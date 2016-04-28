Овсянка с топпингами: 3 утренних рецепта

28 апреля, 2016

С шоколадом и орехами, со вкусом яблочного пирога и с ягодным компотом! Овсянка может быть совсем другой, если вы того захотите… И помните о некоторых особенностях приготовления чудесной утренней каши. Если бросать овсяную крупу в кипящую воду или молоко — получится текстурная каша. Если заливать овсяные хлопья холодной водой, а потом доводить до кипения, — получим кашу с кремообразной, сливочной консистенцией. И не забывайте при приготовлении сладкой овсянки добавлять самую малость, щепотку соли!

Фото: Евгения Драч, стиль: Ольга Драч, рецепты и приготовление: Инна Левенец

Овсянка с ягодным компотом 2016-04-28 04:47:17 Порций: 4 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты овсянка молоко щепотка соли 500 г замороженных ягод 4 ст. ложки воды 2 ст. ложки сахара палочка корицы Способ приготовления Сварите овсянку на молоке. В отдельной емкости приготовьте компот - в течение 10 минут проваривайте ягоды с водой, сахаром и палочкой корицы. Готовую кашу подавайте, выложив сверху ягоды и полив сиропом, полученным в результате готовки. Приятного аппетита! Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Овсянка "Яблочный пирог" 2016-04-28 04:47:46 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты овсянка молоко щепотка соли яблоко 1 ч. ложка корицы 1/4 ч. ложки тертого имбиря 4 ст. ложки воды 1/2 ч. ложки меда Способ приготовления Яблоко нарежьте на дольки и поместите в кастрюльку с толстым дном, добавьте корицу, имбирь, долейте воду. Проварите дольки яблока примерно 5 минут. Засыпьте в кастрюльку с яблоками овсянку, залейте молоком, добавьте щепотку соли и мед. Варите кашу до готовности, если нужно, долейте в нее еще молока. Подавайте готовую овсяную кашу, посыпав корицей. Приятного аппетита! Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/