Меню на Святвечер. Что ставить на праздничный стол? Рецепты постных блюд

3 января, 2011

Рождество – семейный праздник, требующий духовной и эмоциональной концентрации. Поэтому готовить традиционные 12 постных блюд для Святвечера надо в атмосфере неподдельного счастья и умиротворения.

Символика Рождественского праздничного стола богата языческими и христианскими образами. Например, 12 блюд – это и число апостолов, и месяцы года. Многие традиционные украинские кушанья помнят времена, кода им приходилось исполнять роль ритуальных яств. К счастью, обычаи и их содержание возвращаются из забытья. Поэтому на Рождество отказываемся от салатов и тортов в пользу голубцов, вареников и пампушек.

Итак, блюд должно быть двенадцать, все они при этом являются постными. Кутья и узвар – обязательные составляющие Рождественского меню. Дальше возможны вариации.

Традиционно в канун Рождества готовили постный борщ с грибами, жарили рыбу, тушили голубцы, начиненные рисом или пшеном с морковью…

В канун Рождества, в день навечерья праздника, бывает особо строгий пост. В этот день, согласно с Уставом церковным, надлежит потреблять в еду кутью, то есть пшеницу с медом. Протоиерей Серафим Слободский, «Закон Божий»

Меню постного стола на Святвечер:

1. Кутья

2. Узвар

3. Жареная рыба

4. Салат из соленых огурцов, квашеной капусты, лука и растительного масла

5. Постный борщ с грибами или капустняк

6. Голубцы с пшеном и морковью

7. Вареники с картошкой, капустой, вишнями

8. Тушеная капуста с грибами

9. Заливная рыба

10. Чернослив

11. Селедка с луком и растительным маслом

12. Деруны (драники, терчаники)

Если очень хочется чего-то сладенького, то некоторые позиции из списка можно заменить печеными яблоками с медом или консервированными фруктами, вареньем… Издревле хозяйки соревновались в том, у кого на Рождество будет самый разнообразный стол. Пирожки с вишнями, грибами, фасолью, капустой или пампушки всячески помогали в этом стремлении.

Как видите, Рождественские блюда не отличаются особой сложностью приготовления. Это и правильно, ведь сосредотачиваться в Святвечер надо не на тонкостях рецептуры, а на светлом и волшебном празднике.