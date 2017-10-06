Брускетта с грибами. Осенние рецепты

6 октября, 2017

Не смогли мы устоять перед божественной красотой белых, лисичек и опят… И вот — результат: невероятные, аппетитные, вкусно-осенние брускетты с грибами и с оригинальным спредом из консервированной фасоли с нотками лимона и свежего тимьяна.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч