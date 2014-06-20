Три правила здорового завтрака

10 июня, 2016

Что может быть важнее завтрака? До недавних пор на этот вопрос ведущие диетологи отвечали: «Завтрак — самый важный прием пищи за весь день!» Правильно организованный утренний прием еды влияет на здоровье в целом и на изменения веса человека в частности.

Так говорили раньше. Теперь же совершенно свежие исследования британских врачей, опубликованные в американском специализированном издании о клиническом питании, гласят, что нет никакой существенной разницы в изменении веса или в большинстве показателей общего состояния организма у завтракающих и не завтракающих. В ходе исследования британцы разделили испытуемых, имеющих лишний вес, на две группы. Первая группа завтракала, вторая — пропускала утренний прием пищи. В результате, исследователи поняли, что прямого влияния на уменьшения массы тела регулярные завтраки не имеют. Больше статей о здоровье и правильном питании читайте здесь.

Тем не менее, верующих в святые принципы правильного завтрака и их влияния на организм человека не уменьшилось. То же исследование британцев подтверждает важность завтрака и влияние его на активность человека. Поэтому, что бы кто не говорил, а ваш завтрак все равно должен быть максимально полезным для вас. И сделать это просто, если будете соблюдать три следующих правила.

Первое правило гласит: качество продуктов — прежде всего. Если ваш завтрак состоит из выпечки из белой муки, сладкой овсянки или бутерброда с крем-сыром, то в нем больше вреда, чем пользы. Выбирайте продукты, богатые белком, здоровыми жирами, витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой. К примеру, залейте овсянку греческим йогуртом на ночь, утром добавьте в нее фрукты, орехи, немного корицы. Такой завтрак, ясное дело, даст вам заряд бодрости и энергии на несколько часов вперед. Употребляйте зеленые смузи из овощей. Не забывайте добавлять в ваш утренний чай кусочек свежего имбиря.

Второе правило: не обязательно завтракать всего лишь раз. Воспользуйтесь таким хитрым планом. В течение часа после пробуждения съешьте небольшой банан или овсянку. Чуть позже, после утренней тренировки, к примеру, поешьте свежих овощей и продукты, содержащие белки. Если по утрам вы не можете есть много, тогда абсолютно полезно начинать свой день с чашки кофе с греческим йогуртом и свежими фруктами и горсткой миндаля.

Третье правило может показаться несколько необычным. Если вы едите завтрак вместо обеда, то почему бы не попробовать ужин вместо завтрака? Это один из способов, чтобы уменьшить количество потребляемых калорий во второй половине дня. Попробуйте плотный завтрак, состоящий из безглютенового тоста с песто, филе индейки, творога. Как вариант, позавтракайте салатом из белой фасоли или нута с овощами, заправленным оливковым маслом, бальзамическим уксусом и итальянскими травами.