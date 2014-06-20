Белый чай: малоизвестный, но очень полезный

4 октября, 2010

Белый чай – это писк кулинарной моды и новый объект для исследований на полезность. В Китае все преимущества напитка были известны еще во времена династии Мин (XIV в.). В Европу и США белый чай проник сравнительно недавно. В наших широтах о белом чае слышали не все, но поклонников его тонкого, великолепного аромата и вкуса уже немало.

Польза белого чая:

Белый чай проходит меньше обработок, чем черный и зеленый, поэтому содержит больше полифенолов, являясь мощным антиоксидантом. По данным научных исследований, он хорош для профилактики развития онкологических заболеваний, а именно рака толстой кишки. Укрепляет иммунную систему. Оказывает антибактериальное действие. Белый чай богат фтором, что помогает предотвратить появление зубного камня и кариеса. Разрушает жировые клетки. По словам американских исследователей, белый чай является идеальным природным источником необходимых для похудения веществ. Компрессы из белого чая защищаю кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей Регулярное потребление белого чая уменьшает риск развития ревматоидного артрита. Эластин, содержащийся в белом чае, предотвращает преждевременное появление морщин, придает коже ровный, упругий вид. Действует как детоксирующее средство: хорошо очищает организм от токсинов.

Вред белого чая:

На сегодняшний день ученые не определили вредных качеств этого уникального напитка. Знатоки чайных церемоний не рекомендуют приступать к питию белого чая, если вы пребываете в нехорошем расположении духа. Кстати, если заварите такой чай неправильно, считайте, что дорогостоящий продукт вы испортили. Заваривайте чай мягкой кипяченой водой 60-85ºС в стекляном, керамическом или фарфоровом чайнике. Если в чаепитии участвует только один человек, берите не более 5 г чая на 150 мл воды.