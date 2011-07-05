5 великих полотен, посвященных абсенту
3 июля, 2011
Информация о том, что полынный напиток вдохновлял великих творцов на создание великих картин, всегда стоит в первых рядах перечня фактов об абсенте. Винсент Ван Гог, Эдуард Мане, Пабло Пикассо, Эдгар Дега и Виктор Олива — в пятерке известнейших абсентистов. Их полотна с изображением абсента — в числе шедевров мирового искусства.
Винсент Ван Гог,
«Натюрморт с абсентом»
В 1887 году гений и абсентист Тулуз-Лотрек создал портрет другого гения и не менее известного почитателя напитка Зеленой Феи Ван Гога. В этом же году сам Винсент Ван Гог увековечил на полотне графин с водой и бокал с зеленовато-желтой жидкостью, которая давала творцу необычное видение мира в желтом цвете, ужасала галлюцинациями. Абсент разрушал сознание Ван Гога, но чем больше он чувствовал себя разбитым и больным, тем больше, по его словам, он становился художником.
Эдуард Мане,
«Любитель абсента»
За воспевание образа нравственного падения человека Эдуарда Мане ругали все — от Кутюра до Бодлера. Картину «Любитель абсента» не восприняли так, как ждал того художник.
Пабло Пикассо,
«Любительница абсента»
У Пикассо далеко не одна картина посвящена абсенту. В июне 1901 года гений продемонстрировал на суд ценителям прекрасного свою «Любительницу абсента». В отличие от холстов других художников, знавших толк в абсенте, у Пикассо дама пьет полынный напиток с сахаром, а не просто разбавляя его водой. Осенью 1901 года Пабло Пикассо продолжает абсентную тему и создает другую «Любительницу абсента» (второе название картины «Аперитив»). Эта картина хранится в Эрмитаже.
Эдгар Дега,
«Абсент»
Бокал с абсентом — перед актрисой, звездой кабаре Эллен Андре. Бокал со средством от похмелья — перед художником Марселеном Дебутеном. Картина Дега вызвала шквал негативных откликов, современники великого художника увидели в полотне пошлость и безнравственность. Сейчас картина находится в Музее Орсе в Париже.
Виктор Олива,
«Пьющий абсент»
Чешский модернист увлекся абсентом в Париже. Самое известное свое полотно «Пьющий абсент» Олива создал в 1901 году. В наши дни картину с мило общающимися господином и Зеленой Феей можно увидеть в Праге, в кафе «Slavia»
Метки: абсент
Кстати, говорят, что великие импрессионисты не только пили абсент в больших количествах, но и курили опиум. А все шишки за отрезанное ухо упали именно на этот благородный напиток.
http://painteropedia.ru/picasso-lyubitelnica-absenta/
о Ван Гога подробнее нашла
https://artifex.ru/живопись/дно-и-небеса-винсента-ван-гога/