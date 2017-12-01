Мария Поляруш: «Я не хочу, чтобы мое дело превратилось в фабрику»

28 Март, 2018

После очередного субботнего мастер-класса, на котором рождаются удивительные, не фабричные чашки, чайники, пиалы, кашпо и тарелки, керамист Мария Поляруш объясняет, кто, за чем и почему приходит на ее уроки.

Маша, если заглянуть в будущее, каким бы вы хотели видеть свое дело?

На самом деле, я не планировала заниматься керамикой, не вкладывала в это дело какой-то особый смысл… Все вышло случайно и идет, как идет. И закончиться может в любой момент, когда мне этого захочется. Керамика – это дело моей жизни именно в данный момент. Но ведь все же может круто повернуться! У меня есть желания попутешествовать, пожить долгое время где-то в другом месте и неизвестно, смогу ли я там делать посуду. Наверное, нужно будет превращать все это в мало-мальский бизнес, нанимая сотрудников. Но я не хочу, чтобы мое дело превратилось в фабрику. Мне больно будет видеть свои изделия фабричными.

Какую посуду чаще всего у Вас заказывают?

Есть несколько направлений: магазины просят чашки-коты, лисы, чайники, блюда. Частные заказы – это блюда-листы, монстеры, стаканы. Особенно популярны чашки в виде черепов. Я всегда пытаюсь сделать что-то новое и показать людям то, что нравится мне. Как, к примеру, блюдца с отпечатками разных растений или пиалы в виде кокосов. Думаю, эти штучки нравятся не только мне.

Расскажите, какие текстуры Вам больше всего по душе?

Зачастую, это бионическая тема. Все зависит от того, можно ли повторить такую текстуру в глине или нет. Думаю, что для другого материала и текстуры были бы другими. Как-то приходила ко мне на мастер-класс девушка, которая занимается декупажем. Она принесла трафарет для декупажа. Мы его отпечатали на глине. Получилось довольно интересно. Хорошо идут в ход бабушкины салфетки, связанные крючком. На моих мастер-классах многие начинают пробовать что-то новое и мне всегда интересно помогать воплощать их фантазии. Пробуем – получается. Экспериментов уйма! Я сама до сих пор не знаю всех возможностей, которые можно реализовать в керамике.

А может ли весьма далекий от искусства и не очень одаренный художественными талантами человек сделать своими руками интересную вещь?

Да, конечно. Бывает, человек, предполагающий, что у него руки растут не из того места, приходит на мастер-класс и делает что-то невероятное. У меня есть отличный пример, когда парень, который в жизни не держал в руках глину и ничего подобного не творил, сделал классное кашпо с головой оленя. Он сам от себя был в шоке. Говорит, что никогда ничего более прекрасного сам, своими руками не делал. Еще один парень-программист пришел с девушкой за компанию, а в результате так включился в работу, что остался на вторую смену, чтоб доделать свою чашку – очень крутую. Он совсем не ожидал, что получится так здорово.

По Вашим наблюдениям, за чем приходят, что ищут на Ваших мастер-классах люди?

Каждый приходит за чем-то своим. Есть процент людей, которые не заканчивают работы. И это не означает, что они в принципе никогда не доводят дело до конца. Они получили удовольствие уже на этапе лепки. Некоторые вообще не беспокоятся о конечном результате. Другим важно здесь и сейчас, неважно как, не заморачиваясь, быстро слепить, чтоб получить готовый предмет. Кому-то интересно погрузиться в процесс. Кто-то вообще не интересуется формой и приходит за экспериментами с глазурями и цветами или с оттисками, фактурой…

Здесь ожидания или преувеличиваются или развенчиваются. Есть и такие, которые в процессе работы понимают, что им не приятен контакт с глиной. Многим советуют идти на мастер-классы по ручной лепке, чтобы помедитировать, расслабиться, переключиться с однообразной офисной работы.

Вы всегда знаете наперед, что будете делать? Или может что-то родиться совершенно случайно?

Очень важно визуализировать изделие прежде, чем браться за его изготовление. Нельзя из 40% уже готовой чашки вдруг взять и начать лепить вазу. У меня большой опыт, но все равно я не застрахована от непредсказуемых моментов. Я-то точно знаю, что и как намерена делать. Но как поведет себя глазурь? Поставил изделие в печь, а тут звезды, температура или что-то там еще не сошлось – и на выходе получаю абсолютно другое. Бывают очень простые заказы. Берешься за них и понимаешь – ага, все не так просто… Иногда случайно получаются шедевры, а иногда ты уверен, что получится такой результат, но нет…

Маша, какими были Ваши первые работы?

Это был чайник-лисичка. Сейчас он у меня дома стоит. В нем очень много деталей – проработаны «ноздри», «ушки», но оторваны «лапки» из-за того, что я их плохо приклеила.

У Вас большая конкуренция?

Конкуренция есть. Не скажу, что большая. У нас много керамистов, но каждый работает в своем стиле. Покупатель идет к тому, чьи работы, чья стилистика ему больше нравится. Мы стараемся общаться друг с другом, быть в курсе успехов друг друга.

В каких странах продаются Ваши работы?

В основном, в Украине. Несколько единиц отвезли сейчас в Латвию. В США сама нашла заинтересованных людей, запихнула полный чемодан керамики, в ручную кладь взяла самое хрупкое. Прилетела, отдала, а за полученные деньги поехала путешествовать.

Какие страны хотели бы покорить?

Чтобы получить признание в мире, нужно сделать что-то интересное. Не мелочь посудную, а нефункциональный предмет искусства, который будет привлекать внимание. Вот и ответ на Ваш первый вопрос – дальше я бы хотела быть действительно художником. Возможности есть. Есть и внутри то, что можно выразить. А так пока есть что и в Киеве делать. Хотим вместе с коллегами перерасти в школу с разными курсами – от интерьерной керамики и гончарства до посуды. У нас альтернативный подход и мы не делаем горшочки-глечики, как везде. Мы хотим, чтобы человек, придя на наши классы, понимал все процессы, научился работать с формой и цветами и получал удовольствие от своей работы.

Вопросы задавала Инна Левенец

Фото: из личного архива Марии Поляруш