Камамбер с грибами

11 октября, 2017

Мы уверены, что в жизни все должно приносить удовольствие — и своим внешним видом, и содержанием, и оставшимися после эмоциями… Поэтому с задором украшаем повседневность новыми рецептами. Сегодня у нас на ужин камамбер с грибами. Готовим всего 10 минут, а на впечатления и обсуждения съеденного оставляем целый вечер.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч