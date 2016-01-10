Клафути со сливами. Рецепт пирога по-французски
18 августа, 2012
Французы, как всегда, отличились гастрономической оригинальностью, придумав клафути — что-то среднее между пирогом, запеканкой и суфле. Классикой жанра считается клафути с вишней. Готовят этот десерт и с яблоками, и с грушами, и с персиками. Есть вариация на тему соленого клафути — с луком, рыбой и сыром. С желтыми и синими сливами французский пирог особенно красив и вкусен. Предлагаем вам в этом убедиться не на словах, а на практике.
Клафути со сливами
2016-01-10 15:13:13
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Ингредиенты
- 600 г слив
- 4 яйца
- 120 г сахара + 4 ст. ложки для посыпания слив и формы для запекания
- 120 г муки
- 250 мл молока
- немного сливочного масла для смазывания формы
- сахарная пудра
Способ приготовления
- Очищенные от косточек и нарезанные на кусочки сливы поместите в смазанную сливочным маслом и присыпанную 2 ст. ложками сахара форму для запекания. Посыпьте сливы 2 ст. ложками сахара.
- Приготовьте тесто. Смешайте яйца с сахаром, постепенно вводите муку, долейте молоко. В результате должна получитсья однообразная масса, похожая на тесто для блинов. Залейте сливы тестом. Поставьте форму в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. На пятнадцатой минуте выпекания уменьшите температуру до 150. Общее время приготовления клафути — примерно 35 минут. Готовность пирога со сливами проверяйте с помощью деревянной зубочистки (если, проткнув пирог, зубочистка останется сухой, значит клафути готов).
- Перед подачей клафути нужно остудить и посыпать сахарной пудрой.
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Приятного аппетита!
Фото: Ольга Драч (Simxa)Метки: рецепт десерта, рецепт клафути, рецепты пирогов, рецепты с фруктами, рецепты с ягодами
Ой! Как вкусно выглядит! Надо готовить.
Приготовил))))) это песня!!!
Реально вкусно и готовиться легко. В тесто еще можно добавить рубленные орехи)))
Приготовила пирог Клафути со сливами. Соблазнилась красивыми фото. Пирог получился такой, как на фото. Но вкус… Очень посредственный. Если бы меня подруга угостила таким, то я бы сочла ее неумехой((( Не рекомендую тратить время и продукты. Если не добавлять в тесто молоко, а добавить немного разрыхлителя, то получился бы бисквит со сливами. И было бы и красиво и очень вкусно. А так одно разочарование…
Обожаю клафути, рецепт хороший.Я вместо молока сливки добавляю. И вкус,конечно , на любителя. Это не какой-то бисквит со сливами)))) Обожаю его!
Сделала 2 вида,с грушей и сливой.тесто не понравилось,сладкий омлет с мукой.нужно что то поменять! А на скору руку пойдёт.