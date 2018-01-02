Печенье-завтрак: овсянка плюс
2 Январь, 2018
В одном квадратном сантиметре этого печенья есть все, что душа пожелает: клюква, семена льна, тыквенные семечки и семечки подсолнуха, овсянка… Испек — и целый день счастлив, потому как таким овсяным печеньем все перекусы можно заменить.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч
Овсяное печенье-завтрак
2018-01-02 10:06:41
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Ингредиенты
- 3/4 чашки сушеной клюквы
- 1 чашка овсяной крупы
- 1/2 чашки овсянки быстрого приготовления
- 1/2 чашки муки
- 1/2 чашки кокосовой стружки
- 1/4 чашки семян льна
- 1/3 чашки тыквенных семечек
- 1/3 чашки семечек подсолнуха
- 2 яйца
- 1/2 чашки жидкого меда
- 1/4 чашки растительного масла
Способ приготовления
- В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты.
- Добавьте к ним растительное масло, жидкий мед и яйца. Хорошо перемешайте и поставьте смесь в холодильник на 15 минут.
- Из полученной смеси мокрыми руками сформируйте небольшие шарики, затем сделайте из них не очень тонкие лепешки и разместите на устланном пергаментной бумагой противне.
- Поставьте печенье выпекать в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на минут 20. Готовое печенье выглядит слегка подрумяненным. Чем дольше будете держать печенье в духовке, тем тверже оно будет.
- Готовому печенью дайте остыть и подавайте к чаю, кофе или йогурту.
- Приятного аппетита!
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