Пицца с ягодами на завтрак
30 июня, 2017
Утренняя пицца — это вкусная реальность. 5 минут, чтобы приготовить основу из овсянки и меда. 10 минут на ее выпекание. Смазываем ароматный корж густым греческим йогуртом. А дальше — полет ягодной фантазии!
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Пицца с ягодами
2017-06-30 07:16:30
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Для основы
- 2 чашки овсяных хлопьев
- 3/4 чашки овсяной муки (смолотых в муку овсяных хлопьев)
- 3 ст. ложки растительного масла
- 3/4 чашки жидкого меда
- 1/2 ч. ложки корицы
- 1/8 ч. ложки соли
- Греческий йогурт
- 1 ст. ложка меда
- Ягоды
Способ приготовления
- Смешайте хлопья с овсяной мукой, корицей и солью.
- Добавьте мед и растительное масло, хорошо перемешайте руками или с помощью вилки.
- Полученную овсяную смесь выложите на дно формы для выпекания, смазанную растительным маслом и вымощенную пергаментом.
- Поставьте основу для пиццы выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку не более, чем на 10 минут.
- Дайте остыть овсяному коржу до комнатной температуры.
- Смешайте йогурт с медом, с помощью спатулы нанесите микс на основу для пиццы.
- Декорируйте пиццу любимыми ягодами и фруктами.
- Приятного аппетита!
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