Ягоды и фрукты с чизкейк-дипом
14 июля, 2017
Фишка в дипе. При чем, не в простом соусе — миксе творога и сметаны, что тоже очень и очень вкусно. В этот раз попробуем нечто новенькое — чизкейк-дип. Окунаем ягоды и кусочки фруктов в чудесный соус, по вкусу своему напоминающий карамельный чизкейк. Стоит ли говорить об ощущениях, которые вас ждут при этом магическом действии?
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Ягоды и фрукты с чизкейк-дипом
2017-07-14 09:15:15
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Ингредиенты
- 250 г крем-сыра (сливочного сыра)
- 200 г карамельного топпинга для мороженого
- 100 г соленого крекера
- ягоды, фрукты
Способ приготовления
- Взбейте хорошо охлажденный крем-сыр в блендере.
- Смешайте с карамельным топпингом.
- Измельчите крекер и, при желании, добавьте крошку в полученный микс.
- Окунайте ягоды и кусочки фруктов в дип.
- Приятного аппетита!
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Метки: дип, рецепт дипа