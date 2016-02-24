Три рецепта цитрусовых настоек
21 августа, 2010
Цитрусовые настойки — это триумф аромата и вкуса. Интересно, что подобные напитки готовят не только славяне. К примеру, настойка на лимонных корочках, «Лимончелло», — народное достояние итальянцев. Предлагаем вашему вниманию топ-рецепты настоек на цитрусовых, которые вы без особого труда приготовите дома.
Лимончелло
2016-02-24 03:05:11
Ингредиенты
- 4-5 спелых лимона или лайма (так настойка будет еще ароматнее)
- 500 мл водки (спирта)
- 250 г сахара
- 300 мл воды
Способ приготовления
- С помытых и обсушенных лимонов аккуратно срежьте кожицу. Делайте это так, чтобы белая часть кожицы оставалась на лимоне, иначе она придаст настойке неприятную горечь.
- Залейте срезанную кожицу водкой или спиртом.
- Настаивайте в течение двух недель. Не забывайте ежедневно встряхивать емкость, в которой настаивается "Лимончелло".
- Приготовьте сахарный сироп из воды и сахара. Процедите "Лимончелло", отожмите лимонные корки, влейте сахарный сироп.
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Настойка на имбире и цитрусовых
2016-02-24 03:08:43
Ингредиенты
- цедра 2 больших грейпфрутов
- цедра 3 лаймов
- 10 -12 г имбиря
- 500 мл водки
Способ приготовления
- Срезаем цедру с вымытых и обсушенных цитрусовых, а корень имбиря чистим. При этом стараемся, чтобы на корочках грейпфрута и лайма не оставалось белого околоплодника.
- Цедру нарезаем на маленькие кубики, имбирь - тонкой соломкой и засыпаем в банку.
- Заливаем цедру и имбирь водкой, плотно закупориваем банку. Настаиваем 6-7 дней, ежедневно встряхивая емкость.
- Готовую настойку процеживаем.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Мятно-цитрусовая настойка
2016-02-24 03:12:44
Ингредиенты
- 100-150 г свежей мяты
- 1 л водки
- цедра лимона
Способ приготовления
- Залейте мяту водкой.
- Добавьте в будущую настойку цедру лимона.
- Настаивайте напиток 5-6 дней в темном месте, ежедневно встряхивая посудину.
- Отфильтруйте настойку и перелейте в бутылку.
- Кстати, мятная настойка и в коктейлях хороша! И многими лечебными свойствами обладает! И при головной боли помогает… Если, конечно, не много выпить.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
«цедра 2 больших грейпфрутов» — говорите точно, сколько вешать в граммах!!!
соглашусь с пчело-мастером. Сколько граммов? большие грейпфруты разные бывают!