5 самых вкусных наливок, или Плодово-ягодное опьянение
21 июля, 2010
Наливка – это не просто напиток, а способ повышения самооценки. Только представьте, все лето вы заботливо заготавливаете баночки, бутылочки и графинчики, а зимой с чувством первооткрывателя угощаете гостей результатами миксологических экспериментов. Что же, удачных и безошибочных проб!
Сливовая наливка
Сливовая наливка
2016-01-12 04:07:40
Ингредиенты
- 1 кг слив
- 300 г сахара
- 400 мл водки или спирта
Способ приготовления
- Спелые сладкие сливы необходимо вымыть, просушить, разрезать пополам и удалить косточки. Затем выложить в банку, пересыпая сахаром.
- Завязать горло банки чистой тканью и поставить сосуд на солнце. Через несколько дней появится сок. Банку время от времени необходимо встряхивать.
- После того, как появился сок, вливаем водку, чтобы жидкость полностью закрыла ягоды.
- Банку переставляем в прохладное место, настаиваем в течение месяца. После чего процеживаем и разливаем в красивые бутылочки.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Вишнево-смородиновая наливка
Вишнево-смородиновая наливка
2016-01-12 04:15:28
Ингредиенты
- 1 кг вишни
- 0,5 кг смородины
- 1 кг сахара
- 1 л водки
Способ приготовления
- Вишню и смородину помыть, очистить от листиков. Хотя, большинство сторонников аутентичных рецептов не рекомендуют мыть ягоды, которые используются для наливок.
- Затем засыпаеме ягоды сахаром. Аккуратно перемешиваем, закрываем горлышко бутыли марлей.
- Оставляем на три дня на солнце побродить.
- После истечения данного времени заливаем ягоды водкой и оставляем настаиваться на три недели.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Наливка из красной смородины
Наливка из красной смородины
2016-01-12 04:20:25
Ингредиенты
- 1 кг красной смородины
- 800 г сахара
- 1 л водки
Способ приготовления
- Красную смородину засыпаем в банку, послойно пересыпая сахаром. Постарайтесь отбирать хорошие спелые, не испорченные ягоды. Для вкуса будущей наливки это очень важно.
- Немного «помять» ягоды, чтобы лучше пустили сок. Дать постоять 2-3 часа. Затем залить литр водки.
- Закрыть банку крышкой, поставить в темное место настаиваться на 2 недели или 1 месяц.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Черничная наливка
Черничная наливка
2016-01-12 04:27:44
Ингредиенты
- 1,2 кг черники
- 1 л водки
- 200 г сахара
- 200 мл воды
Способ приготовления
- Спелые ягоды черники насыпать в бутыль, засыпать сахаром, залить водкой, плотно закрыть и поставить на солнце на несколько недель. Кстати, для приготовления наливок вы можете брать не только белый сахар, но и коричневый.
- Процедите готовую черничную наливку и разлейте по бутылкам.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
Вишневая наливка
Вишневая наливка
2016-01-12 04:31:35
Ингредиенты
- 1 кг вишни
- 1 л водки
- 4−5 гвоздик
- щепотка корицы
- 200 г сахара
Способ приготовления
- Ягоды засыпать в бутыль, добавить корицу, залить водкой. Немного примять вишню, чтобы быстрее дала сок.
- Через несколько дней добавить гвоздику.
- Настаивать 2−3 недели, в готовую наливку по вкусу добавить сахарный сироп, процедить и разлить по бутылкам.
Drink&Food Inform. Рецепты блюд, коктейлей и кулинарные идеи http://drinkinform.com.ua/
наливка с корицей и гвоздикой… надо попробовать
у меня вопросы по поводу вишнево-смородиновой настойки. я не посмотрела внимательно рецепт и сразу залила ягоды водкой. что от этого изменится и что делать дальше в таком случае? и еще. после трех дней брожения нужно ягоды залить водкой и оставить на три недели. в таком случае, нужно ли их плотно закупоривать? и оставлять их на солнце или прятать в темное место?