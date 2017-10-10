Главная / Top / Камамбер с грибами

Камамбер с грибами

11 октября, 2017

Мы уверены, что в жизни все должно приносить удовольствие — и своим внешним видом, и содержанием, и оставшимися после эмоциями… Поэтому с задором украшаем повседневность новыми рецептами. Сегодня у нас на ужин камамбер с грибами. Готовим всего 10 минут, а на впечатления и обсуждения съеденного оставляем целый вечер.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Камамбер с грибами

Камамбер с грибами
Оставить отзыв
Сохранить рецепт
Напечатать
Ингредиенты
  1. камамбер
  2. 100 г грецких орехов (поджаренных)
  3. 100 г микса диких грибов (опята, рыжики)
  4. лук шалот (зелень)
  5. соль, перец
Способ приготовления
  1. Камамбер будем запекать примерно 10 минут в хорошо разогретой до 170 градусов духовке. Выкладываем его на противень, устланный пергаментной бумагой. Нам нужно сделать камамбер мягким, довести до той консистенции, когда мы запросто сможем намазать им хлеб.
  2. Пока камамбер находится в духовке, возьмемся за гарнир: в сковородке с небольшим количеством растительного масла (можете попробовать ореховое, в данном случае оно очень уместно) поджариваем в течение 5 минут грибы, приправленные солью и перцем.
  3. Накрываем грибы крышкой и готовим еще пару минут.
  4. Затем добавляем в сковородку нарезанный шалот и готовим еще пару минут.
  5. Последний штрих - бросаем в сковородку к грибам измельченные орехи, перемешиваем.
  6. Выкладываем микс грибов с орехами на подтопленный камамбер, наливаем бокал вина и наслаждаемся осенью!
  7. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
камамбер с грибами

Метки: , , , ,

Похожие статьи:

Новости партнеров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *