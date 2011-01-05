Главная / Top / 5 самых практичных способов использования чая в быту

5 самых практичных способов использования чая в быту

14 января, 2011

Найти чаю достойное применение, кроме пития, конечно же, весьма просто. Надо лишь оглянуться вокруг, призадуматься и пойти на смелый химический эксперимент. Чай ведь жидкость чудодейственная – нигде не подведет.

5 практичных способов использования чая в быту

  1. Сделать стекла и зеркала прозрачными можно с помощью зеленого чая. Жир или грязь, накопившаяся на поверхности стекла поддастся такому экологически чистому средству. Надо лишь заварить крепкий зеленый чай, перелить его в бутылочку с разбрызгивателем и использовать по назначению.
  2. Убрать заглаженные полосы с темной одежды поможет смесь черного чая с 2 ст. ложками кукурузного крахмала. Наливаете в распылитель и брызгаете на проблемные места объекта до того, как пройдетесь утюгом.
  3. Создать ароматные саше очень просто. Поместите несколько ложек любимого травяного или ягодного чая в мешочек из ткани, перевяжите симпатичной ленточкой, положите на полку с постельным бельем. Приятный аромат обеспечен.
  4. Успокаивающая ванночка для ног просто необходима после длительной прогулки или танцев до упаду. Очень кстати будет чай из мяты. Концентрированный отвар, разбавленный в теплой воде, освежит, поможет снять усталость и отек.
  5. Синяк сойдет быстрее, если на пострадавшее место приложить свежезаваренный, но уже остывший пакетик черного чая. Процедуру следует выполнять 2 раза в день, оставляя компресс на синяке 20 минут. Дубильные вещества черного чая уменьшат отек и сузят кровеносные сосуды.

Метки: , , ,

Похожие статьи:

Новости партнеров

Комментариев: 3

Комментарии: 3 на "5 самых практичных способов использования чая в быту"

  • Наталия
    Январь 16, 2011 at 5:50 пп

    Спасибо за совет про стекла и зеркала. Хорошо бы еще научиться отчищать жировые пятнышки с никелированной посуды

    Reply
  • Александр
    Январь 16, 2011 at 6:34 пп

    отдельное спасибо за совет, как избавится от заглаженных полос. Сколько в спешке одежды испорчено было!

    Reply
  • TeaShop.by
    Март 16, 2017 at 11:33 дп

    а лучше хороший чай пить! :)

    Reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *