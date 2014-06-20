Две пинты пива — лучшее обезбаливающее при похмелье

30 апреля, 2017

Голова идет обертом, тошнит, мутит… Последствия вчерашней вечеринки, как говорится, на лицо. Лучшая идея избежать симпотомов похмелья — принять обезбаливающее, к примеру, парацетамол. До недавних пор совет об избавлении от похмелья с помощью небольшого количества аклоголя считался вредным. Но времена меняются и сейчас, согласно новому исследованию ученых Гринвичского университета, две пинты пива, а это чуть больше литра, в данном случае действуют эффективнее, чем таблетка любого обезбаливающего. В ходе 18 исследований ученые из одного из самых влиятельных учебных заведений Великобритании обнаружили интересное влияние хмельного напитка на восприятие боли. Две пинты пива могут на четверть убрать дискомфортные ощущения в организме при похмелье. Повышая уровень алкоголя в крови до 0,08 процентов, вы даете своему организму возможность понизить уровень болевой чувствительности.

Как объясняют британцы, выводы исследования демонстрируют, что алкоголь является активным анальгетиком, который обеспечивает клинически значимое снижения уровня интенсивности боли. А этот факт, в свою очередь, хорошо может объяснить причину злоупотребление алкоголем у пациентов с постоянным болевым синдромом, несмотря на потенциальные последствия для их здоровья.

Однако, до конца неясно, уменьшает ли алкоголь чувство боли, потому что влияет на рецепторы мозга или же по причине того, что снижает тревогу? Доктор Тревор Томпсон, возглавивший исследование в Гринвичском университете, сравнивает пиво с опиодными препаратами, такими как кодеин, и считает, что «эффект двух пинт» сильнее, чем у парацетамола.

Эксперты предупреждают: результаты нового исследования британских ученых ни в коем случае нельзя трактовать, как пропаганду пользы алкоголя. Рекомендации по употреблению алкоголя, разработанные медиками, остаются неизменными: шесть пинт пива (чуть больше трех литров хмельного напитка) или шесть 175 мл бокалов вина в неделю. Узнать больше полезной информации о любимых напитках можно в интересных статьях от Алкомаг.