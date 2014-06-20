Топ-10 самых престижных коньяков (хороших коньяков)

2. Коньяк

Courvoisier L’Esprit

В этом коньяке все изысканно: от переменчивого аромата до уникального графина, в котором хранится напиток.

Послевкусие у Courvoisier L’Esprit длится не менее получаса и дарит невероятную гамму ощущений.

Графин для коньяка изготовили из хрусталя престижнейшей марки Lalique.

В партии коньяков Courvoisier L’Esprit всего лишь 2000 бутылок.

Цена за бутылку: ≈ $6800