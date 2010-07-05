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5 самых вкусных наливок, или Плодово-ягодное опьянение

21 июля, 2010

Наливка – это не просто напиток, а способ повышения самооценки. Только представьте, все лето вы заботливо заготавливаете баночки, бутылочки и графинчики, а зимой с чувством первооткрывателя угощаете гостей результатами миксологических экспериментов. Что же, удачных и безошибочных проб!

5 самых вкусных наливок

Сливовая наливка

Сливовая наливка Рецепт

Сливовая наливка
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Ингредиенты
  1. 1 кг слив
  2. 300 г сахара
  3. 400 мл водки или спирта
Способ приготовления
  1. Спелые сладкие сливы необходимо вымыть, просушить, разрезать пополам и удалить косточки. Затем выложить в банку, пересыпая сахаром.
  2. Завязать горло банки чистой тканью и поставить сосуд на солнце. Через несколько дней появится сок. Банку время от времени необходимо встряхивать.
  3. После того, как появился сок, вливаем водку, чтобы жидкость полностью закрыла ягоды.
  4. Банку переставляем в прохладное место, настаиваем в течение месяца. После чего процеживаем и разливаем в красивые бутылочки.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Вишнево-смородиновая наливка

nalivka-vishnya-smorodina

Вишнево-смородиновая наливка
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Ингредиенты
  1. 1 кг вишни
  2. 0,5 кг смородины
  3. 1 кг сахара
  4. 1 л водки
Способ приготовления
  1. Вишню и смородину помыть, очистить от листиков. Хотя, большинство сторонников аутентичных рецептов не рекомендуют мыть ягоды, которые используются для наливок.
  2. Затем засыпаеме ягоды сахаром. Аккуратно перемешиваем, закрываем горлышко бутыли марлей.
  3. Оставляем на три дня на солнце побродить.
  4. После истечения данного времени заливаем ягоды водкой и оставляем настаиваться на три недели.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Наливка из красной смородины

nalivka-red-smorodina

Наливка из красной смородины
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Ингредиенты
  1. 1 кг красной смородины
  2. 800 г сахара
  3. 1 л водки
Способ приготовления
  1. Красную смородину засыпаем в банку, послойно пересыпая сахаром. Постарайтесь отбирать хорошие спелые, не испорченные ягоды. Для вкуса будущей наливки это очень важно.
  2. Немного «помять» ягоды, чтобы лучше пустили сок. Дать постоять 2-3 часа. Затем залить литр водки.
  3. Закрыть банку крышкой, поставить в темное место настаиваться на 2 недели или 1 месяц.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Черничная наливка

nalivka-chernika

Черничная наливка
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Ингредиенты
  1. 1,2 кг черники
  2. 1 л водки
  3. 200 г сахара
  4. 200 мл воды
Способ приготовления
  1. Спелые ягоды черники насыпать в бутыль, засыпать сахаром, залить водкой, плотно закрыть и поставить на солнце на несколько недель. Кстати, для приготовления наливок вы можете брать не только белый сахар, но и коричневый.
  2. Процедите готовую черничную наливку и разлейте по бутылкам.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

Вишневая наливка

nalivka-vishnya

Вишневая наливка
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Ингредиенты
  1. 1 кг вишни
  2. 1 л водки
  3. 4−5 гвоздик
  4. щепотка корицы
  5. 200 г сахара
Способ приготовления
  1. Ягоды засыпать в бутыль, добавить корицу, залить водкой. Немного примять вишню, чтобы быстрее дала сок.
  2. Через несколько дней добавить гвоздику.
  3. Настаивать 2−3 недели, в готовую наливку по вкусу добавить сахарный сироп, процедить и разлить по бутылкам.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/

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Комментариев: 2

Комментарии: 2 на "5 самых вкусных наливок, или Плодово-ягодное опьянение"

  • настя
    Июль 14, 2012 at 3:12 дп

    наливка с корицей и гвоздикой… надо попробовать

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  • валентина
    Июль 10, 2017 at 7:31 дп

    у меня вопросы по поводу вишнево-смородиновой настойки. я не посмотрела внимательно рецепт и сразу залила ягоды водкой. что от этого изменится и что делать дальше в таком случае? и еще. после трех дней брожения нужно ягоды залить водкой и оставить на три недели. в таком случае, нужно ли их плотно закупоривать? и оставлять их на солнце или прятать в темное место?

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