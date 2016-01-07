Лобио. Рецепт приготовления фасоли по-грузински

17 апреля, 2011



Сосо Квирикейшвили, шеф-повар ресторана грузинской кухни «Тамада» (г. Киев, ул. Довженко, 3) гордо говорит, что рецептов лобио не меньше, чем звезд на небе. Каждый регион Грузии готовит это блюдо по-своему. Кто-то берет для лобио стручки зеленой фасоли, кто-то красную фасоль. Одни подают лобио как холодную закуску, другие — как горячее… Объединяет одно: грузины любят лобио, едят его довольно часто, но ни в коем случае не на праздники, поскольку блюдо считается поминальным.

