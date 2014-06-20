Шоколадный тарт. Рецепт бабушкиного волшебства

14 мая, 2012



У Кевина Паньера, шеф-повара по десертам и выпечке гостиницы «Fairmont Grand Hotel Kyiv», самое вкусное воспоминание детства — шоколадный тарт. Когда бабушка Этинетт затевала этот фантастический десерт, Кевин с замиранием сердца наблюдал за магическим процессом. С тех пор времени уплыло немало, Кевин стал настоящим профи, умеющим творить такие кулинарный чудеса, что дух захватывает. Но тот бабушкин шоколадный тарт все равно остается одним из любимейших десертов шефа. Еще бы, ведь он обладает уникальным свойством — переносить вас в детство.

Для приготовления

шоколадного тарта понадобится:

Для тарта: 100 г муки

60 г сливочного масла

20 г яйца (1 яйцо + половинка)

32-35 г сахарной пудры

1 г соли

1 г ванильной пудры

12,5 г миндальной пудры

Для крема ганаш: 120 г черного 70% шоколада

2 желтка

12-15 г сахара

65 мл молока

65 мл сливок 35% жирности

Для шоколадного соуса: 170 г черного шоколада 70%

30 г молочного шоколада 40%

150 мл молока

150 мл сливок 35% жирности

яйцо

стручок ванили

Для чипсов: 87,5 г очищенных несоленых фисташек и миндаля

75 г сахара

62,5 г сливочного масла

25 г меда

5 мл воды

Приготовление шоколадного тарта:

Смешиваем хорошо охлажденное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, с мукой. В полученную крошку добавляем соль, ванильную и миндальную пудры, затем сахарную пудру. Для миндальной пудры смалываем в кофемолке очищенный хорошо охлажденный миндаль. Тщательно растираем крошку руками, в полученное тесто вбиваем яйцо, хорошо перемешиваем. Хорошо вымешанное тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на пару часов.

Готовим крем ганаш. В принципе, его лучше подготовить раньше, чем тесто для тарта, поскольку ганашу необходимо довольно долгое время постоять в холодильнике. Для начала растираем желтки с сахаром. Сливки, налитые в кастрюльку, доводим до кипения и постепенно вводим в яично-сахарную смесь. Тщательно размешиваем и вливаем микс в емкость с шоколадом, хорошо перемешиваем до образования однородной массы. Полученный крем ставим на 8 часов в холодильник.

Вынимаем тесто из холодильника, снимаем пищевую пленку и раскатываем его в круг до 5 мм толщиной. Прокалываем раскатанное тесто ножом в нескольких местах, чтобы тарт во время выпекания не поднимался. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму для выпекания со съемным дном. Тесто должно очень плотно прилегать к стенкам и дну формы. Перед тем, как отправлять основу для тарта в предварительно разогретую до 190 градусов духовку, еще раз прокалываем ее поверхность ножом. Выпекаем тарт 20 минут. У готовой основы ровняем края с помощью ножа для очистки овощей.

Готовим шоколадный соус. Вливаем в кастрюльку сливки и молоко, бросаем зерна и стручок ванили, кипятим. Этой же смесью заливаем молочный и черный шоколад, ваниль при этом оставляем в кастрюльке. Смешиваем желтки с полученным соусом. Готовым шоколадным соусом наполняем основу тарта. Выгоняем воздух из соуса, аккуратно потрусив тарт. 15 минут даем десерту постоять. Ни в коем случае не отправляем тарт в холодильник, иначе шоколадный соус станет слишком твердым.

Украшать наш шоколадный тарт будем сладкими чипсами, для приготовления которых нужно нагреть в кастрюльке воду, сахар, мед и масло, добавить измельченные фисташки и миндаль, хорошо перемешать и вылить на силиконовый пергамент. Отправляем пергамент на 10 минут в разогретую до 190 градусов духовку. Готовый чипс ломаем на мелкие неровные кусочки, декорируем ими тарт.

Хорошо охлажденный ганаш берем мокрой ложкой и выкладываем на тарт. Декорируем десерт шоколадными трюфелями и пищевой фольгой.

Приятного аппетита!

Видео-рецепт шоколадного тарта

Фото: Ольга Драч (Simxa)

Видео: Сергей Сараханов