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Наргеши. Рецепт яичницы со шпинатом

20 июня, 2017

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Наргеши — это простой и вкусный завтрак по-персидски. Шпинат, лук, чеснок, специи и яйцо — вот и все, что вам понадобится для его приготовления. Обязательно подавайте наргеши со свежеиспеченной ароматной лепешкой. Будет супер вкусно!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

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Наргеши
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Ингредиенты
  1. яйцо
  2. 1 небольшая луковица
  3. измельченный зубчик чеснока
  4. 1 1/2 чашки шпината
  5. 1/4 ч. ложки куркумы
  6. соль
  7. перец
  8. 1 ст. ложка оливкового масла
Способ приготовления
  1. На хорошо разогретой сковородке с оливковым маслом припустите нарезанный тонкими полукольцами лук.
  2. Когда лук станет полупрозрачным, добавьте в сковородку шпинат. Шпинат можете брать как свежий, так и мороженый.
  3. Добавьте к луку и шпинату измельченный чеснок, куркуму, соль и перец, хорошо перемешайте.
  4. Вбейте поверх шпината и лука яйцо, доведите до готовности.
  5. Подавайте наргеши горячим.
  6. Приятного аппетита!
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