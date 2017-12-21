Горячий шоколад для холодной зимы. Рецепт праздничного настроения
21 Декабрь, 2017
Мы сняли портрет горячего шоколада во всей его натуральной красе, демонстрируя ровный, беззаботный и, вместе с тем, харизматичный характер, дружелюбность (вон как к нему тянутся всякие безешки, дропсы, вафельки и зефирки!) и изысканный вкус (еще бы, уваривался-то он до нужной консистенции в компании отличных ингредиентов). Шоколад получился что надо, потому настоятельно рекомендуем создать себе и своим близким праздничное настроение с помощью нашего нехитрого рецепта.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Горячий шоколад
2017-12-21 15:38:05
Порций: 15
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Ингредиенты
- 1/4 чашки какао-порошка
- 1/2 чашки горячей воды
- 560 г молочного шоколада
- 2 1/2 чашки сливок (15%)
- 10 чашек молока
- баночка сгущенки
- 1/4 ч. ложки соли
Способ приготовления
- Размешайте какао-порошок в горячей воде. Смесь должна быть без комочков.
- В большой кастрюле смешайте полученное какао, измельченный шоколад, молоко, сгущенку, сливки и соль. Уваривайте микс на медленном огне около 15 минут, не забывая помешивать время от времени.
- Горячий шоколад разливайте по чашкам, подавайте с зефирками, небольшими безе, вафельными палочками, крошкой печенья...
Заметки
- Шоколад не должен кипеть!
- Не берите для этого рецепта обезжиренное молоко - получится не вкусно.
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Идеальное дополнение к горячему шоколаду:
- зефирки
- безе
- шокладные дропсы
- вафельки или вафельные палочки
- ликеры
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