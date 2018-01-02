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Печенье-завтрак: овсянка плюс

2 Январь, 2018

В одном квадратном сантиметре этого печенья есть все, что душа пожелает: клюква, семена льна, тыквенные семечки и семечки подсолнуха, овсянка… Испек — и целый день счастлив, потому как таким овсяным печеньем все перекусы можно заменить. 

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч

Овсяное печенье-завтрак
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Ингредиенты
  1. 3/4 чашки сушеной клюквы
  2. 1 чашка овсяной крупы
  3. 1/2 чашки овсянки быстрого приготовления
  4. 1/2 чашки муки
  5. 1/2 чашки кокосовой стружки
  6. 1/4 чашки семян льна
  7. 1/3 чашки тыквенных семечек
  8. 1/3 чашки семечек подсолнуха
  9. 2 яйца
  10. 1/2 чашки жидкого меда
  11. 1/4 чашки растительного масла
Способ приготовления
  1. В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты.
  2. Добавьте к ним растительное масло, жидкий мед и яйца. Хорошо перемешайте и поставьте смесь в холодильник на 15 минут.
  3. Из полученной смеси мокрыми руками сформируйте небольшие шарики, затем сделайте из них не очень тонкие лепешки и разместите на устланном пергаментной бумагой противне.
  4. Поставьте печенье выпекать в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на минут 20. Готовое печенье выглядит слегка подрумяненным. Чем дольше будете держать печенье в духовке, тем тверже оно будет.
  5. Готовому печенью дайте остыть и подавайте к чаю, кофе или йогурту.
  6. Приятного аппетита!
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