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Crazy смузи. Эксперименты с цветом

13 июня, 2017

Crazy смузи

Демонстрируем свои вариации главного полезного напитка этого лета. Не боимся экспериментировать, смешивать, играть, добавляя еще больше цвета и вкуса в настоящие crazy смузи!

Рецепты и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

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Гавайский смузи
Порций: 3
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Всего
10 min
Для нижнего слоя
  1. 150 г фруктового йогурта
  2. 2 чашки замороженных ягод (клубника, черника, вишня)
  3. 1 замороженный банан, нарезанный на слайсы
  4. 1/4 чашки молока
Для верхнего слоя
  1. 1 апельсин
  2. 2 замороженных банана
  3. 1 чашка замороженного манго
  4. 1/4 чашки апельсинового сока
Способ приготовления
  1. Ингредиенты для нижнего перебиваем в блендере до однородности. Если будет получаться слишком плотная консистенция смузи, добавьте чуть больше молока.
  2. Перелейте смесь в охлажденный стакан.
  3. Чтобы приготовить верхний слой Гавайского смузи, перебейте в блендере до однородного микса очищенный и нарезанный апельсин с бананами и апельсиновым соком. Захотите сделать менее плотную текстуру - добавите больше сока.
  4. На нижний слой смузи вылейте верхний - апельсиново-банановый.
  5. Украсьте Гавайский смузи кусочком апельсина, банана или ягодой.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
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Радужный смузи
Порций: 2
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Для синего слоя
  1. 1/2 чашки черники
  2. 2 ст. ложки густого греческого йогурта
Для зеленого слоя
  1. 2 киви
  2. горсть шпината
Для светлого слоя
  1. 2 кружочка замороженного ананаса
  2. 2 ст. ложки йогурта
Для красного слоя
  1. 1/2 чашки малины (свежей или замороженной)
  2. 2 ст. ложки гранатового сока
  3. 2-3 клубники
Способ приготовления
  1. Перебейте в блендере ингредиенты для каждого слоя отдельно.
  2. Ложкой выкладывайте слой за слоем в стакан - начинайте с синего, затем добавьте пару ложек зеленого, затем светлого, завершайте самым легким - красным.
  3. Радужный смузи готов!
  4. Наслаждайтесь!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

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