Творожные пончики с дипами

15 апреля, 2016

Творожные пончики — это такое кулинарное чудо, которое всегда было, есть и будет одним из любимейших домашних десертов. Отдав предпочтению классическому рецепту, мы решили поиграться с подачей вкусных кругляшков, нанизав их на шпажки и окунув в разноцветную палитру дипов — в фиалковый сироп, клубничный джем, сгущенное молоко и малиновое варенье в миксе с жидким цветочным медом.

Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец