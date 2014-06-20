Дария ЛОСЕВА: «Питание будущего – осознанное питание»

9 сентября, 2017

С Дашей Лосевой, генетиком и СЕО амбициозного проекта Myhelix, объединившего тех, кто понимает значение генетических тестов для будущего человечества, обсудили глобально интересные вещи – от генотипирования украинцев до меню ресторанов будущего.

Даша, поделитесь, пожалуйста, вашими планом-максимумом и оптимальными достижениями, которые вы собираетесь получить, работая с проектом Myhelix?

Есть совсем сверхъестественные цели, задачи и желания – развитие генной терапии и персонализированной медицины в Украине. Медициной на данный момент Myhelix не занимается, но хотелось бы поддерживать это движение всеми возможными силами. Для Украины будет прорыв, если откроется достойный генетический центр, который будет работать над реализацией актуальных, но пока неразрешимых задач: лечение рака, индивидуальный подбор медикаментов. Хочу, чтобы у нас в стране появилась возможность проводить довольно дорогостоящие полногеномные тестирования или применять чиповую технологию, которую сейчас успешно используют в США и Европе. Хочется, чтобы украинцы могли получать свои генетические данные с помощью более прогрессивных методов.

Очень интересным планом-максимумом может быть проект по генотипированию наших соотечественников. К слову, китайцы пообещали, что до 2030 года прогенотипируют сто миллионов людей. Полученные данные станут плацдармом для дальнейших исследований в персонализированной медицине. Можно будет индивидуально подбирать медикаменты и их дозировку для достижения большего эффекта от лечения.

Имея такие данные, мы сможем вырастить супер здоровую нацию, не так ли?

Пока это все мечты и фантазии. Мы до сих пор очень мало знаем о наших генах, их функциях, перекресном влиянии. Да, помогать людям в профилактике, искать пути, как избежанать риска потенциальных заболеваний – это возможно. Находить новые методы лечения, эффективней достигать результата тоже. Как по мне, здоровой нация будет тогда, когда люди осознанно подойдут к решению разных жизненно важных вопросов: от подготовки к беременности до подбора питания. Конечно, будет здорово, если государство будет этому способствовать развитием науки и медицины.

Насколько человек зависим от еды?

Причин возникновения различных зависимостей масса. Если смотреть генетическую составляющую, то есть ряд генов, которые ассоциируют с большей склонностью в развитии тех или иных зависимостей: например гены DRD4, DRD2 (дофаминовых рецепторов 4, 2). При определенном варианте этих генов нарушается плотность дофаминовых рецепторов, и это — один из факторов, при котором у человека возникает необходимости получать большее количество удовольствия извне. Это может быть экстрим, секс, наркотические вещества, алкоголь, никотин, еда… Есть люди, более подверженные влиянию удовольствий. Кому-то легко бросить курить в любой момент, кто-то не представляет себе, как это можно сделать без огромных усилий. Например, людям с вариантом гена DRD2 (rs4648317) — TT — сложнее отказаться от никотина.

По генам можно определить, насколько критичен процесс курения для данного человека. Так как отчасти за процессы детоксикации продуктов распада во время курения отвечают, например, гены CYP1A1, GSTP1 и GSTM1. Ясное дело, что курить всем вредно, однако иногда мы наблюдаем девяностопятилетних дедушек, которые всю жизнь курят и не имеют особых проблем со здоровьем. А есть люди, у которых через 5-10 лет курения развиваются различные патологии и осложнения.

Общаясь с клиентами, друзьями, знакомыми, мы понимаем, что многим не хватает мотивации, чтобы избавиться от вредных привычек. И порой внешний фактор — такой, как ДНК-тест на определение склонности к генетическим заболеваниям или выявлению особенностей человека — является решающим. Приятно, что таким образом мы помогаем людям принять решение отказаться от вредного.

То есть, вы можете так замотивировать человека, чтобы он, зная свои проблемы, вставал с утра пораньше и бегом в зал, отказываясь от круассана с шоколадом в пользу овсянки с фруктами?

Наша задача — не влиять на человека, а помочь привить здоровые привычки. Это непросто, потому что у человека должно возникнуть желание привнести новое и полезное в свою жизнь. Нужна сила воли, чтобы сделать это привычкой, не поддаться соблазну свалиться в привычные формы. Именно поэтому нам интересно помогать родителям формировать культуру здоровых привычек с детства.

Многие знают, что 30 минут активной физической деятельности продлевают жизнь. Общаясь с друзьями, которые хотят жить дольше и здоровее, спрашиваешь, регулярно ли они занимаются физической активностью. И чаще всего ответ — нет, не регулярно.

Овсянка утром, между прочим, не для всех будет лучшим выбором для завтрака. Подбор питания должен быть индивидуальным с учетом различных особенностей, в том числе и вкусовых. Человек может знать, что брокколи полезна, но терпеть ее не может, и в таком случае ему лучше не насиловать себя, а употреблять другую приятную альтернативу. Иначе, если полезное будет ассоциироваться с негативными эмоциями, здоровая привычка не выработается.

Часто люди ищут «волшебную пилюлю»: что бы такого съесть, чтобы быть здоровым или похудеть. Мы всегда остерегаем от этого наших клиентов. Наш сервис может направить, а дальше это уже ежедневный труд человека. С похудением то же самое. На данный момент мы целенаправленно не помогаем в борьбе с лишним весом. Ясное дело, что если человек начнет придерживаться наших рекомендаций, строить сбалансированный по каллоражу и нутриентам рацион, то улучшение в весе будут, но это не наша самоцель сейчас. Ожирение — это многофакторная проблема. Причиной его возникновения может являться и генетика, но чаще всего данной проблеме присущи психологические и эндокринные расстройства. Один только генетический тест ничего не решит. Если человек, страдающий от лишнего веса, захочет и начнет системно работать с врачами, тренерами, то мы сможем помочь ускорить процесс сброса килограммов. Но без его желания и поддержки специалистов ничего не произойдет.

По данным Оксфордского университета, 20% населения Украины страдает от лишнего веса. 20 процентов — это 9 млн. людей. Это население Чехии! Целая страна людей с лишним весом, а значит с повышенной склонностью к гипертонии, проблемам сердца и сосудов, диабету и разным патологиям! У нас об этом не принято говорить, а нужно! В Украине пока не умеют поддержать людей, желающих сбросить вес. В отличие от того же алкоголизма или наркомании, для решения данной проблемы нет ни специальных центров, ни терапевтических групп поддержки… Безусловно, генетика значит многое. У полных родителей в 80 % случаев дети тоже будут с лишним весом. Если лишний вес только у мамы — то в 60 %, если только у папы — то в 50 % случаев. Но здесь же возникает другой вопрос: облегчит ли задачу худеющего понимание того, что избыточный вес — это генетическая предрасположенность? Для кого-то такая информация — повод еще больше расслабиться, мол, «родился таким, против генов не попрешь…» Но понимание о своей склонности в раннем возрасте может помочь человеку выработать здоровые привычки, которые помогут не допустить проявления патологии. Поэтому нам с командой реально интересно находить механизмы, полезные для всех, кто хочет изменений в своем здоровье в лучшую сторону и готов заниматься профилактикой, а не лечением.

Насколько востребована услуга ДНК-тестирования в Украине?

Она интересна многим, несмотря на то, что продукт достаточно дорогостоящий. Есть, конечно, и скептики, которые относятся к тестам примерно как к диете по группам крови или гаданию на картах Таро. Но, мне кажется, что это нормальный процесс, когда предлагаешь новые технологические решения. Пытливый ум идет через отрицание, тем более в Украине, где процент доверия очень низкий и многие боятся быть обманутыми. Однако, когда люди начинают интересоваться темой, видят в ней научную составляющую, скептицизм исчезает.

В конце августа этого года мы запустили новинку — тест «Моя забота», анализ 40 генов, который будем осуществлять в Финляндии. За счет транспортировки и объема данных тест будет дороже. Но генетика – это пока еще дорого. Мы, насколько возможно, стараемся делать предлагаемые услуги доступнее, а еще информировать украинцев, чтобы общий уровень знаний в генетике увеличился.

Каким, по вашему мнению, будет питание в будущем?

Я много размышляла на эту тему. С эволюционной точки зрения, питание с помощью каких-то фантастических инъекций – это вообще не в ближайшем будущем. Конечно, не скажу, что человечество в принципе не сможет так эволюционировать. По этому поводу есть шуточная история, что с возникновением компьютеров и необходимостью быстро печатать эволюционисты фантазировали о быстрой адаптации человека с помощью шестипалости. Однако буквально через 10 лет появляются тач-скрины, и теперь не то, что шестипалость не нужна, достаточно будет и одного пальца. Предполагать, каким будет мир через 20-30 лет сложно. Но, ясное дело, что за такое короткое время физиологических изменений в организме человека не последует. Сейчас у нас есть желудочно-кишечный тракт, кишечник 8 метров длиной, и для него очень важно переваривать грубую пищу. Пока у нас такой кишечник, ни о каком модном нынче жидком питании и речи быть не может. После таких «супердиет» врачи рассказывают случаи, когда у пациентов отмирают ворсинки кишечника и впоследствии не происходит всасывания необходимых для организма веществ. Как результат — реанимация.

Я считаю, что питание будущего будет базироваться на осознанности. Фокус внимания сконцентрируется на том, чтобы как можно лучше и эффективнее использовать продукты при хорошо изученных потребностях своего организма. Меню будущего в ресторанах не будет градированным по закускам, первым блюдам, десертам… Разделение будет по эффективности того или иного блюда. Например, в одном разделе блюда с высоким содержанием витамина D3, в другом – предложения с кальцием, магнием, в третьем – блюда, богатые цинком и фосфором…

Насколько человечество осознает, что ест?

Во многих странах на государственном уровне создаются программы, которые помогают человеку разобраться в питании, предоставляют различные обучающие брошюры.

Даша, вы готовы сделать такой переворот для украинцев?

Да, конечно! Пора взять ответственность за свое здоровье и начинать правильно питаться прямо сейчас. По причинам смертности в Украине на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, на втором – онкология. Возникновение этих заболеваний в 70 % провоцируется питанием. Глобально, в Украине нет культуры питания, не прививали нам ее… Изменилось время, возросла скорость общения, скорость восприятия информации, почему же при прочих данных не меняется скорость питания? Моя бабушка тратила не менее четырех часов на приготовление еды для семьи. Я себе такую роскошь не могу позволить. Для меня все, что готовится более 15 минут, не является простой здоровой пищей. И мы не говорим сейчас о замороженных полуфабрикатах. Любая полезная каша готовится в мультиварке за 10-15 минут. При этом не надо ее постоянно мешать, следить, чтобы она не сбежала и не подгорела. То же касается приготовления рыбы, мяса, овощей на пару. Это умный подход в здоровом образе жизни, который пропагандирует Myhelix.

А что такое «здоровый образ жизни»? Всемирная организация здравоохранения еще в 1984 году дала определение ЗОЖ – это процесс, который должен улучшать качество здоровья и жизни. Для начала ты исследуешь свой организм, чтобы понять, что в нем плохо. Затем определяешь ряд действий, которые за определенный срок изменят ситуацию к лучшему. Если хочешь прожить качественно и долго, почему не обратиться, прежде всего, к своему организму?

Мы помогаем генетическими тестами, определяя сильные и слабые стороны организма, подсказывая человеку, какие микроэлементы он усваивает плохо, какие нормально. Предлагаем оптимальные продукты, которые можно использовать в ежедневном рационе для улучшения здоровья. При этом все рекомендации соответствуют международным стандартам диетологии, наши специалисты составляют рекомендации с учетом данных ведущих институтов, ассоциаций. Разработанные рекомендации учитывают индивидуальный анализ клиента. Цель — восполнить генетически обусловленную недостачу по тем или иным микронутриентам. Если ты изначально знаешь, на что тебе стоит обращать внимание — будешь менять рацион, привычки и сможешь предотвратить развитие заболевания. Это длительный процесс осознанного понимания, но именно он поможет стать здоровее и жить качественно.

Вопросы задавала Инна Левенец