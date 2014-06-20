Что нужно знать о винных сортах винограда: рассказывает Алкомаг

30 ноября, 2017

Виноград принадлежит к семейству AMPELIDACEAE, в которую входит 10 родов растений, но только 1 из них подходит для виноделия. Он называется Vitis и включает в себя более 70 подвидов, из которых наиболее предпочтительными для изготовления вин считается вид Vitis Vinifera. Именно к нему принадлежат все известные виноградные сорта. Каждый из них отличается по содержанию сахара и танинов, кислотности, структуре кожицы и многим другим параметрам. Познакомимся ближе с главными винодельческими сортами.

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Каберне-Совиньон

Виноградную лозу этого сорта выращивали еще в начале нашей эры на территории нынешнего французского региона Бордо. Это популярный во многих странах сорт, который дает насыщенные темно-красные вина с мощным танинным привкусом, а также выраженными фруктово-пряными нотками и ароматом черной смородины. Вина отлично выдерживаются в бочках.

Пино Нуар

Один из самых капризных сортов, который хорошо себя чувствует в прохладном климате. Качество вин очень сильно зависит от урожая. Из этого сорта создают красные деликатные вина, которые отличает богатая палитра ароматов: вишня, малина, красные фрукты. С возрастом в напитке развиваются нотки кожи.

Рислинг

Интересный сорт, выведенный на берегах Рейна в Германии. Из него производят белые сухие вина с преобладающим цитрусовым ароматом и минеральными нотками, либо сладкие вина с пряным вкусом.

Если Рислинг выращивался на гранитных землях, в процессе выдержки в нем формируются очень экстравагантные и благородные «керосиновые» нотки.

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Мерло

Соревнуется с Каберне-Совиньон за звание самого распространенного сорта. Из Мерло получаются округлые мягкие вина с ароматом слив, вишни, черных ягод. Мерло обычно принадлежит к недорогой ценовой категории.

Шардоне

Самый распространенный в мире белый виноградный сорт. Если растет в прохладном климате – дает сухие, элегантные и освежающие вина с цитрусовым ароматом. А при выращивании в жарком климате получаются пышные маслянистые напитки со сложной палитрой ароматов.

Совиньон

Выращивается во множестве стран, среди которых Франция, Италия, Испания, Германия, Австралия, ЮАР, Чили и США. Зачастую из него производят доступные белые вина, которые, тем не менее, отличаются утонченным свежим ароматом цитрусовых и цветов.

Шираз или Сира

Древний сорт, который выращивался галльскими племенами уже в 3-м веке. Сегодня пользуется большой популярностью во Франции, Австралии, Чили, Калифорнии и ЮАР. Из него получаются темные красные вина, пряные и фруктовые с насыщенными танинными оттенками.