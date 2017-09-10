Веганские панкейки с фруктово-ягодным взрывом
10 сентября, 2017
Современная еда должна быть максимально полезной и быстрой в приготовлении. Как, к примеру, вот эти панкейки — пышные, вкусные, сытные, с миндальным вместо коровьего молоком и коксовым вместо обычного растительного маслом. Каких-то пять минут времени на приготовление теста, десять — на жарку панкейков, — и чудесный здоровый завтрак готов! Не забудьте сезонные фрукты и ягоды — в сочетании с веганскими оладушками получится нечто невероятное!
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Веганские панкейки
2017-09-10 11:58:05
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Ингредиенты
- 200 г муки
- 1 ст. ложка сахара
- 2 ч. ложки разрыхлителя
- 1/8 ч. ложки соли
- 200 мл миндального или соевого молока
- 1 ст. ложка уксуса
- 2 ст. ложки кокосового масла
- сезонные фрукты и ягоды
Способ приготовления
- Смешайте в отдельной посудине сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, соль.
- В другой емкости смешайте молоко с уксусом. Хорошо взбивайте, чтобы получить аналог веганского "кефира".
- К молоку с уксусом добавьте кокосовое масло.
- Влейте молоко с добавками в емкость с сухими ингредиентами, хорошо перемешайте, чтобы тесто было без комочков.
- Начинайте жарить панкейки на хорошо разогретой сковородке с небольшим количеством растительного масла. Переворачивайте панкейки на другую сторону через полминуты.
- Готовые панкейки подавайте с ягодами, фруктами и любимыми сиропами.
- Приятного аппетита!
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Метки: веганские рецепты, здоровое питание, оладушки, рецепт панкейков