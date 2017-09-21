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Салат с помидорами, авокадо и моцареллой

21 сентября, 2017

Рецепт салата с помидорами, авокадо и моцареллой

Вы и представить себе не можете, что творится в тарелке с салатом из помидоров, авокадо и моцареллой! Витамины B1, В2, В6 танцуют с витаминами С и К, кальций подпевает калию, провитамин А ведет задушевные беседы с витамином Е… Короче говоря, бурлит абсолютно здоровая жизнь, которая очень уж нам по душе. 

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Рецепт салата с помидорами, авокадо и моцареллой

Салат с помидорами, авокадо и моцареллой
Порций: 4
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Ингредиенты
  1. 2 авокадо
  2. пучок свежего базилика
  3. 1 кг помидоров
  4. 250 г моцареллы
  5. 50 мл бальзамического уксуса
  6. 3 ст. ложки меда
  7. соль
  8. 50 мл оливкового масла
Способ приготовления
  1. Очистите авокадо от кожицы, нарежьте на кусочки.
  2. Помидоры нарежьте на четвертинки.
  3. В глубокой миске смешайте помидоры, авокадо, добавьте моцареллу (лучше взять мини-шарики).
  4. Приготовьте салатную заправку - слегка взбейте бальзамический уксус с жидким медом, оливковым маслом и солью.
  5. В салат добавьте листья базилика, полейте заправкой и хорошо перемешайте.
  6. Салат готов! Приятного аппетита!
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Рецепт салата с помидорами, авокадо и моцареллой

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