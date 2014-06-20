«Артвайнери» выпустил юбилейную 600 млн. бутылку игристого вина

10 ноября, 2017

Крупнейший в Восточной Европе завод по производству игристых вин «Артвайнери» выпустил юбилейную 600 млн. бутылку игристого вина.

Юбилейная партия состоит из красного игристого – визитной карточки предприятия «Артвайнери», которое выпускает игристое исключительно классическим бутылочным способом. Вино, созданное таким методом, созревает и насыщается углекислым газом непосредственно в бутылке, при этом все процессы происходят естественно, без грубого вмешательства в нежную структура напитка.

С 1972 года игристое вино успешно экспортируется за рубеж – Германию, Латвию, Эстонию, Канаду. В последнее десятилетие этот список дополнили Великобритания, Молдова, Армения, Азербайджан, Дания, Казахстан, Греция, Израиль, Китай, Кипр, Таиланд, Австрия.

В зале славы красного игристого от «Артвайнери» числятся 22 золотые медали, 4 серебряные, 8 кубков, 2 Гран-При и множество дипломов «За высокое качество».

Символично, что именно этот напиток, который прославляет украинских виноделов по всему миру, стал основой юбилейной партии и ознаменовал 67-летнюю историю существования уникального для нашей страны предприятия.

История «Артвайнери» берет свое начало еще в 19 столетии, когда предприимчивый немец прусского происхождения Эдмунд Фарке решает подписать договор с городской общиной Бахмута (бывш. Артемовска), согласно которому он обязуется провести в городе водопровод и отремонтировать дороги, а взамен получает в долгосрочную аренду территории с гипсовыми залежами. Там Фарке создает алебастровый завод — прародитель сегодняшнего винодельческого предприятия, которое было официально основано в 1950-ом году.

Спустя четыре года еще тогда «Артемовский» завод выпустил первую партию «Советского» — 490 тысяч бутылок. В 1955-ом было произведено 1 млн. 300 тыс. бутылок, а в 59-ом – вдвое больше. В 1991-ом году Украина получила независимость, и «Артемовский» завод получил право выпускать игристые вина под собственными торговыми марками.

В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 25 миллионов бутылок в год.

Уникальные гипсовые штольни, в которых уже много лет создается игристое вино, это побочный продукт гипсовых выработок. В любое время года залы штолен сохраняют постоянную температуру 12–14 °С выше нуля и стабильную влажность воздуха – 88-90 %, – именно в таких условиях производится игристое вино во французской провинции Шампань.

На данный момент в гипсовых штольнях, на глубине более семидесяти метров, на огромной территории площадью в 25 гектар, одновременно хранится 30 млн. бутылок игристого вина ”made in Ukraine””.

Прежде, чем попасть на прилавки магазинов и в праздничные бокалы, вино проводит на заводе от 9 месяцев до 3-х лет.

Завод «Артвайнери» использует все существующие инновации в технологии производства игристого, что позволяет создавать продукцию, которая уверенно составляет конкуренцию и наступает на пятки даже самым именитым производителям игристых и шампанских вин: автоматизированная линия розлива, дегоржажа, а также уникальные жиропаллетные установки, которыми оборудованы всего 5 заводов в мире. С 2001 года производство предприятия контролируется международной системой управления качеством ІSO 9001: 2000 (ДСТУ ІSO 9001 — 2001). В 2006 году была внедрена «Система безопасности пищевых продуктов», сертифицированная ISO 22000:2005.

Самое современное и инновационное оборудование используется на предприятии в тандеме с работой высококвалифицированных специалистов винного производства: ремюорами, дегустаторами, технологами и другими профессионалами, чья квалификация филигранно отточена годами работы на предприятии.

Но сколько бы мы не говорили о передовом оборудовании, лучших специалистах, уникальных условиях создания игристого вина, главной особенностью завода «Артвайнери» остается безусловная любовь к своему делу каждого отдельного работника. Процесс рождения игристого вина, как магия, где каждый элемент прочно связан и не может существовать по отдельности. На предприятии работают профессионалы, чей опыт передается из поколения в поколение. Каждая бутылка вина, которую тронул ремюор, каждый миллиграмм вина, оцененный дегустатором, каждое горлышко по которому прошелся взгляд специалиста линии розлива – хранят в себе не только пузырьки, букет и цвет, но и частицу души их создателей, что делает игристое вино от «Артвайнери» многим больше, чем просто напиток. «Артвайнери» создаёт радость в жидком эквиваленте, которую может попробовать каждый.



600 000 000 бутылок, наполненных любовью и преданностью, 67 лет опыта и развития, многолетняя практика создания игристого вина, передающаяся из поколения в поколение – все это предприятие «Артвайнери», которое справедливо можно назвать национальным достоянием Украины.

Каждый, кто захочет своими глазами увидеть производство, побывать в уникальных гипсовых штольнях, может приехать на экскурсию по заводу. Это будет один из самых запоминающихся и ярких дней в вашей жизни. Подробности о проведении экскурсий читайте на официальном сайте http://artwinery.com.ua/ru/excursion/order.html