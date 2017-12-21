Горячий шоколад для холодной зимы. Рецепт праздничного настроения

21 Декабрь, 2017

Мы сняли портрет горячего шоколада во всей его натуральной красе, демонстрируя ровный, беззаботный и, вместе с тем, харизматичный характер, дружелюбность (вон как к нему тянутся всякие безешки, дропсы, вафельки и зефирки!) и изысканный вкус (еще бы, уваривался-то он до нужной консистенции в компании отличных ингредиентов). Шоколад получился что надо, потому настоятельно рекомендуем создать себе и своим близким праздничное настроение с помощью нашего нехитрого рецепта.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Горячий шоколад 2017-12-21 15:38:05 Порций: 15 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 1/4 чашки какао-порошка 1/2 чашки горячей воды 560 г молочного шоколада 2 1/2 чашки сливок (15%) 10 чашек молока баночка сгущенки 1/4 ч. ложки соли Способ приготовления Размешайте какао-порошок в горячей воде. Смесь должна быть без комочков. В большой кастрюле смешайте полученное какао, измельченный шоколад, молоко, сгущенку, сливки и соль. Уваривайте микс на медленном огне около 15 минут, не забывая помешивать время от времени. Горячий шоколад разливайте по чашкам, подавайте с зефирками, небольшими безе, вафельными палочками, крошкой печенья... Заметки Шоколад не должен кипеть! Не берите для этого рецепта обезжиренное молоко - получится не вкусно. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Идеальное дополнение к горячему шоколаду: