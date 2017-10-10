Камамбер с грибами
11 октября, 2017
Мы уверены, что в жизни все должно приносить удовольствие — и своим внешним видом, и содержанием, и оставшимися после эмоциями… Поэтому с задором украшаем повседневность новыми рецептами. Сегодня у нас на ужин камамбер с грибами. Готовим всего 10 минут, а на впечатления и обсуждения съеденного оставляем целый вечер.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Камамбер с грибами
2017-10-10 23:16:14
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Ингредиенты
- камамбер
- 100 г грецких орехов (поджаренных)
- 100 г микса диких грибов (опята, рыжики)
- лук шалот (зелень)
- соль, перец
Способ приготовления
- Камамбер будем запекать примерно 10 минут в хорошо разогретой до 170 градусов духовке. Выкладываем его на противень, устланный пергаментной бумагой. Нам нужно сделать камамбер мягким, довести до той консистенции, когда мы запросто сможем намазать им хлеб.
- Пока камамбер находится в духовке, возьмемся за гарнир: в сковородке с небольшим количеством растительного масла (можете попробовать ореховое, в данном случае оно очень уместно) поджариваем в течение 5 минут грибы, приправленные солью и перцем.
- Накрываем грибы крышкой и готовим еще пару минут.
- Затем добавляем в сковородку нарезанный шалот и готовим еще пару минут.
- Последний штрих - бросаем в сковородку к грибам измельченные орехи, перемешиваем.
- Выкладываем микс грибов с орехами на подтопленный камамбер, наливаем бокал вина и наслаждаемся осенью!
- Приятного аппетита!
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