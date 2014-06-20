Ученые изобрели космическую кофейную чашку

4 марта, 2016

У астронавтов радость — ученые Портлендского Университета (США) во главе с профессором механики Марком Вейслогелем разработали для них специальную космическую чашку, из которой можно пить ароматный, бодрящий кофе в условиях невесомости. Мало того, что просто пить, но еще и получать удовольствие от вкуса и аромата точно так, как это может происходить дома на кухне или в ресторане на Земле.

Раньше изобретатели придумали уникальную кофемашину, успешно работающую на борту космического корабля. Теперь появилась и чашка с идеально продуманным дизайном, из которой можно пить свежесваренный эспрессо. Как же работает космо-чашка? В отличие от своих предшественниц в виде герметических пакетиков с трубочками, современная разработка больше напоминает чашку или соусницу с носиком, повторяя ее контуры. Данная форма придумана учеными из Портленда не спроста. Ее определили с помощью математических моделей. Линии и изгибы космической чашки обеспечивают контроль за движением кофе, а капилляры, которые расположены внутри кружки под особым углом, следят за удержанием жидкости. Кофе в чашке двигается, благодаря силам поверхностного натяжения и смачивания. Носик посудины помогает астронавтам пить горячий кофе, не обжигаясь, и, вместе с тем, наслаждаясь прекрасным ароматом напитка. Чтобы сделать глоток эспрессо из космической чашки, астронавту нужно просто прикоснуться губами к носику посудины.

На данном этапе разработчики изготовили прототипы космо-чашки только на 3D-принтере. Дальше, по задумке ученых, астронавты смогут самостоятельно распечатывать уникальную посуду в космосе с предварительно отосланных им чертежей изобретения. Цена печати одной такой чашки в земных условиях составляет около 500 долларов США. Теперь маркетологам и рекламистам будет гораздо легче внедрять свои разработки во вселенских масштабах, предлагая космонавтам здесь брендированные кофейные чашки или космо-тюбики. Другой вопрос, во сколько такие масштабные рекламные кампании обойдутся заказчикам…