Нобелевский банкет – событие в событии

8 октября, 2010

Каждый год Стокгольм приковывает к себе внимание всего прогрессивного человечества. Еще бы, ведь именно в этом городе проходит вручение Нобелевской премии. Кроме имен лучших ученых мира и размеров денежного поощрения, отдельный интерес представляет традиционный праздничный банкет.





Впервые застолье по случаю награждения Нобелевской премией прошло в 1901 году в «Гранд отеле». Тогда бокалы за торжество разума подняли всего 113 человек. Уже в 1935 году, когда престиж Нобелевской премии значительно возрос, количество гостей увеличилось до 350. Сейчас в Голубом зале городской ратуши на торжество собирается 1300 посетителей. Среди них светила современной науки, представители дипломатического корпуса, общественные деятели, люди искусства. Самым долгожданным на банкете считается появление королевской семьи и неизменного десерта – мороженого.

Подготовка к застолью длится два месяца: разрабатывается и утверждается меню, которое потом хранится в строжайшем секрете, закупаются продукты, подбирается персонал, создаются эскизы для цветочного оформления зала, начищается фарфор и хрусталь… Каждый шаг официантов, а их на банкете 200 человек, выверен по минутам – подача основного блюда составляет 2 минуты, десерта – 3. Творческий коллектив обслуживающего персонала также состоит из 20 шеф-поваров, 8 распорядителей, 5 сомелье, 20 мойщиков посуды. Каждый из них работает по собственному графику.

В первые годы проведения банкета гости сидели за столами, поставленными в форме подковы. В наше время длинные столы стоят в центре зала, оставляя немного места для прохода официантам. За три дня до банкета начинают свою работу повара и люди в белых перчатках, расставляющих праздничный сервиз. Он, кстати, является настоящим произведением искусства. Сервиз был заказан в 1991 году в честь 90-летия Нобелевской премии. Он состоит из 6730 фарфоровых изделий, 5384 бокалов, 9422 столовых приборов. Описывая сервиз, принято упоминать не только его эксклюзивный характер, королевскую символику, но и одну чайную чашку. Она была сделана специально для принцессы Лилианы, которая не пьет кофе.

Каждый Нобелевский банкет соответствует определенной теме, которая отражена в композициях цветов. Розы, гладиолусы, лилии, орхидеи привозят из Сан-Ремо, где Альфред Нобель провел последние годы своей жизни. Через руки профессиональных флористов проходит более 23 000 цветов.



Меню, несомненно, самая легендарная часть банкета. Его варианты предоставляются тремя поварами. Затем выбирается самое лучшее меню, наиболее соответствующее кулинарным тенденциям десятилетия. С 1901 года по его мотивам можно воссоздать историю высокой кухни:

1901-1910 – в течение первого десятилетия в моде были легкие закуски. Выглядели они как небольшие бутерброды, состоящие из кусочков черного или белого хлеба с ломтиками ветчины или сыра. Ими начинали трапезу. Также подавались рулетики из слоеного теста с начинками из овощей, сыра, мяса, рыбы, морепродуктов. Затем следовал бульон. Основные блюда готовили из белого или красного мяса. Десерт состоял из мороженого и фруктов. Во время всего банкета в бокалах гостей искрилось сухое шампанское.

1911-1920 – место закусок занял черепаховый суп. Основным блюдом осталось белое или красное мясо, а также рыба. На десерт – мороженое, свежие фрукты и пирожные. Во время Первой мировой войны все средства, выделенные на проведение банкета, были перечислены в фонд Красного креста. Меню 1920 года начиналось с консоме со свежими овощами, затем следовал холодный лосось с жареными помидорами и фасолью, седло косули с артишоками и цветной капустой, спаржа, в конце трапезы − абрикосовое мороженое.

1920-1930 – после войны количество блюд в меню было сокращено до четырех. Начинался банкет по-прежнему с черепахового супа, пользовавшегося особой популярностью. Основными стали блюда из дичи: утки, рябчика, тетерева. Пили в эту десятилетку исключительно Мадеру.

1931-1940 – мясо птицы властвовало над желудками умнейших людей эпохи. Черепаховый суп подавался в качестве закуски. Помидоры, каштаны и артишоки были гарниром вместе с картофелем пюре и ризотто. На десерт подавали маленькое печенье. Напитком десятилетия был шерри.

1941-1950 – после Второй мировой войны количество блюд сократилось до трех. Впервые были поданы бутерброды. Основное блюдо готовили из оленины, курицы, гуся. Десерт состоял из мороженого с яблоками или грушами. В это десятилетие проявилось влияние скандинавской кухни. Морепродукты становились все популярнее.

1951-1960 – лосось и омары подавались как закуска. Это стало своеобразной революцией для европейской кухни. Основное блюдо состояло из оленины, говядины, телятины, баранины, индейки, фазана. На десерт — фрукты с коньяком. Впервые на банкете появились ликер Cointreau, абрикосовый бренди.

1961-1970 – меню десятилетия не особо отличалось от предыдущего. Из рыбы и мяса птицы часто делали «заливное». Копченый лосось с артишоками, тушеный шпинат с соусом начинали меню 1970 года. За этим последовало фаршированное филе оленя с соусом Genever. Десерт состоял из бисквита с кофейным кремом.

1971-1980 – окончательно утвердилась традиция подачи мороженого на десерт. Так называемый парад мороженого – зрелище достойное королей. Только представьте: официанты вносят в Голубой зал поднос с замороженным сорбетом в форме башни. Какого он должен быть размера, чтобы достаться 1300 гостям? Огромного!

1981-1990 – блюда из рыбы и птицы постоянно менялись местами. Примерами скандинавского влияния стали закуски из лосося, мусс с соусом из раков, соленое филе северного оленя, паштет из копченого угря… Также увеличилось количество овощей.

Теперь очередь за двухтысячными годами. Начинались они с винтажного шампанского Champagne Pommery 1992 Brut Millésimé, вина Château Larrivet-Haut-Brion 1996 и сотерна Château Raymond-Lafon 1987. Посмотрим, каким будет продолжение.

Текст: Шура Зайцева

Фото: nobelprize.org