Гастрофизика: новая наука о еде

29 апреля, 2017

Последние два года человечество совершенно сдвинулось на еде. Категория «еда» занимает второе место по поискам в Интернете. Почему так? В своей книге «Гастрофизика: новая наука о еде» профессор, психолог-экспериментатор Чарльз Спенс глубоко копает в подсознание человека, пытаясь узнать истинную причину наших пищевых пристрастий. Автор обращает внимание не на то, что говорят люди, думая о еде, а на их действия по отношению к продуктам и причины, вызывающие эти действия и реакции. Зачастую речь идет исключительно об ожиданиях от блюда или определенного продукта. Еще до того, как еда попадет в рот, ваш ум уже решил наперед и поставил ей вердикт — вкусно или невкусно.

В своей книге Спенс рассматривает пример влияния названия блюда на подсознание человека и на его дальнейший выбор. Какому блюду вы отдадите предпочтение — патагонской рыбе-клыкачу или чилийскому морскому окуню? Учитывая тот факт, что это одно и то же название окуня. Когда ресторан переименовал в своем меню окуня на клыкача, продажи данного блюда возрасли в разы. Ум гостя заведения в этом конкретном случае одержал победу над его вкусовыми рецепторами. Потому как восприятие нового названия рыбы убедило гостей заведения в том, что это блюдо новое, интересное, экзотическое.

Дегустация горьких блюд заставляет вас чувствовать себя более агрессивно, говорит Спенс. А сладкое настраивает на романтический лад. Даже размышления о любви может заставить думать, что и обычная вода вкуснее. То, что мы предполагаем о вкусе еды, зависит во многом от ее цвета и запаха. Еда, которая подается в круглых блюдах, всегда кажется вкуснее поданной в квадратных, угловатых или бесформенных тарелках. Еда на белой посуде воспринимается как более сладкая и ароматная, в отличие от блюд на черном. Для подачи шоколада или десертов из него лучше всего брать оранжевую посуду. В ней вкус шоколада будет казаться еще более насыщенным.

Или возьмем, к примеру, упаковку замороженного супа в маркете. Если на упакове будет изображена тарелка супа и ложка, размещенная справа от нее, такой продукт будут покупать на 15% больше, чем тот, где на рекламном фото ложка лежит с левой стороны. Причина? Вероятней всего, дело в том, что большинство из нас — правши, которые неосознанно всегда отождествляют себя с выбором в пользу правой руки.

Рестораны тоже в игре. Выбирая концепт, стилистику, тепловое оборудование, посуду и даже салфетки, нужно учитывать ряд особенностей человеческой психики, которые помогут ресторатору хорошо зарабатывать. Спенс уверяет, что мы готовы платить вдвое больше за одну и ту же пищу в случае, если она будет выглядеть привлекательнее. Подавайте к блюду тяжелые столовые приборы, и гости безоговорочно готовы будут переплачивать за еду. Включайте классическую музыку, и мы спокойно переплатим за еду в вашем заведении. Включайте быструю музыку, и мы съедим все быстрее и быстрее уйдем из вашего ресторана. Медленные композиции заставляют гостя тратить на еду на 10 минут больше.

Продолжая тему музыкального сопровождения и его влияния на вкусовые предпочтения потребителя, автор «Гастрофизики: новой науки о еде» рассказывает о результатах исследования, проведенного в винном отделе британского супермаркета. Когда в отделе включали французскую музыку, покупатели больше брали французские вина. Как только переключились на немецкие мелодии — сразу же корзины наполнялись немецким рислингом.

Автор подталкивает нас к размышениям о том, какой может быть еда в недалеком будущем. Продукты, напечатанные на 3D-принтере? Безвкусная синтетика в красивой упаковке? Наш ум играет с нашими вкусовыми рецепторами. Мы не можем доверять тому, что видим, не говоря уже о том, что чувствуем на вкус, а наши воспоминания о вкусе той или иной еды по меньшей мере хорошенько преувеличены и не соответствуют действительности. И самое главное — мы все находимся под влиянием того, что едим или пьем, совершенно не зная об этом…