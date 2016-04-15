Творожные пончики с дипами
15 апреля, 2016
Творожные пончики — это такое кулинарное чудо, которое всегда было, есть и будет одним из любимейших домашних десертов. Отдав предпочтению классическому рецепту, мы решили поиграться с подачей вкусных кругляшков, нанизав их на шпажки и окунув в разноцветную палитру дипов — в фиалковый сироп, клубничный джем, сгущенное молоко и малиновое варенье в миксе с жидким цветочным медом.
Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец
Творожные пончики с дипами
2016-04-15 01:20:26
Оставить отзыв
Напечатать
Ингредиенты
- 350 г творога
- 2 яйца
- 2 стакана муки
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 ч. ложки соды
- 1 ч. ложка уксуса
- щепотка соли
- растительное масло для жарки
Способ приготовления
- Творог с сахаром разомните вилкой.
- Добавьте в творожную смесь яйца.
- Соду погасите уксусом и добавьте к творогу и яйцам. Бросьте щепотку соли.
- Постепенно всыпьте муку. В зависимости от сочности творога и размера яиц, тесто на пончики "возьмет" разное количество муки.
- Из полученного теста сформируйте шарики размером с грецкий орех. Чтобы тесто не слишком прилипало к рукам, капните на ладошки пару капель растительного масла.
- В глубоком сотейнике разогрейте растительное масло. Его должно быть столько, чтобы пончики могли свободно окунуться и хорошо подрумяниться со всех сторон.
- В горячее масло бросайте пончики и держите их в сотейнике, пока не увеличатся в размере и не зарумянятся.
- Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего растительного масла.
- Творожные пончики можно вывалять в сахарной пудре и подавать с различными дипами: вареньем, джемами, сгущенным молоком, растопленным шоколадом или шоколадной глазурью, сиропами.
- Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/