Овсянка с топпингами: 3 утренних рецепта
28 апреля, 2016
С шоколадом и орехами, со вкусом яблочного пирога и с ягодным компотом! Овсянка может быть совсем другой, если вы того захотите… И помните о некоторых особенностях приготовления чудесной утренней каши. Если бросать овсяную крупу в кипящую воду или молоко — получится текстурная каша. Если заливать овсяные хлопья холодной водой, а потом доводить до кипения, — получим кашу с кремообразной, сливочной консистенцией. И не забывайте при приготовлении сладкой овсянки добавлять самую малость, щепотку соли!
Фото: Евгения Драч, стиль: Ольга Драч, рецепты и приготовление: Инна Левенец
Овсянка с ягодным компотом
2016-04-28 04:47:17
Порций: 4
Ингредиенты
- овсянка
- молоко
- щепотка соли
- 500 г замороженных ягод
- 4 ст. ложки воды
- 2 ст. ложки сахара
- палочка корицы
Способ приготовления
- Сварите овсянку на молоке.
- В отдельной емкости приготовьте компот - в течение 10 минут проваривайте ягоды с водой, сахаром и палочкой корицы.
- Готовую кашу подавайте, выложив сверху ягоды и полив сиропом, полученным в результате готовки.
- Приятного аппетита!
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Овсянка "Яблочный пирог"
2016-04-28 04:47:46
Ингредиенты
- овсянка
- молоко
- щепотка соли
- яблоко
- 1 ч. ложка корицы
- 1/4 ч. ложки тертого имбиря
- 4 ст. ложки воды
- 1/2 ч. ложки меда
Способ приготовления
- Яблоко нарежьте на дольки и поместите в кастрюльку с толстым дном, добавьте корицу, имбирь, долейте воду. Проварите дольки яблока примерно 5 минут.
- Засыпьте в кастрюльку с яблоками овсянку, залейте молоком, добавьте щепотку соли и мед.
- Варите кашу до готовности, если нужно, долейте в нее еще молока.
- Подавайте готовую овсяную кашу, посыпав корицей.
- Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Овсянка с шоколадом и орехами
2016-04-28 04:51:47
Ингредиенты
- овсянка
- молоко
- 2 ст. ложки шоколадно-ореховой пасты
- 2 ст. ложки какао-порошка
- 2 ст. ложки сахара
- щепотка соли
- небольшой кусочек сливочного масла
- 1 ст. ложка тертого черного шоколада
- 1 ст. ложка измельченных орехов
Способ приготовления
- Овсянку залейте молоком, доведите до кипения.
- Добавьте сахар, какао, шоколадно-ореховую пасту, перемешайте и доведите кашу до готовности.
- Готовую овсянку подавайте, посыпав тертым шоколадом и измельченными орехами.
- Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/