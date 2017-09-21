Салат с помидорами, авокадо и моцареллой
21 сентября, 2017
Вы и представить себе не можете, что творится в тарелке с салатом из помидоров, авокадо и моцареллой! Витамины B1, В2, В6 танцуют с витаминами С и К, кальций подпевает калию, провитамин А ведет задушевные беседы с витамином Е… Короче говоря, бурлит абсолютно здоровая жизнь, которая очень уж нам по душе.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Салат с помидорами, авокадо и моцареллой
2017-09-21 01:15:29
Порций: 4
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Ингредиенты
- 2 авокадо
- пучок свежего базилика
- 1 кг помидоров
- 250 г моцареллы
- 50 мл бальзамического уксуса
- 3 ст. ложки меда
- соль
- 50 мл оливкового масла
Способ приготовления
- Очистите авокадо от кожицы, нарежьте на кусочки.
- Помидоры нарежьте на четвертинки.
- В глубокой миске смешайте помидоры, авокадо, добавьте моцареллу (лучше взять мини-шарики).
- Приготовьте салатную заправку - слегка взбейте бальзамический уксус с жидким медом, оливковым маслом и солью.
- В салат добавьте листья базилика, полейте заправкой и хорошо перемешайте.
- Салат готов! Приятного аппетита!
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