Самая дорогая кастрюля в мире стоит около 200 000 долларов

19 января, 2017

В полку странных изделий, сродни золотым кофеваркам, ложкам из дерева уникальнейших пород, платиновым тостерам и 3d-мясорубкам, стоящих целую уйму денег, прибыло! Как, по вашему мнению, может выглядеть самая дорогая в мире кастрюлька, сотейник или ковш? Какими функциями они должны обладать, чтобы соответствовать статусу самых дорогих? И сколько, в принципе, такая посуда может стоить? Сто тысяч долларов? Двести? Или еще больше?

Немецкая компания Fissler, международный лидер и эксперт в области кухонной посуды, производящий изделия для самых эксклюзивных клиентов по всему миру, удивила потребителей роскошной кастрюлькой. На московской выставке Millionaire Fair, где собираются миллионеры, почитатели богатой жизни во всех ее проявлениях, посуду представили за «скромную» цифру — кастрюля от Fissler стоила около 200 тысяч долларов. В Лондонском универмаге Harrods данный продукт продавался за 100 000 долларов и представлялся на уникальном постаменте, сделанном из редких пород дерева. В одном из самых дорогих универмагов в столице китайской провинции Цзилинь такая кастрюля стоит 3,8 миллионов юаней, что, в переводе на доллары составляет около 380 тысяч.

Особенность кастрюли — в крышке и ручках, изготовленных из 18-каратного золота и украшенных 200 бриллиантами. Общий вес золота, использованного при изготовлении кастрюльки, составляет около килограмма. Диаметр кастрюли — 28 см. Украшение изделия делается вручную, а кастрюля выпускается ограниченным тиражом.

Понятное дело, что готовить в этом произведении кухонного искусства никак нельзя. Столь дорогая посуда может служить только атрибутом для подачи пищи. Кстати, так и не известно, нашелся ли хотя бы один желающий приобрести кастрюльку из золота и бриллиантов. Производители уверяют, что лучшего подарка для жен футболистов, миллионеров или звезд кино вряд ли и придумаешь. Если вы пока не готовы потратиться на уникальную кастрюлю, но красоты на кухне все равно хочется, обращайтесь в интернет-магазины (ковши в Харькове), где и ассортимент приличный, и цены не заоблачные.