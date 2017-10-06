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Брускетта с грибами. Осенние рецепты

6 октября, 2017

Брускетта с грибами

Не смогли мы устоять перед божественной красотой белых, лисичек и опят… И вот — результат: невероятные, аппетитные, вкусно-осенние брускетты с грибами и с оригинальным спредом из консервированной фасоли с нотками лимона и свежего тимьяна.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Брускетта с грибами

Брускетта с грибами
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Ингредиенты
  1. черный хлеб
  2. 300 г грибов (лисички, опята, белые)
  3. 1 ст. ложка оливкового масла
  4. 1 ч. ложка листиков свежего тимьяна
  5. соль, перец
Для спреда
  1. 300 г консервированной фасоли
  2. 1 1/2 ст. ложки оливкового масла
  3. 1/2 ч. ложки тертой лимонной цедры
  4. сок половинки лимона
  5. немного тертого чеснока
  6. 1 ч . ложка листиков свежего тимьяна
  7. соль, перец
  8. пару столовых ложек воды
Способ приготовления
  1. Приготовьте спред. Для этого перебейте в блендере до однородной консистенции фасоль с оливковым маслом, тертым чесноком, лимонной цедрой и лимонным соком. Добавьте листики тимьяна, соль и перец по вкусу. Если спред покажется вам слишком тяжелым и густым, добавьте в него немного воды и еще раз перебейте.
  2. Поджарьте грибы на хорошо разогретой сковородке в течение пары минут. Добавьте соль, перец, тимьян.
  3. Подрумяньте ломтики хлеба в духовке.
  4. Намажьте на хлеб фасолевый спред, сверху выкладывайте поджаренные грибы - можно миксом, можно на каждую отдельную брускетту - отдельный вид грибов.
  5. Брускетты готовы! Приятного аппетита!
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Брускетта с грибами

Брускетта с грибами

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