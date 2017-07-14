Ягоды и фрукты с чизкейк-дипом

14 июля, 2017

Фишка в дипе. При чем, не в простом соусе — миксе творога и сметаны, что тоже очень и очень вкусно. В этот раз попробуем нечто новенькое — чизкейк-дип. Окунаем ягоды и кусочки фруктов в чудесный соус, по вкусу своему напоминающий карамельный чизкейк. Стоит ли говорить об ощущениях, которые вас ждут при этом магическом действии?

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч