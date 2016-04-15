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Творожные пончики с дипами

15 апреля, 2016

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Творожные пончики — это такое кулинарное чудо, которое всегда было, есть и будет одним из любимейших домашних десертов. Отдав предпочтению классическому рецепту, мы решили поиграться с подачей вкусных кругляшков, нанизав их на шпажки и окунув в разноцветную палитру дипов — в фиалковый сироп, клубничный джем, сгущенное молоко и малиновое варенье в миксе с жидким цветочным медом. 

Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец

Творожные пончики с дипами
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Ингредиенты
  1. 350 г творога
  2. 2 яйца
  3. 2 стакана муки
  4. 1/2 стакана сахара
  5. 1/2 ч. ложки соды
  6. 1 ч. ложка уксуса
  7. щепотка соли
  8. растительное масло для жарки
Способ приготовления
  1. Творог с сахаром разомните вилкой.
  2. Добавьте в творожную смесь яйца.
  3. Соду погасите уксусом и добавьте к творогу и яйцам. Бросьте щепотку соли.
  4. Постепенно всыпьте муку. В зависимости от сочности творога и размера яиц, тесто на пончики "возьмет" разное количество муки.
  5. Из полученного теста сформируйте шарики размером с грецкий орех. Чтобы тесто не слишком прилипало к рукам, капните на ладошки пару капель растительного масла.
  6. В глубоком сотейнике разогрейте растительное масло. Его должно быть столько, чтобы пончики могли свободно окунуться и хорошо подрумяниться со всех сторон.
  7. В горячее масло бросайте пончики и держите их в сотейнике, пока не увеличатся в размере и не зарумянятся.
  8. Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего растительного масла.
  9. Творожные пончики можно вывалять в сахарной пудре и подавать с различными дипами: вареньем, джемами, сгущенным молоком, растопленным шоколадом или шоколадной глазурью, сиропами.
  10. Приятного аппетита!
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