Миксолог Пекка Пеллинен: «Жизнь слишком коротка для плохих коктейлей»

8 мая, 2016

Пекка Пеллинен, международный мастер-миксолог Finlandia vodka, член финской ассоциации барменов, организатор национальных коктейльных соревнований, а также руководитель «European Finnishing School» и «Taste Training Program», рассказывает о том, что должно быть интересно каждому бармену, неважно — профессионалу или любителю.

Пекка, каким, по Вашему мнению, должен быть миксолог от Бога? Какими умениями, особенностями характера обладать?

Без предубеждений, он должен быть открытым миру. Не привязанным к устарелым традициям. Ему необходимо «читать» потребителя и создавать коктейли, подходящие индивидуально для каждого.

Можете озвучить основные принципы философии Вашего обучения барменов?

Взбалтывай! Нет правильных или не правильных способов обслуживания гостя — каждый сам определяет свои правила. Жизнь слишком коротка для плохих коктейлей.

Есть ли напитки, которые Вы никогда не используете в качестве ингредиентов для своих миксов?

Таких ингредиентов нет.

Как, по Вашему мнению, рождается мода на тот или иной коктейль?

Людям нравится наслаждаться лучшим качеством напитка, а не просто напиваться. Вот и весь секрет.



Как часто в мире меняются тенденции в миксологии – раз в год, полгода?

Что-то новое появляется каждый день. Миксологи постоянно создают новые коктейли, и некоторые из них становятся популярными.

Каким из Ваших коктейлей Вы гордитесь более всего?

Моя классика – «Финляндия Водка Мартини». В коктейль входят всего лишь два ингредиента, но они самые сложные в мире. Я знаю, как соблюдать правильный баланс.

Пекка, посоветуйте, пожалуйста, микс для домашней вечеринки, который бы готовился из простых ингредиентов, но, при этом, не был классически заезженным, как «Мохито» или «Мартини».

Попробуйте «Finlandia Popcorn Vege Sour». Возьмите водку «Финляндия», лимонный сок, простой сахарный сироп, рассол нута, малину и попкорн. Смешайте ингредиенты, подавайте коктейль в пакете или коробке из-под попкорна.

Вопросы задавала Инна Левенец