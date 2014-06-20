Не простудись! 5 полезных напитков для иммунитета

1 октября, 2010

Не чихать, не кашлять и никакого насморка! Установим такой план-минимум на весь грядущий холодный сезон. Противостоять простуде помогут полезные напитки. Читаем, запоминаем, не болеем!

Ромашковый чай



Не каждый горячий напиток обладает такими полезными свойствами, как отвар ромашки. По данным британских ученых, это растение отлично справляется с миссией под названием «Предотвратить простуду». Наблюдая за пациентами, которые в течение двух недель выпивали в день по пять чашек ромашкового отвара, исследователи установили интересную особенность. В крови пьющих ромашковый чай заметно увеличился уровень полифенолов, влияющих на повышенную антибактериальную активность организма. Что примечательно, количество полифенолов осталось таким же высоким и в течение следующих двух недель, когда пациенты перестали пить чай из ромашки. Не забываем, что отвар ромашки — отличный релаксант и успокоитель нервов.

Черный чай с бренди и клюквенным соком

В сезон простуд дайте поработать на благо вашей иммунной системы черному чаю с бренди, лимоном и клюквенным соком. Витамин С так и выпрыгивает из этого напитка!

Для приготовления напитка понадобится:

свежезаваренный черный чай

2 ч. ложки меда

50 мл клюквенного сока

сок одного лимона

25 мл бренди

В горячий свежезаваренный крепкий черный чай добавьте клюквенный сок, лимонный фреш и мед. Влейте бренди.



Морковный сок

Яркий оранжевый сок из молодой морковки полон бета-каротином — полезным веществом, которое усиливает антиоксидантные свойства витамина Е. Слава Богу, морковь пока не относится к дорогостоящим продуктам. Так что единственное, на что придется заметно потратиться, так это на хорошую соковыжималку. Для сочного содружества с морковкой подойдут яблоки, апельсины и свежий имбирь.

Лимонный сок и Triple Sec

О пользе лимона лишний раз рассказывать не будем. Ликер Triple Sec имеет в своем составе дистилляты апельсина и лимона. Из ликера и лимонного сока получится хорошее лекарство, которое эффективно пить при первых проявлениях симптомов простуды. Пусть не возмущаются уважаемые бармены, привыкшие добавлять исключительно охлажденный Triple Sec в разные коктейли. Когда речь идет о здоровье, некоторые правила можно нарушить.

Для приготовления напитка понадобится:

1 ст. ложка лимонного сока

25 мл ликера Triple Sec

50 мл кипятка

Смешайте все ингредиенты и пейте напиток горячим.

Имбирно-лимонный напиток с медом



Этот горячий напиток вобрал в себя максимум пользы для вашего иммунитета. Антимикробные свойства имибря, нафаршированный витамином С лимон и знаменитый своими лечебными характеристиками мед действуют, как эффективный натуральный иммуностимулятор.

Для приготовления имбирно-лимонного напитка с медом понадобится:

небольшой кусочек свежего корня имбиря

свежевыжатый сок лимона

мед по вкусу

Натертый имбирь поместите в чашку с лимонным фрешем. Залейте кипятком. Дайте немного настояться. Добавьте мед по вкусу.