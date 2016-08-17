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Смузи-тарелки: вкусная еда для фитнеса

19 августа, 2016

smussi-tarelkiИз уже традиционного супер-полезного напитка смузи спешит трансформироваться в красивую, вкусную, еду, которую подают в тарелках. И правильно — так больше добавок поместится! 

Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец

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Смузи "Яблочный пирог"
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Ингредиенты
  1. 1 замороженный банан
  2. 1/2 чашки нежирного йогурта
  3. 2/3 чашки яблочного пюре
  4. 1/4 чашки сухих овсяных хлопьев
  5. 1 ч. ложка корицы
  6. 1 ч. ложка ванильного экстракта
  7. 1/2 чашки молока
  8. свежее яблоко
  9. яблочные чипсы
  10. гранола
Способ приготовления
  1. Перебейте в блендере замороженный банан с йогуртом, молоком и овсяными хлопьями.
  2. Добавьте яблочное пюре, еще раз перебейте.
  3. Добавьте молотую корицу и ванильный экстракт.
  4. Перелейте смузи в тарелку, сверху выложите нарезанное кусочками свежее яблоко, яблочные чипсы и немного гранолы.
  5. Приятного аппетита!
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Шоколадный смузи
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Ингредиенты
  1. 1 замороженный банан
  2. 1/2 чашки нежирного йогурта
  3. несколько кубиков льда
  4. 2 ст. ложки арахисового масла
  5. 1 ч. ложка какао-порошка
  6. 1 ч. ложка ванильного экстракта
  7. банан для гарнира
  8. гранола
  9. шоколадные шарики
Способ приготовления
  1. В блендере перебейте йогурт со льдом, нарезанным замороженным бананом, арахисовым маслом и какао. Добавьте к смузи ванильный экстракт.
  2. Перелейте полученный микс в тарелку, украсьте нарезанным бананом, гранолой, шоколадными шариками или тертым шоколадом.
  3. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
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Ананасово-банановый смузи
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Ингредиенты
  1. 0,5 чашки консервированных ананасов
  2. 1 замороженный банан
  3. 2 ч. ложки меда
  4. немного анансового сока
  5. ягоды по сезону
  6. персик или нектарин
  7. хлебцы из воздушного риса
Способ приготовления
  1. Перебейте в блендере кусочки консервированного ананаса, нарезанный замороженный банан, мед и немного ананасового сока.
  2. Перелейте микс в тарелку, украсьте ягодами, кусочками персика или нектарина, раскрошенными хлебцами из воздушного риса.
  3. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

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