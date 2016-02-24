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Три рецепта цитрусовых настоек

21 августа, 2010

Цитрусовые настойки — это триумф аромата и вкуса. Интересно, что подобные напитки готовят не только славяне. К примеру, настойка на лимонных корочках, «Лимончелло», — народное достояние итальянцев. Предлагаем вашему вниманию топ-рецепты настоек на цитрусовых, которые вы без особого труда приготовите дома.Три рецепта настоек

Лимончелло
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Ингредиенты
  1. 4-5 спелых лимона или лайма (так настойка будет еще ароматнее)
  2. 500 мл водки (спирта)
  3. 250 г сахара
  4. 300 мл воды
Способ приготовления
  1. С помытых и обсушенных лимонов аккуратно срежьте кожицу. Делайте это так, чтобы белая часть кожицы оставалась на лимоне, иначе она придаст настойке неприятную горечь.
  2. Залейте срезанную кожицу водкой или спиртом.
  3. Настаивайте в течение двух недель. Не забывайте ежедневно встряхивать емкость, в которой настаивается "Лимончелло".
  4. Приготовьте сахарный сироп из воды и сахара. Процедите "Лимончелло", отожмите лимонные корки, влейте сахарный сироп.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Настойка на имбире и цитрусовых
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Ингредиенты
  1. цедра 2 больших грейпфрутов
  2. цедра 3 лаймов
  3. 10 -12 г имбиря
  4. 500 мл водки
Способ приготовления
  1. Срезаем цедру с вымытых и обсушенных цитрусовых, а корень имбиря чистим. При этом стараемся, чтобы на корочках грейпфрута и лайма не оставалось белого околоплодника.
  2. Цедру нарезаем на маленькие кубики, имбирь - тонкой соломкой и засыпаем в банку.
  3. Заливаем цедру и имбирь водкой, плотно закупориваем банку. Настаиваем 6-7 дней, ежедневно встряхивая емкость.
  4. Готовую настойку процеживаем.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Мятно-цитрусовая настойка
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Ингредиенты
  1. 100-150 г свежей мяты
  2. 1 л водки
  3. цедра лимона
Способ приготовления
  1. Залейте мяту водкой.
  2. Добавьте в будущую настойку цедру лимона.
  3. Настаивайте напиток 5-6 дней в темном месте, ежедневно встряхивая посудину.
  4. Отфильтруйте настойку и перелейте в бутылку.
  5. Кстати, мятная настойка и в коктейлях хороша! И многими лечебными свойствами обладает! И при головной боли помогает… Если, конечно, не много выпить.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
 

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Комментариев: 2

Комментарии: 2 на "Три рецепта цитрусовых настоек"

  • Пчел-мастер
    Июнь 27, 2013 at 6:31 дп

    «цедра 2 больших грейпфрутов» — говорите точно, сколько вешать в граммах!!!

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  • Дровосек
    Декабрь 28, 2016 at 10:08 дп

    соглашусь с пчело-мастером. Сколько граммов? большие грейпфруты разные бывают!

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