Три рецепта цитрусовых настоек

21 августа, 2010

Цитрусовые настойки — это триумф аромата и вкуса. Интересно, что подобные напитки готовят не только славяне. К примеру, настойка на лимонных корочках, «Лимончелло», — народное достояние итальянцев. Предлагаем вашему вниманию топ-рецепты настоек на цитрусовых, которые вы без особого труда приготовите дома.

Лимончелло 2016-02-24 03:05:11 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 4-5 спелых лимона или лайма (так настойка будет еще ароматнее) 500 мл водки (спирта) 250 г сахара 300 мл воды Способ приготовления С помытых и обсушенных лимонов аккуратно срежьте кожицу. Делайте это так, чтобы белая часть кожицы оставалась на лимоне, иначе она придаст настойке неприятную горечь. Залейте срезанную кожицу водкой или спиртом. Настаивайте в течение двух недель. Не забывайте ежедневно встряхивать емкость, в которой настаивается "Лимончелло". Приготовьте сахарный сироп из воды и сахара. Процедите "Лимончелло", отожмите лимонные корки, влейте сахарный сироп. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Настойка на имбире и цитрусовых 2016-02-24 03:08:43 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты цедра 2 больших грейпфрутов цедра 3 лаймов 10 -12 г имбиря 500 мл водки Способ приготовления Срезаем цедру с вымытых и обсушенных цитрусовых, а корень имбиря чистим. При этом стараемся, чтобы на корочках грейпфрута и лайма не оставалось белого околоплодника. Цедру нарезаем на маленькие кубики, имбирь - тонкой соломкой и засыпаем в банку. Заливаем цедру и имбирь водкой, плотно закупориваем банку. Настаиваем 6-7 дней, ежедневно встряхивая емкость. Готовую настойку процеживаем. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/