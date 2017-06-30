Пицца с ягодами на завтрак

30 июня, 2017

Утренняя пицца — это вкусная реальность. 5 минут, чтобы приготовить основу из овсянки и меда. 10 минут на ее выпекание. Смазываем ароматный корж густым греческим йогуртом. А дальше — полет ягодной фантазии!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч