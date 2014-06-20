На украинском рынке появилась авторская коллекция вкусовых сидров в кегах

30 июля, 2016

Группа компаний «Новые продукты» расширяет ассортимент сидра APPS™: в июле на украинском рынке появилась авторская коллекция вкусовых сидров в кегах, в которую вошли три коктейля: «APPS КВІНС» с кисло-сладким вкусом айвы, «APPS ХЕППІ МОРНІНГ» с терпким вкусом граната и «APPS АПЕРІТІВО» с горько-сладким вкусом итальянских трав и апельсина.

«Сегодня на рынке наблюдается тенденция к росту популярности живых ферментированных напитков одновременно с ростом интереса к сложным вкусовым сочетаниям. Новые авторские коктейли APPS отвечают обоим трендам: натуральный вкус сидра, изготовленного по традиционной технологии брожения яблочного сока, «оттеняется» оригинальными фруктовыми и травяными нотами», — рассказывает о новинках Виктория Папазова, директор по маркетингу ГК «Новые Продукты».

Для производства новых вкусовых сидров APPS используются исключительно натуральные ингредиенты. В коктейле «APPS КВІНС» это экстракт айвы, который придаёт напитку кисло-сладкий привкус и насыщенный фруктовый аромат. «APPS ХЕППІ МОРНІНГ» производится с добавлением экстрактов граната, абрикоса и апельсина, благодаря которым сидр приобретает лёгкую терпкость и в то же время сладость и освежающую кислинку. «APPS АПЕРІТІВО» включает натуральную смесь растительных экстрактов биттер и красного вермута, а также экстракт апельсина, что создаёт интересную вкусовую композицию с горько-сладкими нотами. При этом все три новинки содержат натуральный экстракт черной моркови, который придаёт напиткам янтарный цвет.

Примечательно, что новые авторские коктейли имеют определенную географическую привязку: айвовый «APPS КВІНС» переносит в самое сердце Кавказа и Средней Азии; гранатовый «APPS ХЕППІ МОРНІНГ» — в атмосферу Средиземноморья, Востока и Азии; «APPS АПЕРІТІВО» — в жаркую Италию.

Новинки представлены исключительно в крафтовой версии в кегах и продаются в кафе, ресторанах и сетевых точках, реализующих сидры и разливное пиво.