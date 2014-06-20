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Меню на Святвечер. Что ставить на праздничный стол? Рецепты постных блюд

3 января, 2011

Рождество – семейный праздник, требующий духовной и эмоциональной концентрации. Поэтому готовить традиционные 12 постных блюд для Святвечера надо в атмосфере неподдельного счастья и умиротворения.
Меню на Святвечер. Что ставить на праздничный стол?Символика Рождественского праздничного стола богата языческими и христианскими образами. Например, 12 блюд – это и число апостолов, и месяцы года. Многие традиционные украинские кушанья помнят времена, кода им приходилось исполнять роль ритуальных яств. К счастью, обычаи и их содержание возвращаются из забытья. Поэтому на Рождество отказываемся от салатов и тортов в пользу голубцов, вареников и пампушек.

Итак, блюд должно быть двенадцать, все они при этом являются постными. Кутья и узвар – обязательные составляющие Рождественского меню. Дальше возможны вариации.

Традиционно в канун Рождества готовили постный борщ с грибами, жарили рыбу, тушили голубцы, начиненные рисом или пшеном с морковью…

В канун Рождества, в день навечерья праздника, бывает особо строгий пост. В этот день, согласно с Уставом церковным, надлежит потреблять в еду кутью, то есть пшеницу с медом.

Протоиерей Серафим Слободский, «Закон Божий»

Меню постного стола на Святвечер:
1. Кутья
2. Узвар
3. Жареная рыба
4. Салат из соленых огурцов, квашеной капусты, лука и растительного масла
5. Постный борщ с грибами или капустняк
6. Голубцы с пшеном и морковью
7. Вареники с картошкой, капустой, вишнями
8. Тушеная капуста с грибами
9. Заливная рыба
10. Чернослив
11. Селедка с луком и растительным маслом
12. Деруны (драники, терчаники)

Если очень хочется чего-то сладенького, то некоторые позиции из списка можно заменить печеными яблоками с медом или консервированными фруктами, вареньем… Издревле хозяйки соревновались в том, у кого на Рождество будет самый разнообразный стол. Пирожки с вишнями, грибами, фасолью, капустой или пампушки всячески помогали в этом стремлении.

Как видите, Рождественские блюда не отличаются особой сложностью приготовления. Это и правильно, ведь сосредотачиваться в Святвечер надо не на тонкостях рецептуры, а на светлом и волшебном празднике.

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Комментариев: 6

Комментарии: 6 на "Меню на Святвечер. Что ставить на праздничный стол? Рецепты постных блюд"

  • Натка
    Январь 3, 2011 at 5:32 пп

    Спасибо за подборку. Вот на основе вашего меню составила свое
    Эти постные блюда пока в планах:
    1. Кутья
    2. Узвар — компот из сухофруктов
    3. Запеченная рыба
    4. Соленые огурчики
    5. Вареники с картошкой
    6. Капустный салат
    8. Деруны (драники)
    9.
    10.
    11.
    12.
    пару мест пока вакантны :)

    Делитесь еще рецептами-идеями!

    Reply
  • Алла
    Январь 3, 2011 at 6:25 пп

    Голубцы обязательно, только постные — «ленивые», как говорят в народе. Это значит начинка будет без мяса: рис (или пшено), обжаренные лук, чеснок, морковка. Я пробовала и с рисом, и с пшеном. С пшеном голубцы показались как-то колоритнее, интереснее.

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  • Галина
    Январь 3, 2011 at 8:02 пп

    А рыбку в последнюю неделю перед Рождеством есть нельзя, т.к. на последней неделе православные люди соблюдают строгий пост. В сочельник не едят вообще до первой звезды.

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  • СВАН
    Январь 5, 2011 at 9:03 дп

    угу. до первой не едят. ни рыбку, ни другие продукты. а потом кааааааааак сядут, каааааааак поедят.:))) Святвечерний стол без рыбки не бывает.

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  • Елена
    Январь 6, 2011 at 12:04 пп

    Подскажите пожалуйста можно ли в этот вечер пить алкоголь?

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  • татьяна
    Январь 5, 2017 at 12:54 пп

    я делаю салат лососевые брюшка 2-3 вареный картофель 5 пару веток зеленого лука и петрушки вареная морковь 1 головка лук 1 мелко обдать кипяток с уксусом все полить растительным маслом

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