Наргеши. Рецепт яичницы со шпинатом
20 июня, 2017
Наргеши — это простой и вкусный завтрак по-персидски. Шпинат, лук, чеснок, специи и яйцо — вот и все, что вам понадобится для его приготовления. Обязательно подавайте наргеши со свежеиспеченной ароматной лепешкой. Будет супер вкусно!
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Наргеши
2017-06-20 02:18:53
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Ингредиенты
- яйцо
- 1 небольшая луковица
- измельченный зубчик чеснока
- 1 1/2 чашки шпината
- 1/4 ч. ложки куркумы
- соль
- перец
- 1 ст. ложка оливкового масла
Способ приготовления
- На хорошо разогретой сковородке с оливковым маслом припустите нарезанный тонкими полукольцами лук.
- Когда лук станет полупрозрачным, добавьте в сковородку шпинат. Шпинат можете брать как свежий, так и мороженый.
- Добавьте к луку и шпинату измельченный чеснок, куркуму, соль и перец, хорошо перемешайте.
- Вбейте поверх шпината и лука яйцо, доведите до готовности.
- Подавайте наргеши горячим.
- Приятного аппетита!
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