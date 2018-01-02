Печенье-завтрак: овсянка плюс

2 Январь, 2018

В одном квадратном сантиметре этого печенья есть все, что душа пожелает: клюква, семена льна, тыквенные семечки и семечки подсолнуха, овсянка… Испек — и целый день счастлив, потому как таким овсяным печеньем все перекусы можно заменить.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч