Crazy смузи. Эксперименты с цветом

13 июня, 2017

Демонстрируем свои вариации главного полезного напитка этого лета. Не боимся экспериментировать, смешивать, играть, добавляя еще больше цвета и вкуса в настоящие crazy смузи!

Рецепты и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Гавайский смузи 2017-06-13 02:49:30 Порций: 3 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Всего 10 min Для нижнего слоя 150 г фруктового йогурта 2 чашки замороженных ягод (клубника, черника, вишня) 1 замороженный банан, нарезанный на слайсы 1/4 чашки молока Для верхнего слоя 1 апельсин 2 замороженных банана 1 чашка замороженного манго 1/4 чашки апельсинового сока Способ приготовления Ингредиенты для нижнего перебиваем в блендере до однородности. Если будет получаться слишком плотная консистенция смузи, добавьте чуть больше молока. Перелейте смесь в охлажденный стакан. Чтобы приготовить верхний слой Гавайского смузи, перебейте в блендере до однородного микса очищенный и нарезанный апельсин с бананами и апельсиновым соком. Захотите сделать менее плотную текстуру - добавите больше сока. На нижний слой смузи вылейте верхний - апельсиново-банановый. Украсьте Гавайский смузи кусочком апельсина, банана или ягодой. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/