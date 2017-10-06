Брускетта с грибами. Осенние рецепты
6 октября, 2017
Не смогли мы устоять перед божественной красотой белых, лисичек и опят… И вот — результат: невероятные, аппетитные, вкусно-осенние брускетты с грибами и с оригинальным спредом из консервированной фасоли с нотками лимона и свежего тимьяна.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Брускетта с грибами
2017-10-06 08:14:13
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Ингредиенты
- черный хлеб
- 300 г грибов (лисички, опята, белые)
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 1 ч. ложка листиков свежего тимьяна
- соль, перец
Для спреда
- 300 г консервированной фасоли
- 1 1/2 ст. ложки оливкового масла
- 1/2 ч. ложки тертой лимонной цедры
- сок половинки лимона
- немного тертого чеснока
- 1 ч . ложка листиков свежего тимьяна
- соль, перец
- пару столовых ложек воды
Способ приготовления
- Приготовьте спред. Для этого перебейте в блендере до однородной консистенции фасоль с оливковым маслом, тертым чесноком, лимонной цедрой и лимонным соком. Добавьте листики тимьяна, соль и перец по вкусу. Если спред покажется вам слишком тяжелым и густым, добавьте в него немного воды и еще раз перебейте.
- Поджарьте грибы на хорошо разогретой сковородке в течение пары минут. Добавьте соль, перец, тимьян.
- Подрумяньте ломтики хлеба в духовке.
- Намажьте на хлеб фасолевый спред, сверху выкладывайте поджаренные грибы - можно миксом, можно на каждую отдельную брускетту - отдельный вид грибов.
- Брускетты готовы! Приятного аппетита!
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