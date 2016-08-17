Смузи-тарелки: вкусная еда для фитнеса
19 августа, 2016
Из уже традиционного супер-полезного напитка смузи спешит трансформироваться в красивую, вкусную, еду, которую подают в тарелках. И правильно — так больше добавок поместится!
Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец
Смузи "Яблочный пирог"
2016-08-17 06:53:19
Ингредиенты
- 1 замороженный банан
- 1/2 чашки нежирного йогурта
- 2/3 чашки яблочного пюре
- 1/4 чашки сухих овсяных хлопьев
- 1 ч. ложка корицы
- 1 ч. ложка ванильного экстракта
- 1/2 чашки молока
- свежее яблоко
- яблочные чипсы
- гранола
Способ приготовления
- Перебейте в блендере замороженный банан с йогуртом, молоком и овсяными хлопьями.
- Добавьте яблочное пюре, еще раз перебейте.
- Добавьте молотую корицу и ванильный экстракт.
- Перелейте смузи в тарелку, сверху выложите нарезанное кусочками свежее яблоко, яблочные чипсы и немного гранолы.
- Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Шоколадный смузи
2016-08-17 07:00:34
Ингредиенты
- 1 замороженный банан
- 1/2 чашки нежирного йогурта
- несколько кубиков льда
- 2 ст. ложки арахисового масла
- 1 ч. ложка какао-порошка
- 1 ч. ложка ванильного экстракта
- банан для гарнира
- гранола
- шоколадные шарики
Способ приготовления
- В блендере перебейте йогурт со льдом, нарезанным замороженным бананом, арахисовым маслом и какао. Добавьте к смузи ванильный экстракт.
- Перелейте полученный микс в тарелку, украсьте нарезанным бананом, гранолой, шоколадными шариками или тертым шоколадом.
- Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Ананасово-банановый смузи
2016-08-19 09:25:35
Ингредиенты
- 0,5 чашки консервированных ананасов
- 1 замороженный банан
- 2 ч. ложки меда
- немного анансового сока
- ягоды по сезону
- персик или нектарин
- хлебцы из воздушного риса
Способ приготовления
- Перебейте в блендере кусочки консервированного ананаса, нарезанный замороженный банан, мед и немного ананасового сока.
- Перелейте микс в тарелку, украсьте ягодами, кусочками персика или нектарина, раскрошенными хлебцами из воздушного риса.
- Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/