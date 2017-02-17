Посольство весны

28 февраля, 2017

Чтобы весна пришла раньше и была теплой и ласковой, нужно ее зазывать песнями и танцами, а еще – сделать много сладких улыбающихся солнышек, решила ТМ Nutella и устроила в самых больших городах Украины своеобразные «посольства Весны» — развлекательные площадки для детей и взрослых.

Тут можно было научиться правильно зазывать весну, попрактиковаться в штурме соломенной крепости, сфотографироваться в весенней фотозоне, попробовать сладости или принять участие в бесплатных мастер-классах.

«Посольства весны Nutella» работали в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.