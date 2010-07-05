5 самых вкусных наливок, или Плодово-ягодное опьянение

21 июля, 2010

Наливка – это не просто напиток, а способ повышения самооценки. Только представьте, все лето вы заботливо заготавливаете баночки, бутылочки и графинчики, а зимой с чувством первооткрывателя угощаете гостей результатами миксологических экспериментов. Что же, удачных и безошибочных проб!

Сливовая наливка

Сливовая наливка 2016-01-12 04:07:40 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 1 кг слив 300 г сахара 400 мл водки или спирта Способ приготовления Спелые сладкие сливы необходимо вымыть, просушить, разрезать пополам и удалить косточки. Затем выложить в банку, пересыпая сахаром. Завязать горло банки чистой тканью и поставить сосуд на солнце. Через несколько дней появится сок. Банку время от времени необходимо встряхивать. После того, как появился сок, вливаем водку, чтобы жидкость полностью закрыла ягоды. Банку переставляем в прохладное место, настаиваем в течение месяца. После чего процеживаем и разливаем в красивые бутылочки. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Вишнево-смородиновая наливка

Вишнево-смородиновая наливка 2016-01-12 04:15:28 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 1 кг вишни 0,5 кг смородины 1 кг сахара 1 л водки Способ приготовления Вишню и смородину помыть, очистить от листиков. Хотя, большинство сторонников аутентичных рецептов не рекомендуют мыть ягоды, которые используются для наливок. Затем засыпаеме ягоды сахаром. Аккуратно перемешиваем, закрываем горлышко бутыли марлей. Оставляем на три дня на солнце побродить. После истечения данного времени заливаем ягоды водкой и оставляем настаиваться на три недели. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Наливка из красной смородины

Наливка из красной смородины 2016-01-12 04:20:25 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 1 кг красной смородины 800 г сахара 1 л водки Способ приготовления Красную смородину засыпаем в банку, послойно пересыпая сахаром. Постарайтесь отбирать хорошие спелые, не испорченные ягоды. Для вкуса будущей наливки это очень важно. Немного «помять» ягоды, чтобы лучше пустили сок. Дать постоять 2-3 часа. Затем залить литр водки. Закрыть банку крышкой, поставить в темное место настаиваться на 2 недели или 1 месяц. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Черничная наливка

Черничная наливка 2016-01-12 04:27:44 Оставить отзыв Сохранить рецепт Напечатать Ингредиенты 1,2 кг черники 1 л водки 200 г сахара 200 мл воды Способ приготовления Спелые ягоды черники насыпать в бутыль, засыпать сахаром, залить водкой, плотно закрыть и поставить на солнце на несколько недель. Кстати, для приготовления наливок вы можете брать не только белый сахар, но и коричневый. Процедите готовую черничную наливку и разлейте по бутылкам. Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Вишневая наливка