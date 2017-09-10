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Веганские панкейки с фруктово-ягодным взрывом

10 сентября, 2017

Веганские панкейки с фруктово-ягодным взрывомСовременная еда должна быть максимально полезной и быстрой в приготовлении. Как, к примеру, вот эти панкейки — пышные, вкусные, сытные, с миндальным вместо коровьего молоком и коксовым вместо обычного растительного маслом. Каких-то пять минут времени на приготовление теста, десять — на жарку панкейков, — и чудесный здоровый завтрак готов! Не забудьте сезонные фрукты и ягоды — в сочетании с веганскими оладушками получится нечто невероятное! 

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Веганские панкейки
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Ингредиенты
  1. 200 г муки
  2. 1 ст. ложка сахара
  3. 2 ч. ложки разрыхлителя
  4. 1/8 ч. ложки соли
  5. 200 мл миндального или соевого молока
  6. 1 ст. ложка уксуса
  7. 2 ст. ложки кокосового масла
  8. сезонные фрукты и ягоды
Способ приготовления
  1. Смешайте в отдельной посудине сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, соль.
  2. В другой емкости смешайте молоко с уксусом. Хорошо взбивайте, чтобы получить аналог веганского "кефира".
  3. К молоку с уксусом добавьте кокосовое масло.
  4. Влейте молоко с добавками в емкость с сухими ингредиентами, хорошо перемешайте, чтобы тесто было без комочков.
  5. Начинайте жарить панкейки на хорошо разогретой сковородке с небольшим количеством растительного масла. Переворачивайте панкейки на другую сторону через полминуты.
  6. Готовые панкейки подавайте с ягодами, фруктами и любимыми сиропами.
  7. Приятного аппетита!
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Веганские панкейки

 

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