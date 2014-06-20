Будильник, который умеет варить кофе

9 октября, 2016

Кофеварки с традиционными, очевидными функциями приготовления кофе, теряют свою популярность. Так считает изобретатель удивительного агрегата — кофемашины The Barisieur. Машинка неприменно пригодится всем кофеманам, предпочитающим с утра повалятся в постели лишних десять минут, сэкономив время на приготовлении ароматного эспрессо или американо.

Изобретатель агрегата Джошуа Ренуф — британский дизайнер с неуемным желанием исследовать новое и продуцировать невероятные конструкции — соединил воедино будильник и машину для приготовления кофе или чая. Поставьте кофемашину The Barisieur прямо на тумбочку возле вашей кровати и доверьтесь чудо-агрегату: на утро он разбудит вас в точно запрограмированное вами время и заодно сварит любимый бодрящий напиток. Придуманная британцем кофемашина требует, чтобы пользователи не забывали регулярно заливать воду и засыпать молотый кофе в машину перед сном.

Идея изобретения заключается в том, что во время звучания сигнала будильника можно будет просто протянуть руку к чашке со свежесваренным ароматным кофе, даже не поднимаясь из постели. Запах свежеприготовленного кофе будет, по словам автора «будильной» кофемашины Джошуа Ренуфа, «мягко стимулировать ощущения и приводить к пробуждению».

Еще одно преимущество будильника-кофемашины заключается в наличии USB порта. А это значит, что пользователи могут заряжать свои смартфоны с помощью The Barisieur. Что же касается процесса приготовления кофе, то вода в сосуде нагревается за счет индукционной плиты. Есть в кофемашине и молочный резервуар, который в течение ночи охлаждается, благодаря встроенному в агрегат термоэлектрическому охладителю. Также есть в кофемашине съемные ящички для сахара и молотого кофе.

Стоит The Barisieur не очень дешево: цены на устройства из первой партии в диапазоне от 306 до 382 долларов в зависимости от комплектации модели.

В рекламном описании кофемашины звучит такой посыл: «Barisieur — это будильник и кофеварка. Он непринужденно открывает перед пользователем день едва различимыми движениями стальных шариков, которые индукционным способом вскипячивают воду, и запахом свежезаваренного кофе. С ним создается целый ритуал перед сном, сигнализирующий телу и разуму, что пришло время расслабиться и отдохнуть. Даже в стремительное время торопится не стоит. Кофеварка это? Или же культ новой эпохи? Решать вам».