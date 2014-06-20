Замороженные смузи

16 июля, 2017

Если вы за яркость цвета, разнообразие вкуса и быстроту приготовления десерта, тогда замороженные смузи — то, что точно не оставит вас равнодушным. Для начала смешайте ингредиенты для смузи, пользуясь нашими рецептами Crazy смузи, затем перелейте полученные миксы в формочки для замораживания и отправьте в морозилку на несколько часов, в идеале — на ночь.

Рецепты и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч