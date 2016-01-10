Клафути со сливами. Рецепт пирога по-французски

18 августа, 2012



Французы, как всегда, отличились гастрономической оригинальностью, придумав клафути — что-то среднее между пирогом, запеканкой и суфле. Классикой жанра считается клафути с вишней. Готовят этот десерт и с яблоками, и с грушами, и с персиками. Есть вариация на тему соленого клафути — с луком, рыбой и сыром. С желтыми и синими сливами французский пирог особенно красив и вкусен. Предлагаем вам в этом убедиться не на словах, а на практике.

Клафути со сливами 2016-01-10 15:13:13 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 600 г слив 4 яйца 120 г сахара + 4 ст. ложки для посыпания слив и формы для запекания 120 г муки 250 мл молока немного сливочного масла для смазывания формы сахарная пудра Способ приготовления Очищенные от косточек и нарезанные на кусочки сливы поместите в смазанную сливочным маслом и присыпанную 2 ст. ложками сахара форму для запекания. Посыпьте сливы 2 ст. ложками сахара. Приготовьте тесто. Смешайте яйца с сахаром, постепенно вводите муку, долейте молоко. В результате должна получитсья однообразная масса, похожая на тесто для блинов. Залейте сливы тестом. Поставьте форму в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. На пятнадцатой минуте выпекания уменьшите температуру до 150. Общее время приготовления клафути — примерно 35 минут. Готовность пирога со сливами проверяйте с помощью деревянной зубочистки (если, проткнув пирог, зубочистка останется сухой, значит клафути готов). Перед подачей клафути нужно остудить и посыпать сахарной пудрой. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Приятного аппетита!

Фото: Ольга Драч (Simxa)