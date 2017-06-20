Наргеши. Рецепт яичницы со шпинатом

20 июня, 2017

Наргеши — это простой и вкусный завтрак по-персидски. Шпинат, лук, чеснок, специи и яйцо — вот и все, что вам понадобится для его приготовления. Обязательно подавайте наргеши со свежеиспеченной ароматной лепешкой. Будет супер вкусно!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч