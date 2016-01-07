Лобио. Рецепт приготовления фасоли по-грузински
17 апреля, 2011
Сосо Квирикейшвили, шеф-повар ресторана грузинской кухни «Тамада» (г. Киев, ул. Довженко, 3) гордо говорит, что рецептов лобио не меньше, чем звезд на небе. Каждый регион Грузии готовит это блюдо по-своему. Кто-то берет для лобио стручки зеленой фасоли, кто-то красную фасоль. Одни подают лобио как холодную закуску, другие — как горячее… Объединяет одно: грузины любят лобио, едят его довольно часто, но ни в коем случае не на праздники, поскольку блюдо считается поминальным.
Лобио
2016-01-07 11:48:25
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Ингредиенты
- 100 г красной фасоли
- 50 г репчатого лука
- свежие петрушка, кинза, базилик, укроп
- подсушенные грецкие орехи
- чеснок
- соль, перец, лавровый лист, хмели-сунели, кондари, уцхо-сунели, сухая кинза, корица
- зерна граната
Способ приготовления
- Фасоль замачиваем в холодной воде. Ясное дело, чем дольше она постоит, тем лучше разварится, и лобио будет вкуснее.
- Сливаем воду, в которой замачивалась фасоль. Заливаем фасоль водой еще раз и ставим варить в большом глиняном сосуде. Идеально, если фасоль будет готовиться на открытом огне, в печи. Учитывая реалии, варим фасоль на плите на среднем огне.
- Когда фасоль будет практически готовой, бросаем в сосуд сухой лавровый лист и мелко нарубленный репчатый лук. Варим все ингредиенты еще.
- Тем временем нарезаем свежую зелень — петрушку, кинзу, базилик и укроп. Бросаем ее к фасоли.
- Перекручиваем в мясорубке подсушенные грецкие орехи. Чем больше будет орехов в лобио, тем интенсивнее вкус. В емкость с измельченными орехами добавляем немного воды, соль, перец, чуть-чуть порошка корицы для аромата, хмели-сунели, уцко-сунели, измельченный чеснок, сухую кинзу. Тщательно перемешиваем до образования однородной кашицы. Добавляем ореховый микс в сосуд с фасолью, доводим до кипения и варим еще 10-15 минут.
- Добавляем в лобио кондари (чабер). Эта приправа даст еще больше аромата и без того насыщенному, богатому блюду. Перемешиваем лобио и убираем с огня. Накрываем сосуд крышкой и даем лобио настояться в течение 15 минут.
- Подаем лобио в предварительно подогретой глиняной тарелке-сковородке — кеце. Оформляем блюдо гранатовыми зернышками и зеленью. Наслаждаемся лобио с горячим, свежеиспеченным лавашом и красным вином.
- Приятного аппетита!
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Фото: Владимир Заика Метки: блюда из фасоли, грузинская кухня, лобио, постные блюда, рецепты шеф-повара
Приготовил. Но ожидал большего..