Сморреброды. Как приготовить бутерброды по-датски

18 апреля, 2017

Бутерброд — он везде бутерброд. Хлеб, намазка, ветчина, сыр… Ничего необычного. Хотя, датчане так не думают. Их сморреброды — это уникальные, не похожие на другие бутерброды закуски, прекрасны в своем неудержном стремлении к многослойности и разнообразию. На ржаном хлебе, смазанном сливочным маслом, в самых невероятных комбинациях: с креветками или селедкой, грибами, вареными яйцами, ростбифом, картошкой, с помидорами, огурцами, ростками пшеницы… Пробуем приготовить оригинальные сытные сморреброды вместе!

Рецепты и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Многослойный сморреброд 2017-04-18 11:08:25 Порций: 1 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 4 кусочка ржаного хлеба Для первого слоя намазки 300 г хорошо измельченного тофу 1 ст. ложка оливкового масла 1 ч. ложка соли 1,5 ч. ложки измельченного свежего укропа 2 ст. ложки майонеза свежесмолотый черный перец Для второго слоя - свекольный хумус 1 ст. ложка пасты тахини 300 г вареного нута 1 ч. ложка соли 2 зубчика чеснока 1 ч. ложка меда 1/2 чашки тертой вареной или сырой свеклы 2 ст. ложки оливкового масла щепотка молотого черного перца несколько кусочков вяленых томатов Для верхней намазки крем-сыр дижонская горчица в зернах беби-салат, ростки редиса, ломтики огурца пару ломтиков ветчины Способ приготовления Понадобится несколько кусочков хлеба, каждый из которых намазываем соответственным миксом - от веганского с тофу до крем-сыра. Для начала приготовим намазку для первого слоя сморреброда. Для этого измельчим в блендере тофу с оливковым маслом, свежим укропом и майонезом. Доводим смесь до вкуса с помощью соли и перца и намазываем на хлеб. Сверху на намазанный хлеб выкладываем зелень. Второй слой - хлеб, смазанный свекольным хумусом. Чтобы приготовить хумус, перебейте в блендере все ингредиенты: нут, тахини, чеснок, свеклу, мед, оливковое масло, соль, перец. В микс добавьте нарезанные вяленые томаты. Смажьте толстым слоем свекольного хумуса следующий кусочек ржаного хлеба, на него выкладывайте зелень и немного ветчины. Третий слой сморреброда - хлеб, смазанный крем-сыром. Украсьте многослойный сморреброд салатной зеленью, ростками редиса, посолите, поперчите, добавьте немного зерен горчицы. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Сморреброд с яблоком и сыром с плесенью 2017-04-18 11:34:55 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 4 кусочка ржаного хлеба крем-сыр 100 г дорблю соль, перец половинка яблока Способ приготовления Намажьте хлеб крем-сыром. Раскрошите сверху дорблю. Верхний слой сморреброда - тонко нарезанное яблоко. Приправьте сморреброд солью и перцем по вкусу. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Сморреброд с ветчиной 2017-04-18 11:24:32 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты кусочки ржаного хлеба ветчина сливочное масло зелень соль, перец Для горчичного соуса 2 ст. ложки меда 1 ст. ложка дижонской горчицы 1 ст. ложка винного уксуса 1 ч. ложка измельченного укропа 3 ст. ложки оливкового масла Способ приготовления Приготовьте горчичный соус: для этого смешайте мед, горчицу, винный уксус, оливковое масло, измельченный укроп. Хлеб намажьте сливочным маслом и положите сверху несколько ломтиков ветчины. Полейте сморреброд горчичным соусом, доведите до вкуса с помощью соли и молотого черного перца. Украсьте буреброд зеленью. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/