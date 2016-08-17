Смузи-тарелки: вкусная еда для фитнеса

19 августа, 2016

Из уже традиционного супер-полезного напитка смузи спешит трансформироваться в красивую, вкусную, еду, которую подают в тарелках. И правильно — так больше добавок поместится!

Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец

Смузи "Яблочный пирог" 2016-08-17 06:53:19 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 1 замороженный банан 1/2 чашки нежирного йогурта 2/3 чашки яблочного пюре 1/4 чашки сухих овсяных хлопьев 1 ч. ложка корицы 1 ч. ложка ванильного экстракта 1/2 чашки молока свежее яблоко яблочные чипсы гранола Способ приготовления Перебейте в блендере замороженный банан с йогуртом, молоком и овсяными хлопьями. Добавьте яблочное пюре, еще раз перебейте. Добавьте молотую корицу и ванильный экстракт. Перелейте смузи в тарелку, сверху выложите нарезанное кусочками свежее яблоко, яблочные чипсы и немного гранолы. Приятного аппетита! Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Шоколадный смузи 2016-08-17 07:00:34 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 1 замороженный банан 1/2 чашки нежирного йогурта несколько кубиков льда 2 ст. ложки арахисового масла 1 ч. ложка какао-порошка 1 ч. ложка ванильного экстракта банан для гарнира гранола шоколадные шарики Способ приготовления В блендере перебейте йогурт со льдом, нарезанным замороженным бананом, арахисовым маслом и какао. Добавьте к смузи ванильный экстракт. Перелейте полученный микс в тарелку, украсьте нарезанным бананом, гранолой, шоколадными шариками или тертым шоколадом. Приятного аппетита! Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/