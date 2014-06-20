Топ-10 самых престижных коньяков (хороших коньяков)
8 июля, 2010
Лимитированные тиражи, уникальные спирты, изысканные графины и, понятное дело, заоблачные цены… Тем не менее, стоит хотя бы один раз в жизни попробовать хотя бы один коньяк из десятки самых престижных коньяков в мире.
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1. Коньяк
Camus Cognac
Cuvée 3.128
Супер-премиум коньяк из лимитированной серии.
В основе Camus Cognac Cuvée 3.128 – купаж трех уникальных спиртов разной выдержки: 41, 43 и 44 лет. Если сложить все перечисленные года вместе, получается общий возраст купажа -128 лет.
Отдельная гордость – хрустальный декантер Baccarat ручной работы с жемчужным ожерельем на горлышке.
Всего в мире насчитывается 3068 бутылок такого коньяка.
Цена за бутылку: ≈ $2500
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2. Коньяк
Courvoisier L’Esprit
В этом коньяке все изысканно: от переменчивого аромата до уникального графина, в котором хранится напиток.
Послевкусие у Courvoisier L’Esprit длится не менее получаса и дарит невероятную гамму ощущений.
Графин для коньяка изготовили из хрусталя престижнейшей марки Lalique.
В партии коньяков Courvoisier L’Esprit всего лишь 2000 бутылок.
Цена за бутылку: ≈ $6800
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3. Коньяк
Delamain Le Voyage
Лучший коньяк по версии авторитетного журнала Robb Report – Le Voyage de Delamain – выпущен коньячным домом Delamain в 2007 году из самых старых коньячных спиртов.
Специалисты утверждают, что этим спиртам как минимум сто пятьдесят лет.
Практически полтора века спирты почевали в подвалах коньячного дома в демиджонах – больших стеклянных бутылях.
Лимитированная партия хороших коньяков Delamain Le Voyage состоит из 500 декантеров.
Цена за бутылку: ≈ $6500
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4. Коньяк
Hardy Perfection Fire
Коньяк Hardy Perfection Fire изготовлен из чистых, неразбавленных стосорокалетних коньячных спиртов. Для столь уникальных спиртов брали очень редкий виноград сорта French Colombard, произростающий в регионе Гранд Шампань.
В сбалансированном вкусе одного из самых лучших в мире коньяка ярко выражены тона дуба и шоколадно-кофейные нотки.
Коньяк Hardy Perfection Fire розлит в хрустальные графины Daum, каждый из которых имеет сертификат подлинности.
Изготовлено всего лишь 300 таких графинов.
Цена за бутылку: ≈$6700
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5. Коньяк
Hennessy Ellipse
В основе коньяка Hennessy Ellipse — семь лучших коньячных спиртов, которые отбирались семью поколениями мастеров ассамбляжа коньячного дома. В отличие от классических коньяков Hennessy, Hennesy Ellipse содержит не 40% алкоголя, а 43,5%.
Коньяк розлит в хрустальные графины Baccarat.
Каждый из 3000 таких графинов пронумерован.
Цена за бутылку: ≈ $4500
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6. Хороший Коньяк
L’Art de Martell
Возраст коньячных спиртов L’Art de Martell составляет от 80 до 100 лет.
Вкус элегантного и изысканного коньяка – сложный, с нотками смородины и привкусом фундука, ореховыми оттенками и тонами сухофруктов. Послевкусие исключительно длительное.
Специально для серии Martell L’Art был создан эксклюзивный графин Daum необычной формы.
Коньяк L’Art de Martell выпущен в 1997 году. В лимитированной серии насчитывается 1997 графинов уникального напитка.
Цена за бутылку: ≈ $3630
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7. Коньяк
Jenssen Arcana
Коньяк Arcana от Jenssen в 2004 году получил престижную Премию Франсуа Первого за упаковку класса «Люкс» (Prix Francois 1erde l’emballage de luxe).
Графин для коньяка изготовлен из сапфирового стекла с платиновым наполнением и упакован в шкатулку ручной работы из красного дерева.
Средний возраст коньячных спиртов Jenssen Arcana составляет не менее 100 лет.
Коньяк выпущен тиражом в 600 бутылок.
Цена за бутылку: ≈ $5452
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8. Коньяк
Rémy Martin Louis XIII Black Pearl Magnum
В купаж одного из самых дорогих и раритетных коньяков в мире входит приблизительно 1200 столетних коньячных спиртов.
Louis XIII Black Pearl Magnum («Людовик XIII Черная жемчужина Магнум») помещен в уникальный хрустальный графин «Черная жемчужина» от Baccarat.
Последнюю бутылку коньяка Louis XIII Black Pearl Magnum прикупила семейная пара из Китая за 34 тысячи долларов.
Цена за бутылку: $34000
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9. Коньяк
Hennessy Beaute du Siecle
Эксклюзвный коньяк Нennessy Beaute du Siecle выпущен партией в 100 бутылок.
Упакован чрезвычайно изысканно и дорого: графин помещен в шкатулку из алюминия и стекла, украшенную двумя бусинами из венецианского стекла.
Кроме того, в шкатулке есть четыре бокала, увенчанные золотыми листьями.
Хороший коньяк.
Цена за бутылку: ≈ $200000
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10. Коняк
Henri IV Dudognon
Самый дорогой в мире коньяк. По этому поводу и занесен в книгу рекордов Гиннесса.
В основе коньяка Henri IV Dudognon – лучшие коньячные спирты столетней выдержки.
Драгоценный коньяк помещен в не менее драгоценную тару – уникальную бутылку из золота и платины с 6500 бриллиантами.
Цена за бутылку хорошего коньяка: $2000000
Метки: Camus Cognac Cuvée 3.128
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, коньяк
о да, это круто. спасибо за матерал, впечатляет
Франция-не Россия.
Только представте: сто лет назад некто изготовил коньячный спирт, закатал в бочку (или даже бочонок : 100 бут.*0.7 литра=70 литров) и она сто лет простояла в подвале, и никто из потомков к ней не «приложился» …
Что бы через сто лет сделать шедевр…
Респект!
да уж… вот это действительно выгодное капиталовложение!
спасибо . за информацию но на счёт коньяка
Henri IV Dudognon вы ошиблись он стоин 2.000.000 а не 2.000.000.000 и был продан в дубае
Две недели назад думал что дороже хорошего коньяка в прекрасной бутылке ничего нет! Оказалось есть виски за 6 лимонов.
Degustiroval koniac 50 let ,,Prezident» poslevcusie ne mense 5-i minut, amplituda oceni visocaia,oceni bogatii v bukete, rascrivaetsia posle 2-5 minut nagreva rucami stoit probovati
очень круто!!!
Да это разводилово. Хороший коньяк 38% греческий 5ти звездочный Metaxa.
Пять лет назад сидел на хороших бабках и решил свою жену угостить коньяком, но она у меня не пьющая. Взял две бутылки (не буду говорить о производителе) все обошлось 1000$. На утро это говно с нас назад полезло. Но было время я один пил 3 бутылки коньяка (Мы реставрировали церковь Белая Троица внешний фасад в Твери) Энисели 14 лет выдержки , а на утро только слегка голова болела, это был 1991 год. Мужики не надо ради тщеславия кровные деньги за фуфло тратить. Но теперь нет таких денег, но Энисели я бы выпил. Приятно вспомнить прошлое, но ходят слухи нет того мужского коньяка Энисели. Спасибо что прочли до конца.
Да отличные коньяки и до 100$ тьма их, на любой вкус и мягкие и горьковатые. А из этих сделали уже для «маньяков» чтоб просто бб вложить в бутылку. А Энисели — грузинский коньяк, так что купить можно и сейчас без особых проблем.
Дочитали много людей
Кощунство — покупать коньяк за такие деньги. Люди голодают целыми странами, от лейкемии гибнут дети из-за нехватки средств на лечение, а сволочи, которые покупают такие коньяки каждый день посылают людей на смерть стравливая их в войнах за ресурсы. А ведь деньги не печатают каждый день и если у кого то их становится больше, значит у кого то их непременно становится меньше, и это значит, что обнищание одних — прямое следствие чрезмерного богатства других. Я далеко не коммунист, но без малейшего колебания казнил бы и тех, кто производит такие коньяки и тех, кто их покупает.
Выбирайте Дагестанские коньяки. Ездил на экскурсию на производство! Как мне там понравилось, я думал, что останусь там навсегда! Когда вернулся в Москву, нашел там фирменный магазин «Коньяки Дагестана», хожу туда иногда, покупаю продукцию по необходимости, потому что знаю как делают, потому что качество отменное, потому что доверяю
Выбирайте Дагестанские коньяки. Ездил на экскурсию на производство! Как мне там понравилось, я думал, что останусь там навсегда! Когда вернулся в Москву, нашел там фирменный магазин «Коньяки Дагестана», хожу туда иногда, покупаю продукцию по необходимости, потому что знаю как делают, потому что качество отменное, потому что доверяю
Не смешите мои подковы! Коньяк не шампанское и в бутылках не стареет. Нужна дубовая бочка! И то что показывали в «Особенностях национальной рыбалки» неграмотные фантазии. А классный коньяк — это не искусство, а большая удача, ибо как виски малт (односолодовый), так и коньяк должен быть односпиртовый, и созреть от 72-73 спиртовых градусов до 43, и сколько на это уйдет лет известно только Богу, а талант коньячного мастера в выборе чистой культуры дрожжей (первичного виноматериала для дистиллирования). И не пейте коньяк как столовый напиток под селедочку и оливье. Имейте уважение к Его Величеству.