Что любит Елка?
5 августа, 2010
Совместно с певицей Елкой, веселой, яркой, неординарной, талантливой, составляем список вещей и занятий, которые доставляют ей истинное удовольствие.
С чего начнем ваш хит-лист приятностей?
Во-первых, кнедли. Это такой хлеб, приготовленный на пару. К нему надо какой-то великолепный соус или сегединский гуляш, или что-то грибно-сметанное.
А какое алкогольное сопровождение?
Я очень редко пью алкоголь. В принципе, могу сказать, что я практически не пью. За ненадобностью.
Сейчас многие звезды стремятся обзавестись своим алкогольным брендом. Реперы выпускают именные коньяки…
Неужели Тимати?
Нет, Доктор Дре…
Я не в курсе. Но не беда. Я его не осуждаю.
Если бы вам довелось впустить в свои клипы, музыкальную жизнь какой-нибудь напиток, что бы это было?
Томатный сок. Или березовый. Я против пропаганды алкоголя. Конечно, реклама – это приятные барыши. Об этом не стоит забывать. Но мне бы не хотелось так явно пропагандировать алкоголь, даже если бы он был моей тайной слабостью.
А как относитесь к кофе?
Кофе – это культовый напиток Ужгорода, моего родного города. Я провела наблюдение: нигде, ни в Украине, ни уж тем более в России, к кофе не относятся с таким трепетом и не произносят это слово с придыханием, как в Ужгороде. В плане кофе я уже немножко обрусела и перестала обращать внимание на его качество, крепость, другие характеристики. Но глубоко в душе я все равно остаюсь кофеманом.
Есть ли у вас фирменный рецепт приготовления кофе?
У меня есть диагноз – пониженное давление. Мне кажется, я просто нуждаюсь в кофе. Люблю кофе с корицей.
Доставляют ли вам удовольствие путешествия?
Мало путешествую. Была буквально в трех-четырех странах. Когда у меня выпадает время на отпуск, то между пальмочкой-шезлонгом и мамой-папой с друзьями я всегда выбираю маму-папу-друзей, еду в Ужгород. Хочу побывать в совершенно новых для меня местах. Очень хочу посмотреть Новую Зеландию. Ни разу не была в Америке, тоже хочу там покататься. В Нью-Йорк хочу, посмотреть, как они там, бедненькие? Хорошо ли им живется?
В каких отношениях вы с Москвой? Как этот мегаполис вас принял?
Нормально. Меня больше пугали: «Там страшные люди, Лиза. Не забудь взять с собой вилы. Кому-нибудь в спину воткнешь». Заботливые друзья… В Москве, правда, есть чего бояться. Очень много наших ребяток, хороших, но простоватых, обманули на заработках. Поэтому, видимо, и сложилось такое отношение к Москве. Москва, на самом деле, сердитый город, очень строгий. Но это город огромных возможностей. Поэтому ругать его было бы глупо.
Какие книги внесем в топ-лист вещей и занятий, приносящих удовольствие певице Елке?
Я в последнее время двоечница – очень мало читаю. Знаете, какую последнюю прочитала? Борис Шатров, мой ужгородский друг, написал какую-то маленькую смешинку и мне подарил. Вот ее прочитала. А так мало читаю.
А фильмы?
Киноманом я себя не считаю. Отнюдь. От случая к случаю хожу в кинотеатры. Поесть поп-корн. Я такой себе среднестатистический зритель.
Тогда что же приносит вам удовольствие?
Мой конек – макраме. Это я вру. На самом деле, сейчас живу в свое удовольствие – работаю и отдыхаю. Отдых – это для меня сон или ничегонеделанье.
Сколько можете проспать?
Это от многих факторов зависит. Если в течение недели проработала с 7.00 до 23.00, то потом легко сутки могу проспать. А норма у меня – восемь часов. Восемь – это тот приятный минимум, который, если я досыпаю, позволяет мне хорошо себя чувствовать, неплохо себя вести и без труда составлять односложные предложения.
Что из услышанного за последнее время не оставило вас равнодушной?
Janelle Monae, Nneka, Dessa – красивые темные тети. Спасибо моей лучшей подруге, которая снабжает меня музыкой, а то я бы атрофировалась и окончательно перешла бы на… румынскую эстраду.
Любовь к музыке у вас от кого передалась?
От мамы, папы и бабушки. У меня папа меломан, всю жизнь джаз коллекционирует. Мама играет на трех музыкальных инструментах. А бабушка с дедушкой пели в Закарпатском народном хоре. По всем законам природы я должна была быть такой бездарью… Ну, посмотрим, как оно там дальше сложится.
А как вы сами планируете: что же там в будущем должно произойти с певицей Елкой?
У меня вообще никогда никаких планов нет. Пусть ругают меня за это, не повзрослела я еще до той степени, чтобы планировать. Есть какие-то идеи на будущее, но планами их назвать очень сложно. Это не правильно с точки зрения моей мамы, она переживает. Просто мы в такое странное время живем, что можно и не подумать о будущем.
Идеи-то в какую сторону?
Пока только в музыкальную. Мне кажется, что фраза «Талантливый человек – талантлив во всем» немножко притянута за уши. Очень опрометчиво было бы с моей стороны вдруг начать писать картины. Хотя… Раз в два года на меня что-то снисходит, и я думаю: «А попробую-ка я порисовать. Я смогу! Это так здорово!» И я чешу за ватманом, покупаю краски, рисую кошечку и потом истерично плачу, потому что такую же кошечку я рисовала в восьмом классе, и с тех пор мои способности ни на шажочек не сдвинулись. Еще могу нарисовать домик для людиков из палочек.
Попробуйте лепить из пластилина.
О, пластилин! Боюсь, что я опять слеплю кошечку… На самом деле, пока пою себе песенки — и ладно. А вот так, чтобы «сейчас я быстренько напишу гениальный киносценарий, а потом еще и книгу издам и сваяю коллекцию джинсовую…» — это глупости. Я не умею. А есть много людей, которые умеют. Сняться в кино – это еще полбеды. Я, может быть, обезьянкой в каком-нибудь эпизодике и психанула бы сняться. Но это такое – родом из детства, все девочки мечтают о кино. Я очень против, когда певички в кино снимаются, но… тоже хочу. Вот столечко, совсем чуть-чуть… Чтобы посмотреть потом на себя со стороны, друзьям показать и спросить: «Что, страшно было?» Они скажут: «Да, больше никогда так не делай». И меня попустит…
Вопросы задавала: Инна Левенец
Фото: предоставлены пресс-службой ЕлкиМетки: интервью, кнедли, коньяк, кофе, певица Елка, томатный сок
якась порожня баришня … нічого не любить, нічого не робить, так собі, не цікава.
сложно не согласиться с предыдущими комментариями… песенки забавные, голос неплохой, а никакого внутреннего содержания. хотя, Леди Гага тоже вряд ли крестиком вышивает.
Хорошо, что с чувством юмора у Елки все в поряде. И над собой немного посмеяться может. Не то, что некоторые наши напыщенные так сказать …зды эстрады.
Она просто потряссная)))
супер
Кто там вякает на Ёлку? Сами-то много из себя представляете? Девченка за несколько лет такую карьеру сделала! Это вам не кукла попсовая! Это по настоящему живой человек! Так что не вякайте! Стадо снобов!
Согласна! Ёлочка просто умница! Люблю тебя,Ёлочка!!!
ёлка оч чудёсный и позетивный человек)))
Елка действительно супер позитивный человечек. И её рассуждения о жизни мне очень нравятся. Действительно такой очень близкий по духу человек.
ну конешно Ёлка потресающая, но всёже некоторые не могут представить её такой как там я и другие её фанаты. Но всёже она не пучтая, она поёт,романтичная натура там и не комплексует почти)
я щитаю, пожалуста не гоните матом и не судите, что хоть какая она не была она та которой я завидую, по доброму конешно! я завидую её голосу…я так не спою, к сожеленью)
лю всех П.С.Дашуля)
Ёлка просто чупер!!!Ты самая лучшая!!
Ёлочка — самая лучшая!!! Ты просто умничка!!! И ничего она не пустая!!! Я бы на вас посмотрела! Блин, как можно судить человека, да вы только подумайте какой у неё бешенный график! Елка — прото чудо, очень люблю ее! Молодчинка!)))))))))
во-первых, о вкусах не спорят,
а во-вторых фанаты, это как правило, люди не способные трезво оценить своего кумира, зато способные брызгать слюной на тех, кому их кумир не нравиться
на нас то можно посмотреть, есть на что, а вот на вас …
дамы и господа, не ссорьтесь!
особо рьяным фанатам советую посмотреть на дату интервью. тогда Елка просто приезжала на гастроли и ни о каком сумасшедшем графике речи еще не было. Это раз, а два — интервью для любой звезды — это тоже часть работы. просто в отечественном шоу-бизе принято посылать журналистов на фиг, срывать интервью, молоть чушь и прочее…
Ить какие вы всетаки смешные! Сидят тут , гонят друг на друга! А Елке, от этого ни холодно не жарко! Чего ж вы тут прям устроили войну Фанов)) Я не являюсь ярой поклонницей данной артистки , но глупо было бы не заметить что она , ну очень талантлива и харизматична! К тому же, она настолько смешная, и теплая. Она создает образ эдакой «совей девченки» а это так редко в наше время….
Однако, какой концептуальный ник у Вас, уважаемая трудо выебудни… Видимо, неспроста…. О Елке, как о человеке, Вы говорите, как по мне, чистую правду. Она и есть такая, как на экране, не фальшивая, не лживая. И за это ей мерси!
Она суперрр!!!
Елочка супер!!!Недавно была на ее концерте,получила «море» впечатлений!Елка-очень оптимистичный человек!Обожаю ее!!!
Елка гордость Ужгорода и класная певица
Кто не согласен пусть повесится, но Лиза портясная )) В хорошем смысле)))
елка она простая без понтов клева одеваетса ,смешная такая она клевые песни поет ,и красивая такая в ней нет ничого лишнего
Она самая талантливая! столько энергии, и песни осмысленные. очень ее уважаю! обз пойду на концерт в апреле в Олимпийском! завтра за билетами!
Да-да-да! Я тоже иду на ее концерт! Кстати, советую купить билеты через кассы олимпийского. там наценки нет.я прям очень удачно попала,купила себе и подруге ;))))
Лиза! Браво!!! С таким чувство юмора и самоиронии и в дальнейшем все будет хорошо! Прослушал выступление на корпоративном вечере МТС в Москве — колосальное удовольствие! А что касаемо недоброжелателей, то где их нет? Молодого чертика из мультика «Черт №13» голосом актера Басова учили «Люби себя, наплюй на всех — и в жизни ждет тебя успех!». Удачи по жизни!
Какую карьеру она сделала ты чё несёшь глупый баран! Значение этого слова сначала изучи! А ваша ёлка глупее названия не придумаешь как резко появилась так и резко угаснет со временем. На эстраде только закоренелые звёзды всегда сидеть будут а не эта мелочёвка для девочек сопливых поющая.
Я из Туркменистана. Я люблю тебя ЁЛКА!!! Твои песни слушаю весь день. Ты просто супер. Когда ты даш концерт в Туркменстане, я обязательно придут на твой концерт.
С любовью твой УМИТ!!!