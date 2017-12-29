Правила жизни кукис с шоколадом и фисташками
29 Декабрь, 2017
Фисташки и шоколад рулят!
Сколько кукис не пеки — все равно мало…
Следуйте за случайностями. Когда вы неожиданно добавляете в тесто для кукис больше шоколада, чем указано в рецепте, а потом еще и вяленой клюквы — вот это лучшее, что может случиться с вами на кухне. Такие кукис неожиданны, как влюбленность.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч
Печенье с шоколадом и фисташками
2017-12-29 22:20:24
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Ингредиенты
- 115 г сливочного масла комнатной температуры
- 190 г сахара
- 1 яйцо
- 175 г муки
- 1/2 ч. ложки разрыхлителя
- 60 г фисташек
- 110 г шоколадных дропсов
- соль
Способ приготовления
- Противень застелите пергаментной бумагой. Духовку разогрейте до 180 градусов.
- В глубокой миске взбейте сливочное масло комнатной температуры с сахаром до однородной кремообразной массы.
- Добавьте большое яйцо и продолжайте взбивать.
- Смешайте муку с солью и разрыхлителем и постепенно добавляйте в масляную смесь.
- Последний штрих - добавьте в полученное тесто шоколадные дропсы и фисташки, хорошо размешайте - они должны равномерно расположиться по тесту.
- Смочите руки и сформируйте из полученного теста небольшие шарики, поместите их на достаточном расстоянии друг от друга на противне, поскольку при выпекании кукизы начнут расползаться. Придавите каждый шарик рукой, чтобы получились не очень тонкие лепешки и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте печенье около 15 минут - до слегка золотистого цвета. Чем дольше будете держать его в духовке, тем тверже получатся ваши кукизы.
- Дайте печенью остыть.
- Приятного аппетита!
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