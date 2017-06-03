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Шакшука. Рецепт для здорового завтрака

3 июня, 2017

ШакшукаШакушука — яркое, пряное начало дня. Эта яичница родом из Северной Африки. Как водится со всей простой и вкусной, а значит, гениальной едой, рецепт шакшуки стал интернациональным и обрел сколько вариаций по всему миру, что теперь их и не счесть. Отходим от классического представления о блюде, которое считаем идеальным завтраком, и добавляем к подрумяненным овощам, соусу из консервированных помидоров и яйцам в меру соленую брынзу на свой вкус.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Шакшука

Шакшука
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Ингредиенты
  1. 3 ст. ложки оливкового масла
  2. 1 луковица
  3. 1 болгарский перец
  4. 3 зубчика чеснока
  5. 1 ч. ложка молотой паприки
  6. маринованные помидоры (черри или сливки)
  7. 250 г брынзы
  8. 6 яиц
  9. перец, соль
  10. петрушка
Способ приготовления
  1. На разогретую сковородку с оливковым маслом бросаем тонко нарезанную полукольцами луковицу и нарезанный болгарский перец. На медленном огне поджариваем овощи до мягкости. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и готовим еще пару минут. Затем добавляем паприку и снова хорошо перемешиваем все ингредиенты в сковородке.
  2. Снимаем кожицу с маринованных помидорчиков и бросаем их в сковородку.
  3. Добавляем к овощам раскрошенную брынзу, хорошо перемешиваем.
  4. Теперь аккуратно вбиваем на сковородку яйца, солим, перчим шакшуку и готовим еще минут 7.
  5. Готовый завтрак посыпаем нарезанной петрушкой.
  6. Приятного аппетита!
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ШакшукаШакшука

 

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