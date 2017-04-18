Главная / Top / Сморреброды. Как приготовить бутерброды по-датски

Сморреброды. Как приготовить бутерброды по-датски

18 апреля, 2017

Сморреброды. Как приготовить бутерброды по-датскиБутерброд — он везде бутерброд. Хлеб, намазка, ветчина, сыр… Ничего необычного. Хотя, датчане так не думают. Их сморреброды — это уникальные, не похожие на другие бутерброды закуски, прекрасны в своем неудержном стремлении к многослойности и разнообразию. На ржаном хлебе, смазанном сливочным маслом, в самых невероятных комбинациях: с креветками или селедкой, грибами, вареными яйцами, ростбифом, картошкой, с помидорами, огурцами, ростками пшеницы… Пробуем приготовить оригинальные сытные сморреброды вместе!

Рецепты и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

smorrebrod1

Многослойный сморреброд
Порций: 1
Оставить отзыв
Сохранить рецепт
Напечатать
Ингредиенты
  1. 4 кусочка ржаного хлеба
Для первого слоя намазки
  1. 300 г хорошо измельченного тофу
  2. 1 ст. ложка оливкового масла
  3. 1 ч. ложка соли
  4. 1,5 ч. ложки измельченного свежего укропа
  5. 2 ст. ложки майонеза
  6. свежесмолотый черный перец
Для второго слоя - свекольный хумус
  1. 1 ст. ложка пасты тахини
  2. 300 г вареного нута
  3. 1 ч. ложка соли
  4. 2 зубчика чеснока
  5. 1 ч. ложка меда
  6. 1/2 чашки тертой вареной или сырой свеклы
  7. 2 ст. ложки оливкового масла
  8. щепотка молотого черного перца
  9. несколько кусочков вяленых томатов
Для верхней намазки
  1. крем-сыр
  2. дижонская горчица в зернах
  3. беби-салат, ростки редиса, ломтики огурца
  4. пару ломтиков ветчины
Способ приготовления
  1. Понадобится несколько кусочков хлеба, каждый из которых намазываем соответственным миксом - от веганского с тофу до крем-сыра. Для начала приготовим намазку для первого слоя сморреброда. Для этого измельчим в блендере тофу с оливковым маслом, свежим укропом и майонезом. Доводим смесь до вкуса с помощью соли и перца и намазываем на хлеб. Сверху на намазанный хлеб выкладываем зелень.
  2. Второй слой - хлеб, смазанный свекольным хумусом. Чтобы приготовить хумус, перебейте в блендере все ингредиенты: нут, тахини, чеснок, свеклу, мед, оливковое масло, соль, перец. В микс добавьте нарезанные вяленые томаты.
  3. Смажьте толстым слоем свекольного хумуса следующий кусочек ржаного хлеба, на него выкладывайте зелень и немного ветчины.
  4. Третий слой сморреброда - хлеб, смазанный крем-сыром.
  5. Украсьте многослойный сморреброд салатной зеленью, ростками редиса, посолите, поперчите, добавьте немного зерен горчицы.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
smorrebrod

Сморреброд с яблоком и сыром с плесенью
Оставить отзыв
Сохранить рецепт
Напечатать
Ингредиенты
  1. 4 кусочка ржаного хлеба
  2. крем-сыр
  3. 100 г дорблю
  4. соль, перец
  5. половинка яблока
Способ приготовления
  1. Намажьте хлеб крем-сыром.
  2. Раскрошите сверху дорблю.
  3. Верхний слой сморреброда - тонко нарезанное яблоко.
  4. Приправьте сморреброд солью и перцем по вкусу.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Сморреброды. Как приготовить бутерброды по-датски

Сморреброд с ветчиной
Оставить отзыв
Сохранить рецепт
Напечатать
Ингредиенты
  1. кусочки ржаного хлеба
  2. ветчина
  3. сливочное масло
  4. зелень
  5. соль, перец
Для горчичного соуса
  1. 2 ст. ложки меда
  2. 1 ст. ложка дижонской горчицы
  3. 1 ст. ложка винного уксуса
  4. 1 ч. ложка измельченного укропа
  5. 3 ст. ложки оливкового масла
Способ приготовления
  1. Приготовьте горчичный соус: для этого смешайте мед, горчицу, винный уксус, оливковое масло, измельченный укроп.
  2. Хлеб намажьте сливочным маслом и положите сверху несколько ломтиков ветчины.
  3. Полейте сморреброд горчичным соусом, доведите до вкуса с помощью соли и молотого черного перца.
  4. Украсьте буреброд зеленью.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Сморреброд с креветками
Порций: 4
Оставить отзыв
Сохранить рецепт
Напечатать
Ингредиенты
  1. 4 кусочка ржаного хлеба
  2. 12 креветок
  3. 2-3 ст.ложки крем-сыра
  4. 1 ч.ложка свежевыжатого лимонного сока
  5. соль, перец
  6. кусочки огурца, зелень для украшения
Способ приготовления
  1. Нарежьте хлеб на ломтики средней толщины.
  2. Приготовьте намазку - смешайте крем-сыр с соком лимона, добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Намажьте полученной смесью хлеб.
  4. Сверху на хлеб выкладывайте креветки, ломтики огурца. Украсьте сморреброд измельченно зеленью или ростками редиса, пшеницы.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Метки: , , ,

Похожие статьи:

Новости партнеров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *