Не простудись! 5 полезных напитков для иммунитета
1 октября, 2010
Не чихать, не кашлять и никакого насморка! Установим такой план-минимум на весь грядущий холодный сезон. Противостоять простуде помогут полезные напитки. Читаем, запоминаем, не болеем!
Ромашковый чай
Не каждый горячий напиток обладает такими полезными свойствами, как отвар ромашки. По данным британских ученых, это растение отлично справляется с миссией под названием «Предотвратить простуду». Наблюдая за пациентами, которые в течение двух недель выпивали в день по пять чашек ромашкового отвара, исследователи установили интересную особенность. В крови пьющих ромашковый чай заметно увеличился уровень полифенолов, влияющих на повышенную антибактериальную активность организма. Что примечательно, количество полифенолов осталось таким же высоким и в течение следующих двух недель, когда пациенты перестали пить чай из ромашки. Не забываем, что отвар ромашки — отличный релаксант и успокоитель нервов.
Черный чай с бренди и клюквенным соком
В сезон простуд дайте поработать на благо вашей иммунной системы черному чаю с бренди, лимоном и клюквенным соком. Витамин С так и выпрыгивает из этого напитка!
Для приготовления напитка понадобится:
- свежезаваренный черный чай
- 2 ч. ложки меда
- 50 мл клюквенного сока
- сок одного лимона
- 25 мл бренди
В горячий свежезаваренный крепкий черный чай добавьте клюквенный сок, лимонный фреш и мед. Влейте бренди.
Морковный сок
Яркий оранжевый сок из молодой морковки полон бета-каротином — полезным веществом, которое усиливает антиоксидантные свойства витамина Е. Слава Богу, морковь пока не относится к дорогостоящим продуктам. Так что единственное, на что придется заметно потратиться, так это на хорошую соковыжималку. Для сочного содружества с морковкой подойдут яблоки, апельсины и свежий имбирь.
Лимонный сок и Triple Sec
О пользе лимона лишний раз рассказывать не будем. Ликер Triple Sec имеет в своем составе дистилляты апельсина и лимона. Из ликера и лимонного сока получится хорошее лекарство, которое эффективно пить при первых проявлениях симптомов простуды. Пусть не возмущаются уважаемые бармены, привыкшие добавлять исключительно охлажденный Triple Sec в разные коктейли. Когда речь идет о здоровье, некоторые правила можно нарушить.
Для приготовления напитка понадобится:
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 25 мл ликера Triple Sec
- 50 мл кипятка
Смешайте все ингредиенты и пейте напиток горячим.
Имбирно-лимонный напиток с медом
Этот горячий напиток вобрал в себя максимум пользы для вашего иммунитета. Антимикробные свойства имибря, нафаршированный витамином С лимон и знаменитый своими лечебными характеристиками мед действуют, как эффективный натуральный иммуностимулятор.
Для приготовления имбирно-лимонного напитка с медом понадобится:
- небольшой кусочек свежего корня имбиря
- свежевыжатый сок лимона
- мед по вкусу
Натертый имбирь поместите в чашку с лимонным фрешем. Залейте кипятком. Дайте немного настояться. Добавьте мед по вкусу.Метки: Triple Sec, бренди, имбирный напиток, коктейли с медом, морковный сок, напитки, напитки: польза и вред, полезный чай, сок, томатный сок, травяной чай, черный чай
СПАСИБО!!! И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО,И СВОЕВРЕМЕННО!
Глупые рецепты. Неужели не известно, что нельзя мед использовать в блюдах, нагретых выше 40 градусов цельсия? Там же вся польза разрушается, остается голый сахар. А у вас все рецепты такие, что мед заваривается кипятком. Только голову морочите людям.
читать нужно внимательно, а потом выступать с претензиями, тем более, что мед нежалательно нагревать до 70 градусов, а не 40 градусов. В каждом рецепте мед добавляется тогда, когда температура воды уже явно не 70 градусов, тем более что жидкость далее не нагревают.
По-моему, когда говорят, «залейте кипятком и в свежезаваренный чай добавьте», это близко к 100 градусам, нет?
Вот мой рецепт из расчета на 0,5л водки.
Часть водки отлить, чтобы поместились остальные ингридиенты. Нарезать очищенный до белизны корень хрена размером с обычный карандаш дольками по 1 см. Эти «полешки» разрезать вдоль на 4-6 частей и положить в бутылку. Добавить 2 чайные ложки жидкого (текущего) светлого меда и цедру (срезать только желтую, без белого корку) с одного лимона, которую также нарезать соломкой длиной по 1 см. Настаивать в темном месте 10 дней. Затем процедить, налить в графинчик и употреблять, как средство от простуды, лучще на ночь. Количество средства определять экспериментальным путем!
Будьте здоровы!
Про мёд: подтверждаю — в чае до 40 градусов, мёд полноценен.
А вот на счёт рецепта чай-бренди-лимон- и т.п., дико сомневаюсь,
что это кому-нибудь понравится:
Во-первых: вкус бренди — не ахти какой приятный,запах — тоже,лучше заменить коньяком или водкой.
Во-вторых: целый лимон на стакан чая! Это насколько надо быть
беременным, чтобы Это пить? Или — выдохнуть, влить и
закусить ещё чем-нибудь?
О полезности — не сомневаюсь (кроме «желудочников»),а о
приятности — увольте (с кривизною на лице).
Рецепт с хреном+мёд+цедра=10 баллов (по 5-ти бальной шкале).
интересно