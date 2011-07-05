5 великих полотен, посвященных абсенту

3 июля, 2011

Информация о том, что полынный напиток вдохновлял великих творцов на создание великих картин, всегда стоит в первых рядах перечня фактов об абсенте. Винсент Ван Гог, Эдуард Мане, Пабло Пикассо, Эдгар Дега и Виктор Олива — в пятерке известнейших абсентистов. Их полотна с изображением абсента — в числе шедевров мирового искусства.

Винсент Ван Гог,

«Натюрморт с абсентом»

В 1887 году гений и абсентист Тулуз-Лотрек создал портрет другого гения и не менее известного почитателя напитка Зеленой Феи Ван Гога. В этом же году сам Винсент Ван Гог увековечил на полотне графин с водой и бокал с зеленовато-желтой жидкостью, которая давала творцу необычное видение мира в желтом цвете, ужасала галлюцинациями. Абсент разрушал сознание Ван Гога, но чем больше он чувствовал себя разбитым и больным, тем больше, по его словам, он становился художником.

Эдуард Мане,

«Любитель абсента»

За воспевание образа нравственного падения человека Эдуарда Мане ругали все — от Кутюра до Бодлера. Картину «Любитель абсента» не восприняли так, как ждал того художник.

Пабло Пикассо,

«Любительница абсента»

У Пикассо далеко не одна картина посвящена абсенту. В июне 1901 года гений продемонстрировал на суд ценителям прекрасного свою «Любительницу абсента». В отличие от холстов других художников, знавших толк в абсенте, у Пикассо дама пьет полынный напиток с сахаром, а не просто разбавляя его водой. Осенью 1901 года Пабло Пикассо продолжает абсентную тему и создает другую «Любительницу абсента» (второе название картины «Аперитив»). Эта картина хранится в Эрмитаже.

Эдгар Дега,

«Абсент»

Бокал с абсентом — перед актрисой, звездой кабаре Эллен Андре. Бокал со средством от похмелья — перед художником Марселеном Дебутеном. Картина Дега вызвала шквал негативных откликов, современники великого художника увидели в полотне пошлость и безнравственность. Сейчас картина находится в Музее Орсе в Париже.

Виктор Олива,

«Пьющий абсент»

Чешский модернист увлекся абсентом в Париже. Самое известное свое полотно «Пьющий абсент» Олива создал в 1901 году. В наши дни картину с мило общающимися господином и Зеленой Феей можно увидеть в Праге, в кафе «Slavia»