Меню на Святвечер. Что ставить на праздничный стол? Рецепты постных блюд
3 января, 2011
Рождество – семейный праздник, требующий духовной и эмоциональной концентрации. Поэтому готовить традиционные 12 постных блюд для Святвечера надо в атмосфере неподдельного счастья и умиротворения.
Символика Рождественского праздничного стола богата языческими и христианскими образами. Например, 12 блюд – это и число апостолов, и месяцы года. Многие традиционные украинские кушанья помнят времена, кода им приходилось исполнять роль ритуальных яств. К счастью, обычаи и их содержание возвращаются из забытья. Поэтому на Рождество отказываемся от салатов и тортов в пользу голубцов, вареников и пампушек.
Итак, блюд должно быть двенадцать, все они при этом являются постными. Кутья и узвар – обязательные составляющие Рождественского меню. Дальше возможны вариации.
Традиционно в канун Рождества готовили постный борщ с грибами, жарили рыбу, тушили голубцы, начиненные рисом или пшеном с морковью…
В канун Рождества, в день навечерья праздника, бывает особо строгий пост. В этот день, согласно с Уставом церковным, надлежит потреблять в еду кутью, то есть пшеницу с медом.
Протоиерей Серафим Слободский, «Закон Божий»
Меню постного стола на Святвечер:
1. Кутья
2. Узвар
3. Жареная рыба
4. Салат из соленых огурцов, квашеной капусты, лука и растительного масла
5. Постный борщ с грибами или капустняк
6. Голубцы с пшеном и морковью
7. Вареники с картошкой, капустой, вишнями
8. Тушеная капуста с грибами
9. Заливная рыба
10. Чернослив
11. Селедка с луком и растительным маслом
12. Деруны (драники, терчаники)
Если очень хочется чего-то сладенького, то некоторые позиции из списка можно заменить печеными яблоками с медом или консервированными фруктами, вареньем… Издревле хозяйки соревновались в том, у кого на Рождество будет самый разнообразный стол. Пирожки с вишнями, грибами, фасолью, капустой или пампушки всячески помогали в этом стремлении.
Как видите, Рождественские блюда не отличаются особой сложностью приготовления. Это и правильно, ведь сосредотачиваться в Святвечер надо не на тонкостях рецептуры, а на светлом и волшебном празднике.Метки: блюда на Рождество, кутья, постные блюда, традиции, узвар
Спасибо за подборку. Вот на основе вашего меню составила свое
Эти постные блюда пока в планах:
1. Кутья
2. Узвар — компот из сухофруктов
3. Запеченная рыба
4. Соленые огурчики
5. Вареники с картошкой
6. Капустный салат
8. Деруны (драники)
9.
10.
11.
12.
пару мест пока вакантны
Делитесь еще рецептами-идеями!
Голубцы обязательно, только постные — «ленивые», как говорят в народе. Это значит начинка будет без мяса: рис (или пшено), обжаренные лук, чеснок, морковка. Я пробовала и с рисом, и с пшеном. С пшеном голубцы показались как-то колоритнее, интереснее.
А рыбку в последнюю неделю перед Рождеством есть нельзя, т.к. на последней неделе православные люди соблюдают строгий пост. В сочельник не едят вообще до первой звезды.
угу. до первой не едят. ни рыбку, ни другие продукты. а потом кааааааааак сядут, каааааааак поедят.:))) Святвечерний стол без рыбки не бывает.
Подскажите пожалуйста можно ли в этот вечер пить алкоголь?
я делаю салат лососевые брюшка 2-3 вареный картофель 5 пару веток зеленого лука и петрушки вареная морковь 1 головка лук 1 мелко обдать кипяток с уксусом все полить растительным маслом