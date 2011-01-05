5 самых практичных способов использования чая в быту
14 января, 2011
Найти чаю достойное применение, кроме пития, конечно же, весьма просто. Надо лишь оглянуться вокруг, призадуматься и пойти на смелый химический эксперимент. Чай ведь жидкость чудодейственная – нигде не подведет.
- Сделать стекла и зеркала прозрачными можно с помощью зеленого чая. Жир или грязь, накопившаяся на поверхности стекла поддастся такому экологически чистому средству. Надо лишь заварить крепкий зеленый чай, перелить его в бутылочку с разбрызгивателем и использовать по назначению.
- Убрать заглаженные полосы с темной одежды поможет смесь черного чая с 2 ст. ложками кукурузного крахмала. Наливаете в распылитель и брызгаете на проблемные места объекта до того, как пройдетесь утюгом.
- Создать ароматные саше очень просто. Поместите несколько ложек любимого травяного или ягодного чая в мешочек из ткани, перевяжите симпатичной ленточкой, положите на полку с постельным бельем. Приятный аромат обеспечен.
- Успокаивающая ванночка для ног просто необходима после длительной прогулки или танцев до упаду. Очень кстати будет чай из мяты. Концентрированный отвар, разбавленный в теплой воде, освежит, поможет снять усталость и отек.
- Синяк сойдет быстрее, если на пострадавшее место приложить свежезаваренный, но уже остывший пакетик черного чая. Процедуру следует выполнять 2 раза в день, оставляя компресс на синяке 20 минут. Дубильные вещества черного чая уменьшат отек и сузят кровеносные сосуды.
Спасибо за совет про стекла и зеркала. Хорошо бы еще научиться отчищать жировые пятнышки с никелированной посуды
отдельное спасибо за совет, как избавится от заглаженных полос. Сколько в спешке одежды испорчено было!
а лучше хороший чай пить!