Что любит Елка?

5 августа, 2010

Совместно с певицей Елкой, веселой, яркой, неординарной, талантливой, составляем список вещей и занятий, которые доставляют ей истинное удовольствие.





С чего начнем ваш хит-лист приятностей?

Во-первых, кнедли. Это такой хлеб, приготовленный на пару. К нему надо какой-то великолепный соус или сегединский гуляш, или что-то грибно-сметанное.

А какое алкогольное сопровождение?

Я очень редко пью алкоголь. В принципе, могу сказать, что я практически не пью. За ненадобностью.

Сейчас многие звезды стремятся обзавестись своим алкогольным брендом. Реперы выпускают именные коньяки…

Неужели Тимати?

Нет, Доктор Дре…

Я не в курсе. Но не беда. Я его не осуждаю.

Если бы вам довелось впустить в свои клипы, музыкальную жизнь какой-нибудь напиток, что бы это было?

Томатный сок. Или березовый. Я против пропаганды алкоголя. Конечно, реклама – это приятные барыши. Об этом не стоит забывать. Но мне бы не хотелось так явно пропагандировать алкоголь, даже если бы он был моей тайной слабостью.

А как относитесь к кофе?

Кофе – это культовый напиток Ужгорода, моего родного города. Я провела наблюдение: нигде, ни в Украине, ни уж тем более в России, к кофе не относятся с таким трепетом и не произносят это слово с придыханием, как в Ужгороде. В плане кофе я уже немножко обрусела и перестала обращать внимание на его качество, крепость, другие характеристики. Но глубоко в душе я все равно остаюсь кофеманом.

Есть ли у вас фирменный рецепт приготовления кофе?

У меня есть диагноз – пониженное давление. Мне кажется, я просто нуждаюсь в кофе. Люблю кофе с корицей.

Доставляют ли вам удовольствие путешествия?

Мало путешествую. Была буквально в трех-четырех странах. Когда у меня выпадает время на отпуск, то между пальмочкой-шезлонгом и мамой-папой с друзьями я всегда выбираю маму-папу-друзей, еду в Ужгород. Хочу побывать в совершенно новых для меня местах. Очень хочу посмотреть Новую Зеландию. Ни разу не была в Америке, тоже хочу там покататься. В Нью-Йорк хочу, посмотреть, как они там, бедненькие? Хорошо ли им живется?

В каких отношениях вы с Москвой? Как этот мегаполис вас принял?

Нормально. Меня больше пугали: «Там страшные люди, Лиза. Не забудь взять с собой вилы. Кому-нибудь в спину воткнешь». Заботливые друзья… В Москве, правда, есть чего бояться. Очень много наших ребяток, хороших, но простоватых, обманули на заработках. Поэтому, видимо, и сложилось такое отношение к Москве. Москва, на самом деле, сердитый город, очень строгий. Но это город огромных возможностей. Поэтому ругать его было бы глупо.

Какие книги внесем в топ-лист вещей и занятий, приносящих удовольствие певице Елке?

Я в последнее время двоечница – очень мало читаю. Знаете, какую последнюю прочитала? Борис Шатров, мой ужгородский друг, написал какую-то маленькую смешинку и мне подарил. Вот ее прочитала. А так мало читаю.

А фильмы?

Киноманом я себя не считаю. Отнюдь. От случая к случаю хожу в кинотеатры. Поесть поп-корн. Я такой себе среднестатистический зритель.

Тогда что же приносит вам удовольствие?

Мой конек – макраме. Это я вру. На самом деле, сейчас живу в свое удовольствие – работаю и отдыхаю. Отдых – это для меня сон или ничегонеделанье.

Сколько можете проспать?

Это от многих факторов зависит. Если в течение недели проработала с 7.00 до 23.00, то потом легко сутки могу проспать. А норма у меня – восемь часов. Восемь – это тот приятный минимум, который, если я досыпаю, позволяет мне хорошо себя чувствовать, неплохо себя вести и без труда составлять односложные предложения.



Что из услышанного за последнее время не оставило вас равнодушной?

Janelle Monae, Nneka, Dessa – красивые темные тети. Спасибо моей лучшей подруге, которая снабжает меня музыкой, а то я бы атрофировалась и окончательно перешла бы на… румынскую эстраду.

Любовь к музыке у вас от кого передалась?

От мамы, папы и бабушки. У меня папа меломан, всю жизнь джаз коллекционирует. Мама играет на трех музыкальных инструментах. А бабушка с дедушкой пели в Закарпатском народном хоре. По всем законам природы я должна была быть такой бездарью… Ну, посмотрим, как оно там дальше сложится.

А как вы сами планируете: что же там в будущем должно произойти с певицей Елкой?

У меня вообще никогда никаких планов нет. Пусть ругают меня за это, не повзрослела я еще до той степени, чтобы планировать. Есть какие-то идеи на будущее, но планами их назвать очень сложно. Это не правильно с точки зрения моей мамы, она переживает. Просто мы в такое странное время живем, что можно и не подумать о будущем.

Идеи-то в какую сторону?

Пока только в музыкальную. Мне кажется, что фраза «Талантливый человек – талантлив во всем» немножко притянута за уши. Очень опрометчиво было бы с моей стороны вдруг начать писать картины. Хотя… Раз в два года на меня что-то снисходит, и я думаю: «А попробую-ка я порисовать. Я смогу! Это так здорово!» И я чешу за ватманом, покупаю краски, рисую кошечку и потом истерично плачу, потому что такую же кошечку я рисовала в восьмом классе, и с тех пор мои способности ни на шажочек не сдвинулись. Еще могу нарисовать домик для людиков из палочек.

Попробуйте лепить из пластилина.

О, пластилин! Боюсь, что я опять слеплю кошечку… На самом деле, пока пою себе песенки — и ладно. А вот так, чтобы «сейчас я быстренько напишу гениальный киносценарий, а потом еще и книгу издам и сваяю коллекцию джинсовую…» — это глупости. Я не умею. А есть много людей, которые умеют. Сняться в кино – это еще полбеды. Я, может быть, обезьянкой в каком-нибудь эпизодике и психанула бы сняться. Но это такое – родом из детства, все девочки мечтают о кино. Я очень против, когда певички в кино снимаются, но… тоже хочу. Вот столечко, совсем чуть-чуть… Чтобы посмотреть потом на себя со стороны, друзьям показать и спросить: «Что, страшно было?» Они скажут: «Да, больше никогда так не делай». И меня попустит…

Вопросы задавала: Инна Левенец

Фото: предоставлены пресс-службой Елки