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Горячий шоколад для холодной зимы. Рецепт праздничного настроения

21 Декабрь, 2017

Мы сняли портрет горячего шоколада во всей его натуральной красе, демонстрируя ровный, беззаботный и, вместе с тем, харизматичный характер, дружелюбность (вон как к нему тянутся всякие безешки, дропсы, вафельки и зефирки!) и изысканный вкус (еще бы, уваривался-то он до нужной консистенции в компании отличных ингредиентов). Шоколад получился что надо, потому настоятельно рекомендуем создать себе и своим близким праздничное настроение с помощью нашего нехитрого рецепта.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Горячий шоколад

Горячий шоколад
Порций: 15
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Ингредиенты
  1. 1/4 чашки какао-порошка
  2. 1/2 чашки горячей воды
  3. 560 г молочного шоколада
  4. 2 1/2 чашки сливок (15%)
  5. 10 чашек молока
  6. баночка сгущенки
  7. 1/4 ч. ложки соли
Способ приготовления
  1. Размешайте какао-порошок в горячей воде. Смесь должна быть без комочков.
  2. В большой кастрюле смешайте полученное какао, измельченный шоколад, молоко, сгущенку, сливки и соль. Уваривайте микс на медленном огне около 15 минут, не забывая помешивать время от времени.
  3. Горячий шоколад разливайте по чашкам, подавайте с зефирками, небольшими безе, вафельными палочками, крошкой печенья...
Заметки
  1. Шоколад не должен кипеть!
  2. Не берите для этого рецепта обезжиренное молоко - получится не вкусно.
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Горячий шоколад

Идеальное дополнение к горячему шоколаду:

  • зефирки
  • безе
  • шокладные дропсы
  • вафельки или вафельные палочки
  • ликеры

Горячий шоколад

Горячий шоколад

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