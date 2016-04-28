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Овсянка с топпингами: 3 утренних рецепта

28 апреля, 2016

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С шоколадом и орехами, со вкусом яблочного пирога и с ягодным компотом! Овсянка может быть совсем другой, если вы того захотите… И помните о некоторых особенностях приготовления чудесной утренней каши. Если бросать овсяную крупу в кипящую воду или молоко — получится текстурная каша. Если заливать овсяные хлопья холодной водой, а потом доводить до кипения, — получим кашу с кремообразной, сливочной консистенцией. И не забывайте при приготовлении сладкой овсянки добавлять самую малость, щепотку соли! 

Фото: Евгения Драч, стиль: Ольга Драч, рецепты и приготовление: Инна Левенец

Овсянка с ягодным компотом
Порций: 4
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Ингредиенты
  1. овсянка
  2. молоко
  3. щепотка соли
  4. 500 г замороженных ягод
  5. 4 ст. ложки воды
  6. 2 ст. ложки сахара
  7. палочка корицы
Способ приготовления
  1. Сварите овсянку на молоке.
  2. В отдельной емкости приготовьте компот - в течение 10 минут проваривайте ягоды с водой, сахаром и палочкой корицы.
  3. Готовую кашу подавайте, выложив сверху ягоды и полив сиропом, полученным в результате готовки.
  4. Приятного аппетита!
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Овсянка "Яблочный пирог"
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Ингредиенты
  1. овсянка
  2. молоко
  3. щепотка соли
  4. яблоко
  5. 1 ч. ложка корицы
  6. 1/4 ч. ложки тертого имбиря
  7. 4 ст. ложки воды
  8. 1/2 ч. ложки меда
Способ приготовления
  1. Яблоко нарежьте на дольки и поместите в кастрюльку с толстым дном, добавьте корицу, имбирь, долейте воду. Проварите дольки яблока примерно 5 минут.
  2. Засыпьте в кастрюльку с яблоками овсянку, залейте молоком, добавьте щепотку соли и мед.
  3. Варите кашу до готовности, если нужно, долейте в нее еще молока.
  4. Подавайте готовую овсяную кашу, посыпав корицей.
  5. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Овсянка с шоколадом и орехами
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Ингредиенты
  1. овсянка
  2. молоко
  3. 2 ст. ложки шоколадно-ореховой пасты
  4. 2 ст. ложки какао-порошка
  5. 2 ст. ложки сахара
  6. щепотка соли
  7. небольшой кусочек сливочного масла
  8. 1 ст. ложка тертого черного шоколада
  9. 1 ст. ложка измельченных орехов
Способ приготовления
  1. Овсянку залейте молоком, доведите до кипения.
  2. Добавьте сахар, какао, шоколадно-ореховую пасту, перемешайте и доведите кашу до готовности.
  3. Готовую овсянку подавайте, посыпав тертым шоколадом и измельченными орехами.
  4. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
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