Салат с помидорами, авокадо и моцареллой

21 сентября, 2017

Вы и представить себе не можете, что творится в тарелке с салатом из помидоров, авокадо и моцареллой! Витамины B1, В2, В6 танцуют с витаминами С и К, кальций подпевает калию, провитамин А ведет задушевные беседы с витамином Е… Короче говоря, бурлит абсолютно здоровая жизнь, которая очень уж нам по душе.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч