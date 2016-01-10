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Клафути со сливами. Рецепт пирога по-французски

18 августа, 2012

Рецепт клафути
Французы, как всегда, отличились гастрономической оригинальностью, придумав клафути — что-то среднее между пирогом, запеканкой и суфле. Классикой жанра считается клафути с вишней. Готовят этот десерт и с яблоками, и с грушами, и с персиками. Есть вариация на тему соленого клафути — с луком, рыбой и сыром. С желтыми и синими сливами французский пирог особенно красив и вкусен. Предлагаем вам в этом убедиться не на словах, а на практике.

Ингредиенты для сливового пирога

Клафути со сливами
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Ингредиенты
  1. 600 г слив
  2. 4 яйца
  3. 120 г сахара + 4 ст. ложки для посыпания слив и формы для запекания
  4. 120 г муки
  5. 250 мл молока
  6. немного сливочного масла для смазывания формы
  7. сахарная пудра
Способ приготовления
  1. Очищенные от косточек и нарезанные на кусочки сливы поместите в смазанную сливочным маслом и присыпанную 2 ст. ложками сахара форму для запекания. Посыпьте сливы 2 ст. ложками сахара.
  2. Приготовьте тесто. Смешайте яйца с сахаром, постепенно вводите муку, долейте молоко. В результате должна получитсья однообразная масса, похожая на тесто для блинов. Залейте сливы тестом. Поставьте форму в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. На пятнадцатой минуте выпекания уменьшите температуру до 150. Общее время приготовления клафути — примерно 35 минут. Готовность пирога со сливами проверяйте с помощью деревянной зубочистки (если, проткнув пирог, зубочистка останется сухой, значит клафути готов).
  3. Перед подачей клафути нужно остудить и посыпать сахарной пудрой.
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 Рецепт сливового пирога клафути

Рецепт клафути, готовим дома

Приятного аппетита!

Фото: Ольга Драч (Simxa)

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Комментариев: 6

Комментарии: 6 на "Клафути со сливами. Рецепт пирога по-французски"

  • Слава
    Август 21, 2012 at 11:51 дп

    Ой! Как вкусно выглядит! Надо готовить.

    Reply
  • Николай
    Декабрь 27, 2012 at 2:28 пп

    Приготовил))))) это песня!!!

    Reply
  • Уля ля
    Май 24, 2014 at 7:35 дп

    Реально вкусно и готовиться легко. В тесто еще можно добавить рубленные орехи)))

    Reply
  • Людмила
    Август 2, 2014 at 12:17 пп

    Приготовила пирог Клафути со сливами. Соблазнилась красивыми фото. Пирог получился такой, как на фото. Но вкус… Очень посредственный. Если бы меня подруга угостила таким, то я бы сочла ее неумехой((( Не рекомендую тратить время и продукты. Если не добавлять в тесто молоко, а добавить немного разрыхлителя, то получился бы бисквит со сливами. И было бы и красиво и очень вкусно. А так одно разочарование…

    Reply
  • Наталья
    Октябрь 4, 2014 at 11:35 дп

    Обожаю клафути, рецепт хороший.Я вместо молока сливки добавляю. И вкус,конечно , на любителя. Это не какой-то бисквит со сливами)))) Обожаю его!

    Reply
  • Наталья
    Сентябрь 27, 2017 at 11:20 дп

    Сделала 2 вида,с грушей и сливой.тесто не понравилось,сладкий омлет с мукой.нужно что то поменять! А на скору руку пойдёт.

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