5 самых практичных способов использования чая в быту

14 января, 2011

Найти чаю достойное применение, кроме пития, конечно же, весьма просто. Надо лишь оглянуться вокруг, призадуматься и пойти на смелый химический эксперимент. Чай ведь жидкость чудодейственная – нигде не подведет.



