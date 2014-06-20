Белый чай: малоизвестный, но очень полезный
4 октября, 2010
Белый чай – это писк кулинарной моды и новый объект для исследований на полезность. В Китае все преимущества напитка были известны еще во времена династии Мин (XIV в.). В Европу и США белый чай проник сравнительно недавно. В наших широтах о белом чае слышали не все, но поклонников его тонкого, великолепного аромата и вкуса уже немало.
Польза белого чая:
- Белый чай проходит меньше обработок, чем черный и зеленый, поэтому содержит больше полифенолов, являясь мощным антиоксидантом. По данным научных исследований, он хорош для профилактики развития онкологических заболеваний, а именно рака толстой кишки.
- Укрепляет иммунную систему.
- Оказывает антибактериальное действие.
- Белый чай богат фтором, что помогает предотвратить появление зубного камня и кариеса.
- Разрушает жировые клетки. По словам американских исследователей, белый чай является идеальным природным источником необходимых для похудения веществ.
- Компрессы из белого чая защищаю кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей
- Регулярное потребление белого чая уменьшает риск развития ревматоидного артрита.
- Эластин, содержащийся в белом чае, предотвращает преждевременное появление морщин, придает коже ровный, упругий вид.
- Действует как детоксирующее средство: хорошо очищает организм от токсинов.
Вред белого чая:
На сегодняшний день ученые не определили вредных качеств этого уникального напитка. Знатоки чайных церемоний не рекомендуют приступать к питию белого чая, если вы пребываете в нехорошем расположении духа. Кстати, если заварите такой чай неправильно, считайте, что дорогостоящий продукт вы испортили. Заваривайте чай мягкой кипяченой водой 60-85ºС в стекляном, керамическом или фарфоровом чайнике. Если в чаепитии участвует только один человек, берите не более 5 г чая на 150 мл воды.
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Белый чай — вид чая, который подвергается слабой ферментации. Свое название получил из-за покрытой белым ворсом чайной почки. Производится преимущественно в горах китайской провинции Фуцзянь на высоте 1000-2200 метров.
Основные виды белого чая:
Бай Хао Инь Чжень («беловолосые серебряные иглы»), чай наивысшего качества, состоит из целых почек, имеющих форму игл
Баймудань (Pai Mu Tan, «белый пион»), чай наивысшего качества, состоит из белых почек и листиков разной степени ферментации. Имеет неравномерный цвет.
Шоу Мэй («брови старца»), простая форма белого чая, состоит практически из одних нецельных листьев.
Гун Мэй («подарок»), простая форма белого чая, состоит преимущественно только из нецельных листиков.
вот так и раскрываются секреты долголетия китайцев — они много пьют чая и мало едят!
ну да, а что им остается делать? их там 2 милиарда, где ж еды-то столько взять, а так чайку выпили — и вперед. Мы так тоже студентами делали…
Правильно, пей вода, ешь вода,
полнеть не будешь никогда.
Чай для бульена.
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Мне очень нравится, очень вкусный чай!