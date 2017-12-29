Правила жизни кукис с шоколадом и фисташками

29 Декабрь, 2017

Фисташки и шоколад рулят!

Сколько кукис не пеки — все равно мало…

Следуйте за случайностями. Когда вы неожиданно добавляете в тесто для кукис больше шоколада, чем указано в рецепте, а потом еще и вяленой клюквы — вот это лучшее, что может случиться с вами на кухне. Такие кукис неожиданны, как влюбленность.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч