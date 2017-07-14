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Ягоды и фрукты с чизкейк-дипом

14 июля, 2017

Ягоды и фрукты с чизкейк-дипом

Фишка в дипе. При чем, не в простом соусе — миксе творога и сметаны, что тоже очень и очень вкусно. В этот раз попробуем нечто новенькое — чизкейк-дип. Окунаем ягоды и кусочки фруктов в чудесный соус, по вкусу своему напоминающий карамельный чизкейк. Стоит ли говорить об ощущениях, которые вас ждут при этом магическом действии?

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Ягоды и фрукты с чизкейк-дипом
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Ингредиенты
  1. 250 г крем-сыра (сливочного сыра)
  2. 200 г карамельного топпинга для мороженого
  3. 100 г соленого крекера
  4. ягоды, фрукты
Способ приготовления
  1. Взбейте хорошо охлажденный крем-сыр в блендере.
  2. Смешайте с карамельным топпингом.
  3. Измельчите крекер и, при желании, добавьте крошку в полученный микс.
  4. Окунайте ягоды и кусочки фруктов в дип.
  5. Приятного аппетита!
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Ягоды и фрукты с чизкейк-дипом

 

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