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Пицца с ягодами на завтрак

30 июня, 2017

Пицца с ягодами на завтрак

Утренняя пицца — это вкусная реальность. 5 минут, чтобы приготовить основу из овсянки и меда. 10 минут на ее выпекание. Смазываем ароматный корж густым греческим йогуртом. А дальше — полет ягодной фантазии!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Пицца с ягодами на завтрак

Пицца с ягодами
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Для основы
  1. 2 чашки овсяных хлопьев
  2. 3/4 чашки овсяной муки (смолотых в муку овсяных хлопьев)
  3. 3 ст. ложки растительного масла
  4. 3/4 чашки жидкого меда
  5. 1/2 ч. ложки корицы
  6. 1/8 ч. ложки соли
  7. Греческий йогурт
  8. 1 ст. ложка меда
  9. Ягоды
Способ приготовления
  1. Смешайте хлопья с овсяной мукой, корицей и солью.
  2. Добавьте мед и растительное масло, хорошо перемешайте руками или с помощью вилки.
  3. Полученную овсяную смесь выложите на дно формы для выпекания, смазанную растительным маслом и вымощенную пергаментом.
  4. Поставьте основу для пиццы выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку не более, чем на 10 минут.
  5. Дайте остыть овсяному коржу до комнатной температуры.
  6. Смешайте йогурт с медом, с помощью спатулы нанесите микс на основу для пиццы.
  7. Декорируйте пиццу любимыми ягодами и фруктами.
  8. Приятного аппетита!
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Пицца с ягодами на завтрак

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