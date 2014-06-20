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Замороженные смузи

16 июля, 2017

рецепты замороженных сорбетовЕсли вы за яркость цвета, разнообразие вкуса и быстроту приготовления десерта, тогда замороженные смузи — то, что точно не оставит вас равнодушным. Для начала смешайте ингредиенты для смузи, пользуясь нашими рецептами Crazy смузи, затем перелейте полученные миксы в формочки для замораживания и отправьте в морозилку на несколько часов, в идеале — на ночь. 

Рецепты и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

рецепты замороженных смузи

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