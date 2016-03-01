Британцы вывели новый сорт «лысых» киви

31 марта, 2016

Британские фермеры из Хартфордшира вывели необычный сорт киви. Теперь, с легкой подачи британцев, мир может наслаждаться небольшими плодами, так называемыми «киви-ягодами» без ворсинок, с абсолютно гладкой, тонкой кожурой. Откровенно говоря, мини-киви больше напоминают крыжовник или ягоды винограда, на вкус они более сладкие, чем оригинал, и насыщены витаминами А, С, Е. Мякоть у этого вида киви напоминает фруктовую сахарную вату, тающую во рту. Ягоды можно использовать для приготовления соусов, маринадов, джемов.

В дикой природе подобные киви-ягоды растут в некоторых районах Китая, Кореи и Японии. Данные плоды очень плохо переносят транспортировку и для коммерческого использования никогда ранее не разводились. «Лысые» киви размером с виноградину, выращенные на ферме Джорджа Лидса, ушли в британские супермаркеты впервые. Удивителен тот факт, что ягоды киви не генетически модифицированы, а созданы в результате селекции.

Особенно рады новому сорту киви кулинары. Благодаря компактным размерам, ягоды прекрасно ложатся на десерты, помещаются в ланч-боксы, служат отличным украшением для разнообразных блюд. А отсутствие ворсинок дает возможность есть киви неочищенным, тем самым сокращая работу поваров на кухне.

Чтобы вырастить диковинные ягоды киви, фермерам приходится хорошенько потрудиться. Потому стоимость фрукта-новинки достигает 2,50 фунтов стерлингов за 125 г.

Не нарадуются новому виду киви и диетологи. Они уверены, что отсутствие ворсинок на кожице плода сыграет свою положительную роль и привлечет больше внимания детей. Как известно, киви нужно употреблять при йододефиците, он стимулирует работу мозга, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, способствует нормализации сна, помогает быстрой реабилитации после травм. Регулярное употребление киви уменьшает риск развития онкологических заболеваний.

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