Сморреброды. Как приготовить бутерброды по-датски
18 апреля, 2017
Бутерброд — он везде бутерброд. Хлеб, намазка, ветчина, сыр… Ничего необычного. Хотя, датчане так не думают. Их сморреброды — это уникальные, не похожие на другие бутерброды закуски, прекрасны в своем неудержном стремлении к многослойности и разнообразию. На ржаном хлебе, смазанном сливочным маслом, в самых невероятных комбинациях: с креветками или селедкой, грибами, вареными яйцами, ростбифом, картошкой, с помидорами, огурцами, ростками пшеницы… Пробуем приготовить оригинальные сытные сморреброды вместе!
Рецепты и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Многослойный сморреброд
2017-04-18 11:08:25
Порций: 1
Ингредиенты
- 4 кусочка ржаного хлеба
Для первого слоя намазки
- 300 г хорошо измельченного тофу
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 1 ч. ложка соли
- 1,5 ч. ложки измельченного свежего укропа
- 2 ст. ложки майонеза
- свежесмолотый черный перец
Для второго слоя - свекольный хумус
- 1 ст. ложка пасты тахини
- 300 г вареного нута
- 1 ч. ложка соли
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. ложка меда
- 1/2 чашки тертой вареной или сырой свеклы
- 2 ст. ложки оливкового масла
- щепотка молотого черного перца
- несколько кусочков вяленых томатов
Для верхней намазки
- крем-сыр
- дижонская горчица в зернах
- беби-салат, ростки редиса, ломтики огурца
- пару ломтиков ветчины
Способ приготовления
- Понадобится несколько кусочков хлеба, каждый из которых намазываем соответственным миксом - от веганского с тофу до крем-сыра. Для начала приготовим намазку для первого слоя сморреброда. Для этого измельчим в блендере тофу с оливковым маслом, свежим укропом и майонезом. Доводим смесь до вкуса с помощью соли и перца и намазываем на хлеб. Сверху на намазанный хлеб выкладываем зелень.
- Второй слой - хлеб, смазанный свекольным хумусом. Чтобы приготовить хумус, перебейте в блендере все ингредиенты: нут, тахини, чеснок, свеклу, мед, оливковое масло, соль, перец. В микс добавьте нарезанные вяленые томаты.
- Смажьте толстым слоем свекольного хумуса следующий кусочек ржаного хлеба, на него выкладывайте зелень и немного ветчины.
- Третий слой сморреброда - хлеб, смазанный крем-сыром.
- Украсьте многослойный сморреброд салатной зеленью, ростками редиса, посолите, поперчите, добавьте немного зерен горчицы.
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Сморреброд с яблоком и сыром с плесенью
2017-04-18 11:34:55
Ингредиенты
- 4 кусочка ржаного хлеба
- крем-сыр
- 100 г дорблю
- соль, перец
- половинка яблока
Способ приготовления
- Намажьте хлеб крем-сыром.
- Раскрошите сверху дорблю.
- Верхний слой сморреброда - тонко нарезанное яблоко.
- Приправьте сморреброд солью и перцем по вкусу.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Сморреброд с ветчиной
2017-04-18 11:24:32
Ингредиенты
- кусочки ржаного хлеба
- ветчина
- сливочное масло
- зелень
- соль, перец
Для горчичного соуса
- 2 ст. ложки меда
- 1 ст. ложка дижонской горчицы
- 1 ст. ложка винного уксуса
- 1 ч. ложка измельченного укропа
- 3 ст. ложки оливкового масла
Способ приготовления
- Приготовьте горчичный соус: для этого смешайте мед, горчицу, винный уксус, оливковое масло, измельченный укроп.
- Хлеб намажьте сливочным маслом и положите сверху несколько ломтиков ветчины.
- Полейте сморреброд горчичным соусом, доведите до вкуса с помощью соли и молотого черного перца.
- Украсьте буреброд зеленью.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Сморреброд с креветками
2017-04-18 10:35:11
Порций: 4
Ингредиенты
- 4 кусочка ржаного хлеба
- 12 креветок
- 2-3 ст.ложки крем-сыра
- 1 ч.ложка свежевыжатого лимонного сока
- соль, перец
- кусочки огурца, зелень для украшения
Способ приготовления
- Нарежьте хлеб на ломтики средней толщины.
- Приготовьте намазку - смешайте крем-сыр с соком лимона, добавьте соль и перец по вкусу.
- Намажьте полученной смесью хлеб.
- Сверху на хлеб выкладывайте креветки, ломтики огурца. Украсьте сморреброд измельченно зеленью или ростками редиса, пшеницы.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/