodka.

Новый дизайн бутылки с ее характерной формой, тисненными изображениями, улучшенной цветовой палитрой и выразительным новым брендингом подчеркивает премиальность напитка.

Характерный дизайн бутылки в виде тающего льда подчеркивает природное сияние напитка, а северный олень и полярное солнце, вытисненные на «плече» бутылки, напоминают о финском происхождении. Заметные синие крышка, обертка и этикетка на горлышке бутылки, а также медная деталь с надписью: «Водка из Страны полярного солнца» выделяют FINLANDIA Vodka на полке и в баре.

Обновленный шрифт, с графическим изображением лучей, похожих на сияние полярного солнца, и каждая деталь дизайна упаковки призваны подчеркнуть богатую историю FINLANDIA Vodka, — водки из Страны полярного солнца.

Эволюция дизайна бутылки построена на фундаментальных принципах бренда — Luonto (природа), Tislaus (дистилляция), Muotoilu (дизайн).

Олицетворяя лучшее, что есть в Финляндии, водка FINLANDIA произведена из чистой ледниковой воды и лучшего ячменя Суоми, выращенного под 72-дневным полярным солнцем Финляндии. Мастерство дистилляции превращает эти нетронутые природные ингредиенты в мягкий, слегка хрустящий вкус водки FINLANDIA.

«Дизайн упаковки был создан компанией Cartils Branding & Packaging Design. Новая упаковка водки FINLANDIA – это следующий шаг в эволюции нашей признанной индустрией дизайнерской работы, которая отображает премиальность бренда» — говорит Кармен Д’Асендис, старший вице-президент, глобальный директор бренда FINLANDIA Vodka.

Новая бутылка водки FINLANDIA будет доступна для оптовой и розничной торговли с начала лета, а на рынке Украины, начиная с осени 2018 года. Польша, Финляндия и Чехия получат новую упаковку с июня 2018 года. Отдельные страны Европы начнут получать новую упаковку в декабре 2018 года. США и другие рынки начнут получать бутылку в июне 2019 года.