Веганские панкейки с фруктово-ягодным взрывом

10 сентября, 2017

Современная еда должна быть максимально полезной и быстрой в приготовлении. Как, к примеру, вот эти панкейки — пышные, вкусные, сытные, с миндальным вместо коровьего молоком и коксовым вместо обычного растительного маслом. Каких-то пять минут времени на приготовление теста, десять — на жарку панкейков, — и чудесный здоровый завтрак готов! Не забудьте сезонные фрукты и ягоды — в сочетании с веганскими оладушками получится нечто невероятное!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч