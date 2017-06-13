Crazy смузи. Эксперименты с цветом
13 июня, 2017
Демонстрируем свои вариации главного полезного напитка этого лета. Не боимся экспериментировать, смешивать, играть, добавляя еще больше цвета и вкуса в настоящие crazy смузи!
Рецепты и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Гавайский смузи
2017-06-13 02:49:30
Порций: 3
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Всего
10 min
Для нижнего слоя
- 150 г фруктового йогурта
- 2 чашки замороженных ягод (клубника, черника, вишня)
- 1 замороженный банан, нарезанный на слайсы
- 1/4 чашки молока
Для верхнего слоя
- 1 апельсин
- 2 замороженных банана
- 1 чашка замороженного манго
- 1/4 чашки апельсинового сока
Способ приготовления
- Ингредиенты для нижнего перебиваем в блендере до однородности. Если будет получаться слишком плотная консистенция смузи, добавьте чуть больше молока.
- Перелейте смесь в охлажденный стакан.
- Чтобы приготовить верхний слой Гавайского смузи, перебейте в блендере до однородного микса очищенный и нарезанный апельсин с бананами и апельсиновым соком. Захотите сделать менее плотную текстуру - добавите больше сока.
- На нижний слой смузи вылейте верхний - апельсиново-банановый.
- Украсьте Гавайский смузи кусочком апельсина, банана или ягодой.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Радужный смузи
2017-06-13 03:03:13
Порций: 2
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Для синего слоя
- 1/2 чашки черники
- 2 ст. ложки густого греческого йогурта
Для зеленого слоя
- 2 киви
- горсть шпината
Для светлого слоя
- 2 кружочка замороженного ананаса
- 2 ст. ложки йогурта
Для красного слоя
- 1/2 чашки малины (свежей или замороженной)
- 2 ст. ложки гранатового сока
- 2-3 клубники
Способ приготовления
- Перебейте в блендере ингредиенты для каждого слоя отдельно.
- Ложкой выкладывайте слой за слоем в стакан - начинайте с синего, затем добавьте пару ложек зеленого, затем светлого, завершайте самым легким - красным.
- Радужный смузи готов!
- Наслаждайтесь!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/