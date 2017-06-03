Шакшука. Рецепт для здорового завтрака

3 июня, 2017

Шакушука — яркое, пряное начало дня. Эта яичница родом из Северной Африки. Как водится со всей простой и вкусной, а значит, гениальной едой, рецепт шакшуки стал интернациональным и обрел сколько вариаций по всему миру, что теперь их и не счесть. Отходим от классического представления о блюде, которое считаем идеальным завтраком, и добавляем к подрумяненным овощам, соусу из консервированных помидоров и яйцам в меру соленую брынзу на свой вкус.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч