Шакшука. Рецепт для здорового завтрака
3 июня, 2017
Шакушука — яркое, пряное начало дня. Эта яичница родом из Северной Африки. Как водится со всей простой и вкусной, а значит, гениальной едой, рецепт шакшуки стал интернациональным и обрел сколько вариаций по всему миру, что теперь их и не счесть. Отходим от классического представления о блюде, которое считаем идеальным завтраком, и добавляем к подрумяненным овощам, соусу из консервированных помидоров и яйцам в меру соленую брынзу на свой вкус.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Шакшука
2017-06-03 01:01:28
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Ингредиенты
- 3 ст. ложки оливкового масла
- 1 луковица
- 1 болгарский перец
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч. ложка молотой паприки
- маринованные помидоры (черри или сливки)
- 250 г брынзы
- 6 яиц
- перец, соль
- петрушка
Способ приготовления
- На разогретую сковородку с оливковым маслом бросаем тонко нарезанную полукольцами луковицу и нарезанный болгарский перец. На медленном огне поджариваем овощи до мягкости. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и готовим еще пару минут. Затем добавляем паприку и снова хорошо перемешиваем все ингредиенты в сковородке.
- Снимаем кожицу с маринованных помидорчиков и бросаем их в сковородку.
- Добавляем к овощам раскрошенную брынзу, хорошо перемешиваем.
- Теперь аккуратно вбиваем на сковородку яйца, солим, перчим шакшуку и готовим еще минут 7.
- Готовый завтрак посыпаем нарезанной петрушкой.
- Приятного аппетита!
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